L a nostra attività onirica può farci sobbalzare o palpitare, può darci speranza e farci capire qualcosa in più su di noi: queste frasi sui sogni lo dimostrano, e ci ricordano quanto le nostre fantasie notturne siano importanti

Frasi sui sogni

Una delle cose che diciamo ai bambini o alle persone che amiamo, prima che vadano a dormire, è fai bei sogni: un augurio che lascia intendere quanto sia importante e appagante questa attività durante la notte. Per renderlo ancora più chiaro, abbiamo deciso di selezionare una serie di frasi sui sogni che racchiudono i più bei significati di quelle che sulla carta possono sembrare fantasie impalpabili.

Sulla carta, appunto, perché in fondo parliamo di sogni anche quando desideriamo qualcosa e iniziamo a lavorare per ottenerlo: le nostre fantasie possono essere determinanti per spingerci a vivere a pieno, ed è per questo che dobbiamo celebrare il loro valore, iniziando da alcune parole-cult:

Se puoi sognarlo, puoi farlo. ( Walt Disney )

) Non smettere di sognare, solo chi sogna può volare. (da Peter Pan )

) La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. ( Arthur Shopenhauer )

) Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. ( C.S. Lewis )

) Si può dire di essere invecchiati solo quando i rimpianti superano i propri sogni. ( Einstein )

) Devi avere un sogno per svegliarti la mattina. (Billy Wilder)

Aforismi sui sogni

Le parole che abbiamo appena letto sono solo un antipasto: proprio come, per esempio, le frasi sul coraggio o quelle sul karma, iniziarne a leggere una apre subito un mondo. Un mondo, per altro, che è profondo e variegato e che si compone di migliaia di sfaccettature ed emozioni.

Ambizione, desiderio, fascino, amore, tristezza, decisione e passione si incrociano e si intersecano mentre dormiamo, dando vita a piccole epopee che ci possono dire moltissimo di noi e che ci possono ispirare, come appare chiaro dagli aforismi che seguono.

Se insisti a sognare insisti a ravvivare il fuoco della tua vita. ( Rubén Darío )

Il mio obiettivo non è mai stato registrare i miei sogni, ma solo realizzarli. ( Man Ray )

) Nell’ozio, nei sogni, la verità sommersa viene qualche volta a galla. ( Virginia Woolf )

) Mi piace di più essere un sognatore fra i più umili, provando a immaginare ciò che accadrà, piuttosto che essere signore di quelli che non hanno sogni e desideri. ( Kahlil Gibran )

) Sì, sono un sognatore. Un sognatore è colui che riesce a trovare la sua strada solo al chiaro di luna, e la sua punizione è che vede l’alba prima del resto del mondo. ( Oscar Wilde )

) Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. ( Vincent Van Gogh )

) I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. ( Jim Morrison )

) Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni. ( Antoine de Saint-Exupéry )

) Un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali, sarebbe un mostruoso animale, un cinghiale laureato in matematica pura. Il sogno è un tentato appagamento di un desiderio. ( Fabrizio De André )

) Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. (Nelson Mandela)

Frasi sui sogni che si realizzano

Qual è il nostro desiderio (nascosto o manifesto) più profondo sui sogni? Che si realizzino, è ovvio! Quando pensiamo a qualcosa che abbiamo tratteggiato e dipinto in maniera palpabile grazie al nostro inconscio, ci rimane spesso la voglia che quel qualcosa sia successo davvero.

In effetti, Cenerentola cantava così: i sogni son desideri di felicità: nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con sincerità. Sei hai fede chissà che un giorno la sorte non ti arriderà: tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà. Bene, come lei la pensano molti altri autori: leggere per credere.

Tutto l’universo cospira affinché chi lo desidera con tutto sé stesso possa riuscire a realizzare i propri sogni. ( Paulo Coelho )

) Non esiste nulla di reale, oltre al sogno e all’amore. ( Anna de Noailles )

Il modo migliore per realizzare i tuoi sogni è svegliandoti. ( Paul Valéry )

) Una volta lei mi disse che la chiave della felicità stava nell’avere sogni realizzabili. ( Nicholas Sparks )

) Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. ( Paulo Coehlo )

) Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. ( Goethe )

) Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. ( Eleonor Roosvelt )

) State molto attenti con i vostri sogni, perché corrono il rischio di avverarsi. (Leo Buscaglia)

Frasi sui sogni di Shakespeare

Un capitolo a parte merita Shakespeare. Il Bardo ha scritto dei veri capolavori e non è un caso che sia il più eminente drammaturgo della cultura occidentale: ritroviamo le sue parole anche tra le frasi d’amore più citate e conosciute in tutto il mondo, oltre che tra frasi famose che hanno fatto la storia.

Non dovrebbe dunque stupire il fatto che sia citatissimo anche per ciò che riguarda i sogni (e non solo perché uno dei suoi lavori più meravigliosi è Sogno di una notte di mezza estate): con il suo talento e la sua sensibilità, infatti, Shakespeare ha colto tutte le sfumature più suggestive dei sogni nella vita umana.

Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita.

Tutti i giorni sono notti da vedere finché non ti vedo, e notti giorni luminosi in cui i sogni mi mostrano te.

Quando mi sono svegliato, ho pianto per sognare di nuovo.

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

I miei sogni inquietanti questa notte mi rendono triste.

Perché, tu lo hai messo in un tale sogno, che quando l’immagine di esso lo lascia, deve impazzire.

Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo, e giorni luminosi son le notti quando mi appari in sogno.

I sogni sono giocattoli.

Ho sentito dire a mia figlia che spesso ha sognato infelicità e si è svegliata ridendo.

Morire, dormire – dormire – forse sognare : sì, questo è il problema, perché in quel sonno di morte quali sogni possono venire quando ci siamo liberati di queste spoglie mortali?

La sostanza stessa dell’ambizioso è solo l’ombra di un sogno.

Se è così da sognare, lasciami dormire comunque!

Quanto è simile a un sogno questo che vedo e sento! Amore, dammi la pazienza di resistere per un po’!

Che cosa ha sognato il mio signore? Dimmelo, e lo ricambierò con una dolce prova del mio sogno mattutino.

Ci son più cose in cielo e in terra, Orazio, che non sogni la tua filosofia.

Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia ritenermi Re di uno spazio infinito, se non fosse che faccio brutti sogni.

Se noi ombre abbiamo offeso, pensa che questo e tutto sia riparato, che tu hai solo dormito qui, mentre queste visioni apparivano. E questo tema debole e ozioso, non più cedevole ma un sogno.

È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti.

Frasi sui sogni di Freud

Chiudiamo infine con le frasi di Sigmund Freud. Parlando di sogni era davvero impossibile non citare il padre della psicoanalisi, che proprio nel suo L’interpretazione dei sogni ha cercato di esplorare e spiegare l’attività onirica umana.

Il lavoro di Freud è stato decisivo per la psicoterapia, perché fino al momento della pubblicazione (1899) i sogni erano considerati poco significativi e di scarsissimo interesse in ambito psicologico. Invece, come il filosofo austriaco ha dimostrato, dietro ai nostri sogni c’è sempre qualcosa di più, qualcosa che talvolta ci affligge o ci dà pensiero senza che ce ne rendiamo bene conto.

Qualunque desiderio o bisogno ha l’effetto di inibire il sonno.

Il sogno è una sorta di sostituzione di quelle catene di pensiero emotive e intellettuali che ci imponiamo.

Se sottoponiamo all’analisi il contenuto del sogno, ci rendiamo conto che la paura onirica non è giustificata dal contenuto di ciò che stiamo sognando.

I sogni ci dicono molte verità biologiche spiacevoli su noi stessi.

Il sogno non si preoccupa mai di cose che non meritano la nostra attenzione durante il giorno, e le banalità che non ci disturbano durante il giorno non hanno il potere di perseguitarci durante il sonno.

I sogni dal contenuto penoso vanno analizzati come realizzazioni di desideri.

Il sogno è l’appagamento mascherato di un desiderio soppresso o represso.

La stranezza dei sogni scompare del tutto quando decidiamo di non metterli allo stesso livello degli oggetti della percezione a noi noti da svegli, ma di ricordare che essi rappresentano l’arte della condensazione onirica, escludendo i dettagli non necessari.

E che dire del valore del sogno per la conoscenza del futuro? Questo, ovviamente, non possiamo prenderlo in considerazione. Certo, l’antica credenza secondo cui il sogno rivela il futuro non è del tutto priva di verità: rappresentandoci un desiderio come realizzato, il sogno ci conduce certamente nel futuro; ma questo futuro, considerato dal sognatore come presente, è stato formato a somiglianza del suo passato.