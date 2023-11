A bbiamo messo a punto un elenco di frasi sul coraggio pensate per te, o per tutti i tuoi cari e i tuoi amici che sentono di aver bisogno delle parole giuste per rimettersi sulla buona strada.

Frasi sul coraggio

A volte basta davvero una delle tante frasi sul coraggio per ritrovare la forza di rimettere in ordine la propria vita. Non sarà una manciata di parole a risolvere i problemi, ma trovando la giusta chiave di lettura ci avviamo verso il giusto percorso di recupero dell’energia necessaria a reagire.

L’essere umano attraversa una grande quantità di emozioni e sensazioni, ognuna delle quali è perfettamente normale e accettabile. Il coraggio però aiuta a formulare i pensieri giusti, quelli che spingono avanti e danno la giusta motivazione.

Frasi sul coraggio di osare

Ti sei mai chiesto cosa sarebbe successo se solo ci avessi provato? Le frasi sul coraggio di osare insegnano a non arrendersi, anche quando la situazione appare decisamente a nostro sfavore. Perché mollare quando si può semplicemente mettere in chiaro con noi stessi che, se vogliamo vedere un cambiamento, dobbiamo provare qualcosa di nuovo?

Il coraggio è resistenza alla paura e dominio della paura, ma non assenza di paura. (Mark Twain)

Il perfetto coraggio sta nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di fare di fronte a tutti. (François de La Rochefoucauld)

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent van Gogh)

E poi ci vuole coraggio. Ce ne vuole per innamorarsi e per smettere d’amare, per partire e per ritornare, per fare progetti… Ci vuole coraggio a guardare le stelle senza poterle toccare, a credere alle favole sapendo che non esistono. (Susanna Casciani)

Chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai una stella. (William Blake)

I vigliacchi muoiono molte volte prima della loro morte. L’uomo coraggioso non ha esperienza della morte che una volta sola. (William Shakespeare)

Il coraggio è di due specie: quello fisico davanti al pericolo personale, e quello che occorre avere di fronte alle responsabilità, sia verso il potere superiore di una qualsiasi forza esterna, sia verso la propria coscienza. Riuniti, essi costituiscono il coraggio perfetto. (Karl von Clausewitz)

Un eroe non è più coraggioso di una persona comune, ma è coraggioso cinque minuti più a lungo. (Ralph Waldo Emerson)

Qualsiasi pazzo con delle mani veloci può prendere una tigre per le palle, ma ci vuole un eroe per continuare a strizzarle. (Stephen King)

Frasi sul coraggio di andare avanti

Le cose non sono mai migliorate per nessuno che abbia deciso di accettare passivamente il suo destino. Ecco perché le frasi sul coraggio di andare avanti ci spiegano qualcosa di ciò che dobbiamo essere, per poter uscire da un momento difficile e trovare il coraggio di controbattere.

Il coraggio è tutto. Tutto è perso se si perde il coraggio. (James Matthew Barrie)

Il coraggio non è semplicemente una delle virtù ma la forma di ogni virtù. (CS Lewis)

Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Il coraggio non può essere contraffatto, è una virtù che sfugge all’ipocrisia. (Honoré de Balzac)

È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. (Paolo Borsellino)

Non disperare della vita. Tu possiedi senza dubbio forze sufficienti per superare i tuoi ostacoli. Pensa alla volpe che si aggira per campi e boschi in una notte d’inverno per soddisfare la sua fame. Nonostante il freddo e i cani da caccia e le trappole, la sua razza sopravvive. Io non credo che nessuna di loro si sia mai suicidata. (Henry David Thoreau)

Io amo i coraggiosi: ma non basta essere bravi guerrieri, si deve anche sapere chi colpire. E spesso c’è maggior coraggio nel trattenersi e passare oltre, per risparmiarsi per il nemico più degno. (Friedrich Nietzsche)

Ultimo, ma assolutamente non meno importante, il coraggio – il coraggio morale, il coraggio delle proprie convinzioni, il coraggio di vedere attraverso le cose. Il mondo è in costante cospirazione contro i coraggiosi. È una battaglia vecchia come il tempo – il ruggito della folla da un lato e la voce della tua coscienza dall’altro. (Douglas Macarthur)

Frasi per dare coraggio

Hai mai sentito bisogno di infondere coraggio a qualcuno, ma ti sei trovato a corto di parole? Molti scrittori hanno versato fiumi d’inchiostro su questo tema, e noi siamo qui per aiutarti a trovare le parole giuste per consigliare cari e amici.

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. (Winston Churchill)

Non c’è nulla di turpe in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla. (Publilio Siro)

Quando si perde la ricchezza, non si perde nulla; quando si perde la salute, si perde qualcosa; quando si perde il coraggio, si perde tutto. (Billy Graham)

Il coraggio non è l’assenza di paura, ma piuttosto il giudizio che c’è qualcos’altro più importante della paura. (Ambrose Redmoon)

In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio. (Gianni Rodari)

Devi davvero smettere di pensare a ciò che puoi permetterti di fare, perché puoi davvero permetterti di fare qualsiasi cosa tu decida di fare. (Wayne Dyer)

Credo che ognuno di noi possa vincere la paura facendo le cose che ha paura di fare. (Eleanor Anna Roosevelt)

Il coraggio è la virtù umana più preziosa: il coraggio di agire basandosi su conoscenze limitate e prove insufficienti. Questo è tutto ciò che abbiamo. (Robert Lee Frost)

Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha in sé genio, potere e magia. (Goethe)

Frasi su coraggio e speranza

La speranza e il coraggio sono due elementi essenziali nella vita di tutti. Chi mai vorrebbe vivere una vita destinata a tristi prospettive? Ecco a cosa serve il coraggio: a trovare la motivazione per cambiare.

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle. (Sant’Agostino)

Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni costano molto altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri? Credo con il coraggio. (Ludwig Wittgenstein)

Il coraggio è più spesso il risultato della disperazione che della speranza; nel primo caso non abbiamo nulla da perdere, nel secondo tutto da guadagnare. (Diane de Poitiers)

Il bambino non sa che esistono i draghi perché è scritto nelle favole. Il bambino sa già che esistono i draghi, ma legge nelle favole che i draghi possono essere sconfitti. (GK Chesterton)

Uno non deve necessariamente nascere coraggioso, ma si nasce con un potenziale. Senza coraggio non possiamo praticare con coerenza nessun altra virtù. Non possiamo essere gentili, sinceri, pietosi, generosi od onesti. (Maya Angelou)