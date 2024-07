C osa significa sognare il mare agitato e in che modo questo genere di immagine può comunicarci quello che avviene dentro di noi? Ecco come interpretarlo!

A prescindere dal come e dal quando, ci sono sogni che ci parlano (potremmo dire tutti in effetti) e alcuni con dei messaggi più precisi di altri. Come quando ci capita di sognare il mare agitato. Un sogno che capita più di frequente di quanto si possa pensare a prescindere dal fatto di ricordarselo o meno. Ma che cosa significa sognare il mare agitato e cosa rappresenta l’acqua nei sogni?

Partiamo con il dire che, come sottolineava anche Freud, i sogni sono la via che ci permette di esplorare il nostro inconscio, come espressione della vita e dell’attività mentale di ognuno di noi, e una forma di comunicazione che avviene tramite simboli ed emozioni. Un modo per portare alla nostra attenzione consapevolezze nuove e per farci rendere conto di ciò che proviamo e sentiamo e di cui, forse, a livello conscio, non prestiamo attenzione o non sappiamo guardare.

Cosa rappresentano l’acqua e il mare nei sogni

In particolare, sia l’acqua che il mare, sono immagini piuttosto comuni nei sogni, simboli che rimandano all’inconscio, al proprio stato emotivo interno e al timore o anche al desiderio e attrazione verso le proprie emozioni latenti e non manifeste.

Sognare il mare e l’acqua, quindi, possono voler significare la necessità del sognatore di contenere o esprimere maggiormente ciò che si prova o sente. O anche di farlo in modo nuovo. Ma cosa sta a significare, nello specifico, sognare il mare agitato?

Sognare il mare agitato, cosa significa?

Appurato che il mare rappresenta esso stesso l’inconscio del sognatore, quando si sogna il mare in una veste turbolenta può voler dire che il soggetto ha paura dell’ignoto e che trova particolare difficoltà a confrontarsi con determinate emozioni che lo stesso prova. In più, il mare agitato può anche simboleggiare una sorta di “agitazione interiore” che si sta vivendo.

Sognare delle onde o anche solo un’onda alta, poi, può voler manifestare un profondo turbamento vissuto dal sognatore, conflitti interiori e non che non si sono ancora risolti o questioni personali che non sono state adeguatamente elaborate e affrontate. Il mare agitato e pieno di onde alte, quindi, è l’immagine onirica di un animo inquieto che lotta. Se poi nel mare sono presenti anche degli ostacoli e punti fermi come degli scogli, questi stanno a rappresentare la paura del sognatore nei confronti del cambiamento. La difficoltà a lasciare andare ciò che si conosce in favore di cose nuove, di uscire dalla propria comfort zone affrontando ciò che ancora non si sa, ciò che non fa parte delle proprie abitudini.

E nuotare nel mare?

E se nel mare si nuota anche? Sognare di nuotare anche a fatica in un mare agitato, esprime il modo in cui il soggetto affronta le situazioni, le emozioni e i problemi della vita. Nuotare con fatica, per esempio, magari controcorrente, può esprimere la stessa difficoltà che si ha nell’affrontare le sfide e le diverse situazioni che si presentano nella vita.

Sognare il mare agitato, quindi, non deve essere visto come un sogno negativo ma piuttosto come la presa di coscienza che qualcosa ci turba e che dentro di noi è in atto un conflitto tra il cosa si prova e il come lo si vive. Tra ciò che si desidera e i limiti personali e non che ci separano dal raggiungerlo e con la paura di doversi confrontare con ciò che non si conosce. Tutti aspetti che, lavorando su se stessi, possono essere risolti e che grazie al sogno del mare agitato vi è possibile iniziare a comprendere a pieno. Un sogno rivelatore, quindi, che vi mette in contatto con voi stessi e che è importante imparare a decodificare e assecondare.