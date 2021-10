The D’Amelio Show: il successo delle creator più amate al mondo da TikTok a Disney+

C he cos'è che ha trasformato una normalissima adolescente, Charli D'Amelio, nella ragazza più seguita su TikTok? Forse la risposta la potremo trovare in The D'Amelio Show, la serie sulla famiglia D'Amelio in arrivo su Disney +.

Manca davvero poco all’attesissima docu-serie che vede come protagonista la ragazza più influente del social cinese TikTok, Charli D’Amelio. Che insieme alla quasi altrettanto famosa sorella più grande Dixie (anche lei tra le più seguite sui social) e ai suoi genitori, ha creato un vero e proprio impero di seguaci (e non solo). Parliamo di “The D’Amelio Show”, una miniserie in otto puntate in uscita nei prossimi giorni su Disney+.

L’occasione per vedere un po’ più da vicino la vita di questa ragazza dall’incredibile successo, che da semplice adolescente in poco più di un anno è diventata la regina indiscussa del social tanto amato dai giovani, TikTok. Oltre poi a raggiungere più di 150 milioni di follower tra i diversi social network a cui è iscritta. Ma di cosa parlerà davvero The D’Amelio show e cos’è che ha reso Charli e la sorella Dixie due delle ragazze e internet celebrity più amate e seguite al mondo?

Chi è Charli D’Amelio?

Partiamo dall’inizio, ovvero da chi è Charli, la protagonista di The D’Amelio show che andrà in onda su Disney +. Una cantante? Un’attrice? Una supermodella? Assolutamente no. Charli D’Amelio è una normalissima ragazza di 17 anni nata in Connecticut da papà Marc, di origini italiane e da mamma Heidi, fotografa ed ex modella di origine franco-irlandese.

Un’adolescente come tante, con le sue passioni (Charli è una ballerina) e che forse, proprio per questa sua assoluta normalità tra balletti improvvisati, poco trucco e un abbigliamento che non ha nulla a che vedere con il glamour a cui si è troppo spesso indirizzati, è riuscita a far breccia nei cuori dei suoi milioni di follower. Mostrandosi semplicemente per quello che è, con tutti i punti di forza e le insicurezze tipiche dei ragazzi della sua età.

Fatto sta che, l’ascesa di Charli sembra essere davvero inarrestabile, passando da perfetta sconosciuta a regina dei social. Oltre a essere stata inserita da Forbes nella lista degli Under 40 più influenti al mondo.

La famiglia

Ma non dimentichiamoci della sorelle di Charli, Dixie D’Amelio. Vent’anni, tra i dieci creator di TikTok più seguiti e una carriera in evoluzione nel mondo della musica. Tanto che questa sua passione, insieme ai sempre più numerosi impegni di Charli, hanno portato tutta la famiglia a trasferirsi a Los Angeles.

Un enorme cambiamento per le due sorelle ma anche per i genitori, Heidi e Marc, che hanno seguito e supportato in tutto i sogni delle due (impegnate e impegnative) figlie. E questo non solo per il trasloco che hanno dovuto affrontare dal Connecticut alla terra delle celebrità, ma anche per il repentino cambio di vita delle ragazze. Un salto nel buio che, oltre ad accrescerne la fama, ha aumentato anche la necessità di proteggerle (in un’età che già di per sé è complicata) da tutto ciò che significa essere popolari.

Insomma, Charli è la testimonianza di come la normalità possa diventare (e lo è) assolutamente straordinaria. Tanto da trasformare due semplici sorelle in icone e influencer di prim’ordine.

Di cosa parla The D’Amelio Show

Una carriera e un’ascesa che per molti ha dell’incomprensibile e che forse sarà proprio The D’Amelio Show a rendere più chiara. Liberamente ispirato al format americano che ha visto protagoniste le sorelle Kardashian, ( e un po' come avverrà in The Ferragnez su Prime Video) infatti, The D’Amelio Show segue la vita di Charli, Dixie, Heidi e Marc. Raccontandone e mostrandone la normale routine famigliare e la quotidianità delle due sorelle, divise tra amici, fidanzati, impegni lavorativi, social e tutto ciò che significa essere due ragazze seguite e copiate da milioni di persone. Un susseguirsi di vicissitudini, emozioni e vita vera. Fatta di gioie e dolori. Ma in ogni caso reale.

Uno spaccato della nuova realtà che la famiglia D’Amelio sta vivendo (ed è ben felice di farlo) e che oltre a mostrare cosa si nasconde dietro lo schermo del telefono con cui Charli si diverte durante il giorno e che l’ha resa tanto celebre insieme alla sorella, potrà (forse) finalmente svelare la chiave e il segreto dell’enorme successo di queste due ragazze. E di quanto la famiglia sia importante per coltivare i propri sogni ma rimanendo con i piedi per terra.

Che dire, non ci resta veramente che aspettare di poter vedere e capire un po’ di più cosa c’è dietro al successo della prima famiglia social ad avere uno show televisivo interamente dedicato. Non necessariamente per amarla ma anche solo per comprendere come e perché qualcosa di apparentemente ordinario possa attraversare le vite di milioni di giovani, trasformandolo in straordinario.