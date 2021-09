S i intitola The Ferragnez, la nuovissima serie tv di Prime Video che ci accompagna nella vita di Fedez e Chiara Ferragni

The Ferragnez – La serie è realtà: Prime Video ci porta nella vita di Chiara Ferragni e Fedez in un viaggio alla scoperta della coppia più famosa dello showbiz. Seguitissimi su Instagram, il cantante e l’imprenditrice digitale si preparano a svelare tutti i segreti della loro esistenza.

Quando esce The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni e Fedez

Dalla loro parte Fedez e Chiara hanno numeri impressionanti. La Ferragni conta oltre 24 milioni di follower su Instagram ed è stata incoronata come Most Powerful Fashion Influencer da Forbes. Fedez è un artista poliedrico, già protagonista di successi targati Amazon Prime Video come Celebrity Hunted e LOL – Chi ride è fuori. Dopo anni sulla cresta dell’onda, la coppia ha deciso di mettersi a nudo, raccontando gioie e dolori di un’esistenza in due, divisa fra lavoro e famiglia in una serie tv. Lo show The Ferragnez sbarcherà sulla piattaforma streaming a dicembre 2021 e sarà composta da 8 episodi.

Di cosa parla la serie The Ferragnez

The Ferragnez – La serie, è un docu-reality Amazon Original che regalerà ai fan un’inedita visione del dietro le quinte dell’esistenza di Chiara e Fedez. Il pubblico seguirà la vita della coppia in un periodo molto speciale fra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Tanti i momenti magici che caratterizzeranno gli episodi, con i Ferragnez alle prese con la seconda gravidanza dell’influencer, la partecipazione del cantante a Sanremo e la nascita della figlia Vittoria. Con uno sguardo inedito e intimo, lo show rivelerà gioie, passioni, ma anche momenti difficili e aspetti intimi di due personaggi molto famosi e amatissimi.

La scelta di Chiara Ferragni e Fedez

Fedez e Chiara Ferragni in The Ferragnez – La serie hanno avuto il coraggio di mettersi a nudo, mostrando anche le loro fragilità. Negli episodi dello show li vedremo in casa loro con il piccolo Leone, primogenito della coppia. Ci saranno anche gli amici più cari e i genitori, sempre presenti nella vita di entrambi. Guest star degli episodi Valentina e Francesca, sorelle di Chiara, ma anche nonna Luciana, legatissima a entrambi. “L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia – hanno spiegato -. L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo”.

Perché vedere The Ferragnez

The Ferragnez – La serie arriverà su Amazon Prime Video a dicembre, aggiungendosi a tanti nuovi show presenti sulla piattaforma, da Dinner Club a Vita da Carlo sino ad All or Nothing: Juventus, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma. "Questa nuova fantastica produzione italiana Amazon Original è un ulteriore esempio del nostro costante impegno e investimento nei talenti creativi italiani – ha spiegato Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios -. The Ferragnez – La serie con i suoi straordinari protagonisti saprà sicuramente divertire e affascinare il pubblico di Prime Video offrendo uno sguardo inedito su questa coppia così iconica”.

“The Ferragnez è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente che offre un accesso unico ed esclusivo agli spettatori di Prime Video, permettendo di conoscere meglio Chiara, Fedez e tutta la loro famiglia – ha svelato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia -. Con questa serie siamo riusciti a raccontare come mai prima d’ora l’universo che si cela oltre i social e la straordinaria normalità di una giovane coppia che senza filtri si è raccontata con spiritosa sincerità e sorprendente trasparenza, per entrare ancora meglio in connessione con i loro fan. The Ferragnez - La serie tra colpi di scena e un altissimo production value ha tutte le caratteristiche per diventare una serie unscripted cult e un momento di grande intrattenimento e pura evasione”.

"Siamo molto felici di proseguire la nostra collaborazione con Amazon Prime Video. Dopo FERRO e Dinner Club, con The Ferragnez - La serie abbiamo raccolto una nuova sfida sempre più entusiasmante, sia dal punto di vista narrativo che produttivo – ha rivelato Fabrizio Ievolella CEO di Banijay Italia -. Siamo infatti molto orgogliosi di essere riusciti a raccontare la vita della famiglia più esposta d'Italia da una prospettiva totalmente inedita per lo spettatore, abituato a vederli ogni giorno sui social. Questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia che Chiara e Federico hanno riposto in noi, e per questo li ringraziamo. Hanno aperto le porte del loro privato, lasciandosi guardare e raccontare senza timori e con autenticità, mettendosi in gioco, condividendo gioie, paure, successi e fatiche, permettendo così al pubblico di conoscerli per quello che sono”.