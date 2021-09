Cosa vedere su Prime Video: le novità di ottobre 2021

A ottobre 2021 grandi novità in arrivo per chi ama gli horror e i thriller, ma anche i documentari biografici: a tenerci compagnia, tra gli altri, ci saranno Maradona e Justin Bieber

Nuovi emozionanti film e serie tv sono in arrivo su Prime Video. Da Maradona - Sogno Benedetto, l'attesissima biografia dedicata alla vita e alla carriera del Pibe de Oro, a Justin Bieber Our World, film documentario che segue il famoso cantante nel dietro le quinte del suo lavoro.

Fortunatissimi, nel mese di ottobre 2021, saranno anche gli appassionati di horror: il primo ottobre sarà rilasciato Bingo Hell, film del progetto Welcome to the Blumhouse, che include fra gli altri The Manor e Madres, entrambi in uscita l'8 ottobre.

Una full immersion nell'horror puro che continuerà il 15 ottobre con la serie tv So cosa hai fatto, che vede protagonisti alcuni adolescenti alle prese con terribili segreti e uno spietato assassino.

La premessa vi ispira? Allora vediamo nel dettaglio cosa vedere su Prime Video ad ottobre, esplorando i succitati titoli e svelandovi qualcosa di più.

Maradona – Sogno Benedetto

Mancano pochi giorni all'arrivo dell'attesissima serie tv biografica dedicata a Maradona, che potremo seguire su Prime Video a partire dal 29 ottobre, giorno che precede il suo 61esimo compleanno.

La serie, intitolata Maradona - Sogno Benedetto, ne ripercorre la vita e la carriera partendo dagli umili inizi in quel di Fiorito, la cittadina in cui nacque El Pibe de Oro.

Nel ruolo del protagonista troviamo ben tre attori, Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, ognuno dei quali interpreta Maradona in diverse fasi della sua vita. Dieci episodi girati tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, destinati a conquistare tutti i fan del leggendario calciatore.

So cosa hai fatto

Dal 15 ottobre sbarca su Prime Video un'altra serie tv molto attesa, questa volta di genere horror slasher. Parliamo di "So cosa hai fatto" (I Know What You Did Last Summer), basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, da cui era già stato tratto l'omonimo e famosissimo film del 1997.

rotagonisti alcuni adolescenti legati da un terribile segreto e perseguitati da un assassino. I primi quattro episodi della serie televisiva, una produzione Amazon Studios e Sony Pictures Television, saranno immediatamente disponibili mentre per i restanti dovremo attendere il venerdì di ogni settimana.

Justin Bieber Our World

L'8 ottobre 2021 esce su Prime Video il film documentario dedicato a Justin Bieber. Dopo tre anni di pausa dovuta, fra le altre cose, alla pandemia, Justin torna sul palco per il concerto T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.

Ed è proprio intorno a questo grande evento che si sviluppa il documentario. Il regista Michael Ratner lo segue durante il mese che precede il concerto, raccontandoci il backstage del suo tour e della sua vita da star. Justin Bieber Our World, questo il titolo del film, di certo non deluderà i fan del cantante.

Bingo Hell

Il 1° ottobre esce su Prime Video Bingo Hell, film thriller-horror che vede protagonista un'anziana e coraggiosa signora intenzionata a scacciare dalla sua comunità un essere malvagio, che uccide gli abitanti senza pietà.

Il film fa parte del progetto, Welcome to the Blumhouse, a cura di Amazon Studios e Blumhouse Television, che include in totale otto titoli: Nocturne, The Lie, Black Box, Evil Eye, The Manor, Black as Night, Madres. Se quattro di questi film sono usciti in esclusiva su Prime Video nel 2020, riscuotendo grandissimo successo, ora è il momento di godersi i restanti.

Black as Night

Nella stessa data di Bingo Hell, quindi il 1 ottobre, è prevista l'uscita di un altro film del progetto Welcome to the Blumhouse, vale a dire Black as Night.

Diretto da Maritte Lee Go, il film è incentrato sulla vita di un'adolescente alle prese con una comunità di famelici vampiri. Shawna, questo il suo nome, dopo la perdita della madre, ultima vittima del loro morso mortale, è decisa a ucciderli tutti.

The Manor

Anche The Manor, film diretto da Axelle Carolynin in arrivo su Prime Video a partire dall'8 ottobre, fa parte del progetto Welcome to the Blumhouse. Siamo sempre in territorio thriller-horror.

Qui la protagonista, una certa Judith Albright, dopo aver subito un ictus decide di trasferirsi in una casa di cura chiamata Golden Sun Manor. Ma qualcosa non torna.

La donna sospetta infatti che la struttura sia infestata da entità malvagie. Tuttavia non viene creduta dagli altri ospiti e nemmeno dai responsabili. Si ritroverà così a combattere il male da sola.

Madres

L'8 ottobre è un giorno fortunato per gli appassionati del genere horror. Proprio in questa data è prevista l'uscita di un altro film del progetto Welcome to the Blumhouse, ovvero Madres.

La trama del film diretto da Ryan Zaragoza è incentrata su una giovane coppia formata da Beto e Diana, in attesa del primo figlio. A Beto viene offerto un lavoro presso una fattoria situata in una piccola cittadina della California.

I due decidono quindi di trasferirsi, ma Diana inizia ad avere continui incubi finché un giorno non scopre per caso un misterioso talismano e una scatola contenente gli effetti personali dei vecchi abitanti. Qualcosa di terribile sta per venire alla luce.

