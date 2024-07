Nicolas Cage e la sua fiaba fantascientifica in un film Prime Video

A rriva in esclusiva su Prime Video il film Arcadian, già piccolo cult negli USA. Interpretato dal divo più versatile dello showbiz, propone una storia di formazione tra luci e ombre.

Prime Video propone in anteprima esclusiva dal 12 luglio Arcadian, il film diretto da Benjamin Brewer. Action che mescola il dramma con la fantascienza, il film Prime Video Arcadian è interpretato da Nicolas Cage, Jaeden Martell, Maxwell Jenkins e Sadie Soverall. La storia ruota intorno a un padre e i suoi due figli che, dopo un evento catastrofico che spopola il mondo, devono sopravvivere nel loro ambiente distopico. A minacciarli, però, sono creature misteriose che emergono di notte.

Una storia di formazione

In un futuro prossimo, la vita normale sulla Terra è stata decimata. È questa la premessa del film Prime Video Arcadian in cui Paul e i suoi due figli, Thomas e Joseph, vivono una vita a metà, tranquilla di giorno e tormentata di notte. Al calar della sera, dopo il tramonto, affrontano infatti gli incessanti attacchi di un male misterioso e violento.

Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul deve lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo. Ne consegue una battaglia da incubo che costringe la famiglia a eseguire un piano disperato per sopravvivere.

“Inizialmente, avevo intenzione di dirigere questo film con mio fratello Alex, ma impegni precedenti lo hanno reso difficile”, ha spiegato Benjamin Brewer. “Quindi, è diventata la mia prima regia in solitaria in circa un decennio. Ciò che mi ha attratto del progetto è stato il legame tra i fratelli al centro della storia. È qualcosa in cui posso ritrovarmi profondamente”.

“Mi piaceva l'idea che la storia di formazione potesse essere resa in una sorta di mondo apocalittico alla Mad Max, dando a questi riconoscibili tropi della crescita una sfumatura da fiaba oscura. Ero anche entusiasta di avere l'opportunità di lavorare di nuovo con Nicolas Cage. Nick è un attore fantastico, ovviamente, ma anche una persona divertente e generosa. Sapevo che ci saremmo divertiti insieme, come abbiamo fatto nel primo film che abbiamo girato insieme, The Trust”.

“La sceneggiatura di Mike Nilon ha dato ai personaggi molte scene avvincenti da interpretare, ma anche molte opportunità per approfondire quando erano sul set. Il mio approccio è sempre ascoltare come ogni attore pianifica di raccontare la propria parte della storia e adattarmi di conseguenza. Penso che sia questo il vero motivo per cui mi piace dirigere: è un'opportunità per vedere gli esseri umani fare qualcosa che, in modo illusorio, trascende tutte le limitazioni percepite. Mi dà un senso di umiltà, ma nella sua forma più pura”.

Il poster del film Prime Video Arcadian.

Spunti di riflessione

Sebbene sia nato per divertire lo spettatore, il film Prime Video Arcadian offre diversi spunti di riflessione da poter approfondire in compagni di tutta la famiglia. Vediamo quali.

Sopravvivenza: Il tema principale del film è la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico. I personaggi sono costantemente in lotta contro minacce esterne e la lotta per mantenere la loro umanità.

Legame familiare: Il legame tra Paul e i suoi figli è centrale nella narrazione. La loro relazione aggiunge profondità emotiva e guida la trama.

Crescita personale: Il viaggio di Thomas è un sottotrama cruciale, che ritrae la sua crescita e le sfide che affronta in un ambiente così ostile.

Bene vs. Male: Le creature misteriose rappresentano un male onnipresente, creando una chiara dicotomia con la lotta dei protagonisti per la sopravvivenza e la bontà.

