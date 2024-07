U n uomo sopra la legge è il film con Liam Neeson che, trasmesso da Rai 4, racconta di redenzione, di crescita personale e di legami che si formano nelle circostanze più inaspettate.

Rai 4 propone la sera del 12 luglio il film Un uomo sopra la legge. Diretto da Robert Lorenz, il film di Rai 4 Un uomo sopra la legge vede l’attore Liam Neeson, candidato al premio Oscar per Schindler’s List, nel ruolo del protagonista, Jim Hanson. Jim è un ranchero dell'Arizona dal carattere indurito, un ex Marine che vive in una zona isolata vicino al confine con il Messico.

La sua vita solitaria viene sconvolta quando incontra Miguel, un ragazzino di 11 anni (interpretato da Jacob Perez) e sua madre Rosa (Teresa Ruiz), in fuga da un cartello della droga e dallo spietato Mauricio (Juan Pablo Raba). Durante una sparatoria, Rosa, ferita, chiede a Jim di portare Miguel al sicuro dalla sua famiglia a Chicago.

Nonostante le obiezioni della sua figliastra Sarah (Katheryn Winnick), Jim decide di aiutare Miguel. Jim e il ragazzo partono per un viaggio pericoloso attraverso gli USA, con i sicari del cartello alle loro calcagna. Durante il viaggio, Jim e Miguel superano le loro differenze e iniziano a formare un legame profondo, mentre Mauricio continua a inseguirli implacabilmente. Il viaggio non è solo fisico, ma anche emotivo: condurrà infatti Jim a un significativo cambiamento interiore.

Un personaggio eastwoodiano

La produzione del film di Rai 4 Un uomo sopra la legge ha visto Lorenz collaborare con molti professionisti con cui aveva già lavorato nei film diretti da Clint Eastwood. Infatti, Lorenz ha descritto Jim Hanson come un personaggio "molto eastwoodiano", un taciturno solitario che fa la cosa giusta con il minimo di clamore. Liam Neeson ha apprezzato molto tale approccio e lo ha trovato particolarmente interessante l'aspetto dell'immigrazione della storia, considerandola una "storia umana che permette alle persone di rispondere a livello emotivo".

L'idea per il lungometraggio è nata quando Lorenz ha ricevuto una sceneggiatura di Chris Charles e Danny Kravitz intitolata The Minuteman. Lorenz ha poi riscritto la sceneggiatura, rendendo il personaggio di Jim rappresentativo di molte persone negli USA. All'inizio del film, Jim è indifferente al destino dei migranti messicani, ma col tempo trova la sua redenzione aiutando qualcun altro. Questa evoluzione del personaggio è centrale alla trama del film e ne costituisce il cuore emotivo.

Il casting è stato un elemento cruciale per la riuscita dell’opera. Juan Pablo Raba, celebre per il suo ruolo in Narcos, è stato scelto per interpretare Mauricio grazie alla sua capacità di trasmettere una minaccia estrema e reale. Raba ha descritto il suo personaggio come "più simile a un cane: vede qualcosa, non ci pensa, agisce". Tale caratterizzazione rende Mauricio un avversario formidabile e aggiunge tensione alla storia.

Katheryn Winnick interpreta Sarah, la figliastra di Jim, che lavora per la Polizia di Frontiera. Winnick, conosciuta per il suo ruolo nella serie Vikings, porta una combinazione di forza e compassione al suo personaggio. Winnick ha lodato Neeson per la sua dedizione e professionalità, descrivendolo come un attore che "si dedica completamente al suo lavoro".

La ricerca per il giovane attore che interpretasse Miguel ha portato dopo tempo a Jacob Perez, scelto per la sua attitudine naturale nonostante la poca esperienza. Lorenz ha dichiarato di aver preferito Perez per il suo "atteggiamento ribelle" che non si può insegnare.

Il poster del film di Rai 4 Un uomo sopra la legge.

Un’improbabile famiglia

La produzione del film di Rai 4 Un uomo sopra la legge ha avuto luogo in diverse location negli Stati Uniti, tra cui Albuquerque, New Mexico, e Cleveland, Ohio, che ha fatto da stand-in per Chicago. Lorenz ha insistito per girare le scene in ordine cronologico, per facilitare le performance emotive di Perez. Questo approccio ha permesso di catturare momenti autentici e spontanei, come il pugno che Jim e Miguel si scambiano nel pick-up, un gesto totalmente improvvisato che ha arricchito la naturalezza della loro relazione.

Un uomo sopra la legge è un film che mescola elementi di western contemporaneo, road movie e thriller d'azione, con l'obiettivo di intrattenere e al tempo stesso trasmettere un messaggio di trasformazione personale e altruismo. Lorenz ha dichiarato: "Voglio che le persone siano intrattenute prima di tutto... ma voglio anche impartire l'idea che il personaggio di Liam si redime attraverso questa trasformazione, diventando meno egoista e più altruista. Penso che tutti possiamo beneficiare di questo nella nostra vita".

Katheryn Winnick ha descritto il film come "una storia di due anime molto improbabili che si uniscono e formano ciò che si potrebbe chiamare una famiglia", offrendo al pubblico un'opportunità di immergersi in un viaggio americano ricco di possibilità. Un uomo sopra la legge non è solo un film d'azione, ma una storia di redenzione, di crescita personale e di legami che si formano nelle circostanze più inaspettate.

