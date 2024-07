S eguito di un titolo cult, il film Prime Video My Spy – La città eterna porta i suoi protagonisti nella capitale italiana per sventare un complotto ai danni del Vaticano.

Prime Video propone dal 18 luglio il film My Spy – La città eterna, diretto da Peter Segal e seguito di My Spy, un'avventura emozionante e divertente che mescola azione, commedia e momenti toccanti. Con un cast stellare e un'ambientazione mozzafiato, il film esplora il legame tra genitori e figli, l'importanza della fiducia e della responsabilità, e il valore della famiglia, sia quella biologica che scelta.

Come afferma il regista Segal, "Spero che tutti si divertano e si appassionino a questa avventura con personaggi che hanno amato per anni". Ritroveremo dunque il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne nonché protetta Sophie (Chloe Coleman). I due si riuniscono per salvare il mondo quando una gita del coro della scuola in Italia viene improvvisamente disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Padre e figliastra

Nel film Prime Video My Spy – La città eterna, i protagonisti JJ (Dave Bautista) e la sua figliastra Sophie (Chloe Coleman) si ritrovano in un'avventura mozzafiato in Italia. Questa volta, la trama ruota attorno a un pericoloso complotto nucleare che minaccia il Vaticano. Quando il coro scolastico di Sophie viene selezionato per un tour italiano che culminerà con una performance per il Papa, JJ vede l'opportunità di rafforzare il legame con la sua nuova figliastra e si offre come accompagnatore. Tuttavia, ciò che inizia come un viaggio educativo e di svago, si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo per sventare una minaccia globale.

JJ, interpretato da Dave Bautista, è un veterano della CIA e ex Ranger dell'esercito che ha deciso di trasferirsi a un incarico d'ufficio a Chicago per essere più vicino alla sua famiglia. "JJ ha bisogno di lasciar andare l'idea che Sophie sia ancora una bambina", spiega Bautista, sottolineando la crescita del personaggio da guerriero a figura paterna. Sophie, interpretata da Chloe Coleman, è una quattordicenne con un'incredibile attitudine per lo spionaggio, ma anche con il desiderio di vivere una vita normale da adolescente.

Al loro fianco troviamo personaggi ricorrenti come Bobbi (Kristen Schaal), l'analista CIA partner di JJ, e David Kim (Ken Jeong), il capo della CIA e padre del migliore amico di Sophie, Collin. "Il gruppo è di nuovo insieme", dice Jeong, evidenziando la dinamica di gruppo che ha reso il primo film così apprezzato. Nuove aggiunte al cast includono Anna Faris nel ruolo della vice preside Nancy Buck, che nasconde grandi segreti, e Flula Borg come Crane, l'antagonista principale.

Il poster del film Prime Video My Spy - La città eterna.

La crescita

Il film Prime Video My Spy – La città eterna esplora temi universali come la crescita, il legame familiare e la gestione dei conflitti generazionali. JJ deve imparare a lasciare che Sophie diventi indipendente, mentre Sophie affronta le sfide dell'adolescenza. "È una storia di formazione, non solo per i ragazzi, ma anche per i padri," afferma Bautista. Il rapporto tra JJ e Sophie è il cuore pulsante del film, rappresentando le difficoltà e le gioie della genitorialità adottiva.

La pellicola affronta anche la questione della fiducia e della responsabilità, sia a livello personale che globale. La missione di sventare un complotto terroristico mette in risalto l'importanza di lavorare insieme e di fare la cosa giusta nonostante le difficoltà. "Il film offre un mix di commedia, azione e temi emozionanti che parleranno a un pubblico di tutte le età", dice Pete Segal, il regista.

I Luoghi

L'Italia è un protagonista a sé stante nel film Prime Video My Spy – La città eterna con scene girate in alcuni dei luoghi più iconici del paese. Il viaggio del coro scolastico porta JJ e Sophie attraverso Venezia, Firenze e Roma, fornendo uno sfondo visivamente spettacolare alla trama del film. "Non puoi replicare Venezia, il Colosseo o i gradini di Piazza di Spagna", afferma Segal, sottolineando l'importanza di girare in location autentiche.

Gran parte delle riprese si è svolta a Cape Town, in Sudafrica, dove sono state ricreate dettagliate ambientazioni italiane. La sfida maggiore è stata ricreare il Vaticano, con l'uso di tecnologie avanzate come la fotogrammetria per mappare l'area. "Abbiamo costruito schermi blu alti 30 piedi che ci hanno permesso di mostrare la Città del Vaticano in tutta la sua gloria," dice Sheena Duggal, supervisore degli effetti visivi.

My Spy - La città eterna: Le foto 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT