R ai 2 trasmette il film Chaos Walking, adattamento cinematografico di un romanzo che tramite la distopia affronta temi di identità, crescita personale e la lotta per la sopravvivenza in un mondo ostile.

Rai 2 propone la sera dell’11 luglio in prima visione tv il film Chaos Walking. Diretto da Doug Liman, il film di Rai 2 Chaos Walking presenta una storia piena di azione, cuore, suspense e mistero. Basato sul romanzo best-seller Chaos - La fuga di Patrick Ness, vede protagonisti, oltre a Tom Holland e Daisy Ridley nel ruolo dei protagonisti, anche Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Nick Jonas, Demián Bichir, Kurt Sutter e Cynthia Erivo.

In un futuro non troppo lontano, Todd Hewitt (Holland) scopre Viola (Ridley), una misteriosa giovane donna che precipita sul suo pianeta, un luogo in cui tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti dal "Rumore", una forza che rende visibili e udibili tutti i loro pensieri. In tale paesaggio pericoloso, la vita di Viola è minacciata, e Todd, promettendo di proteggerla, deve scoprire il proprio potere interiore e svelare i segreti oscuri del pianeta.

I personaggi principali

Todd Hewitt, il protagonista del film di Rai 2 Chaos Walking, è un giovane uomo che vive su un pianeta colonizzato dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti dal "Rumore". Questo fenomeno mette in mostra tutti i loro pensieri, rendendo impossibile mantenere segreti. Tom Holland, che interpreta Todd, descrive il suo personaggio come un giovane sulla soglia dell'età adulta, costretto a fare i conti con un mondo pericoloso e con le proprie paure.

Viola è l'unica sopravvissuta di una nave spaziale inviata a esplorare il pianeta, che precipita e si ritrova in un mondo completamente diverso da quello che conosceva. Daisy Ridley, che la interpreta, afferma che "Viola è la catalizzatrice di Chaos Walking. È isolata e ha perso tutti quelli che conosceva. Allo stesso tempo, è anche il personaggio più divertente del film – non nel senso di fare battute, ma nel modo in cui persevera nonostante ostacoli incredibili da affrontare".

Mayor Prentiss, interpretato da Mads Mikkelsen, è il leader del villaggio di Prentisstown. È un personaggio complesso, affascinante e spietato, il cui obiettivo è governare tutto il Nuovo Mondo. Mikkelsen descrive Prentiss come un uomo che "vede Todd come il futuro di questa patetica cittadina e che è intrigato dalla capacità del giovane di manipolare il Rumore in modo più efficace degli altri".

Davy Prentiss, figlio del sindaco, è un giovane che cerca disperatamente l'approvazione del padre. Nick Jonas, che interpreta Davy, spiega che "la gelosia è una grande spinta per Davy e il fatto che suo padre faccia da mentore a Todd lo fa impazzire, al punto che Davy inizia a scomporsi fisicamente ed emotivamente".

Ben e Cillian, interpretati rispettivamente da Demián Bichir e Kurt Sutter, sono i tutori di Todd. Ben è più affettuoso e pacificatore, mentre Cillian è severo e conservatore. La loro dinamica complessa aggiunge profondità alla vita di Todd e al suo sviluppo come personaggio.

Hildy, interpretata da Cynthia Erivo, è la leader della comunità di Farbranch. Erivo descrive Hildy come "una donna tosta con molto cuore, implacabilmente onesta e determinata a fare ciò che è giusto per la sua comunità".

La disparità di genere

Il film di Rai 2 Chaos Walking esplora diversi temi rilevanti e profondi. Il "Rumore" è una metafora potente per l'invasione della privacy e la sovraesposizione dei pensieri, qualcosa che nel nostro mondo attuale può essere visto come un riflesso dell'uso eccessivo dei social media e della condivisione di informazioni. Come afferma Patrick Ness, "Il Rumore è tutto ciò che pensi, fantastichi, desideri e credi. È la mente umana completamente non editata".

Il film tratta anche il tema della disparità tra i sessi, esacerbata dal Rumore che rendeva udibili i pensieri degli uomini ma non quelli delle donne, creando una dinamica di potere sbilanciata e portando alla tragica scomparsa delle donne. Daisy Ridley sottolinea che "è un'incredibile avventura d'azione, oltre a essere uno sguardo convincente alla politica di genere".

