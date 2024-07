P er due veenrdì, Rai 2 propone i film della serie tedesca Miss Merkel che, basandosi sui libri di David Safier, vedono Angela Merkel trasformarsi in novella… signora in giallo!

Miss Merkel è la serie di due (al momento, un terzo è in lavorazione) film per la televisione che Rai 2 propone da venerdì 12 luglio, Omicidio al castello e Morte al cimitero. Tratta dai divertenti romanzi di David Safier, Miss Merkel su Rai 2 parte da un presupposto alquanto divertente: Angela Merkel, ex cancelliera che ha fatto la storia della Germania moderna, si è ritirata a vivere in campagna con il marito, la sua guardia del corpo e il carlino Helmut.

Tuttavia, la sua vita relativamente tranquilla prende una piega inaspettata quando Angela si trasforma in una novella Miss Marple, indagando sugli omicidi che avvengono in zona anziché godersi la pensione. A interpretare Angela Merkel è l’attrice Katharina Thalbach mentre il marito Joachim ha il volto di Thorsten Merten e il bodyguard Mike quello di Kim Kalkhof.

"David Safier ha trasformato Angela Merkel in un personaggio fiabesco, una miscela tra la vera ex cancelliera e una pensionata improvvisa che si trasforma in Miss Marple di Agatha Christie”, ha commentato Thalbach. “Questo mi libera dalla rappresentazione realistica della figura storica di Merkel. Safier inventa e anche io posso inventare, il che è per me estremamente divertente”.

Omicidio al castello

La cancelliera Angela Merkel, nel primo film di Miss Merkel proposto da Rai 2, è andata in pensione da poco e si è trasferita con il marito Joachim e il carlino "Helmut" in una cittadina dell'Uckermark.

Dopo la vita turbolenta a Berlino, le risulta difficile abituarsi alla tranquilla vita di campagna. Solo cucinare e fare escursioni diventa presto noioso. Quando il barone Philip von Baugenwitz viene trovato avvelenato in una cella del castello chiusa dall'interno, Angela si rianima. Intuisce che non si tratta di un suicidio, e dato che la polizia intervenuta non vuole ammetterlo, deve indagare da sola. Finalmente un problema da risolvere! Supportata dalla sua gentile guardia del corpo Mike, si mette così alla ricerca del colpevole.

Morte al cimitero

Nel secondo dei film della serie Miss Merkel, su Rai 2 il 19 luglio, Angela Merkel riscopre la sua passione per il giallo quando il suo carlino Helmut trova il cadavere di un giardiniere nel cimitero di Klein-Freudenstadt, nella tranquilla Uckermark.

Angela, suo marito Achim e la guardia del corpo Mike iniziano subito le indagini. Si scopre che i sospetti del delitto appartengono a due famiglie di impresari funebri rivali, intenzionate a proteggere un oscuro segreto.

In particolare, Angela è affascinata dal carismatico Kurt Kunkel (Sven), con il quale condivide una passione per Shakespeare. Suo marito Achim diventa sempre più nervoso, e Angela si trova a dover risolvere non solo un intricato enigma criminale, ma anche un delicato problema personale.

