Julia Fox fa coming out e lancia un messaggio a tutti coloro che devono sanare qualcosa internamente

L’attrice italo-americana fa coming out attraverso un video ironico su TikTok e riceve i commenti entusiasti della rete a cui dice anche «Le ragazze si considerano rivali, ma siamo tutte compagne di squadra ed è così che siamo più forti».

Lei è una delle personalità più poliedriche del momento: attrice, designer, modella e trendsetter, Julia spiazza spesso i suoi fans con look artistici, spesso veri e propri capolavori comunicativi. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2019 nella pellicola Diamanti Grezzi, anche se parte della sua popolarità è arrivata per via della breve relazione avuta con Kanye West nel 2022, proprio nel periodo in cui il rapper stava divorziando da Kim Kardashian.

Julia però ama stupire esprimendosi in diverse forme: lo scorso anno aveva pubblicato un suo libro di memorie, Down the Drain e nel 2017 aveva organizzato una mostra d’arte intitolata R.I.P. Julia Fox, in cui aveva esposto tele di seta dipinte con il suo sangue.

E se siamo abituati a vederla sempre al top sui red carpet degli eventi più glam del globo, con make-up super ricercati e veri e propri cambi di immagine degni di una trasformista, in realtà anche Julia ha le sue fragilità e le dimostra quando mette a nudo la sua anima.

Proprio come ha fatto recentemente con il suo coming out, dando la notizia direttamente sui social attraverso una risposta ad un video TikTok realizzato da una creator che ha detto «Adoro quando vedo una lesbica con il suo ragazzo: odi quell'uomo, lo odi letteralmente». La risposta di Julia è stata estremamente schietta e sincera, tanto da chiudere definitivamente la questione: «Quella lesbica ero io, mi dispiace tanto ragazzi. Non accadrà più».

Il coming out di Julia Fox segue quello di Tommaso Zorzi che pochi giorni fa era tornato sull’argomento pubblicando sul suo Instagram la lettera con cui lo aveva comunicato ai suoi genitori. Julia ha scelto invece una modalità più diretta, forse proprio per chiarire una volta per tutte la sua posizione riguardo la sessualità e mettere a tacere eventuali pettegolezzi che ancora erano in circolazione dopo la fine della storia con Kanye visto che, prima di lui, Julia era stata sposata per due anni con il pilota Peter Artemiev da cui ha avuto anche un figlio.

In realtà la notizia non è stata propriamente uno shock per i suoi fans perché già tempo fa, in un’intervista con la comica e scrittrice americana Ziwerekoru "Ziwe" Fumudoh, Julia aveva parlato della possibilità di frequentare una donna e in quell'occasione aveva dichiarato “Ho qualche osso gay (nel mio corpo) e ho bisogno di esplorarlo un po’ di più. Tipo, forse i miei ex fidanzati non avevano torto quando mi davano della lesbica e si lamentavano del fatto che non volevo andare con loro”.

Gli utenti di TikTok dunque non si sono dimostrati stupiti e hanno fatto sentire tutto il loro sostegno a Julia per il suo coming out, dichiarandosi molto felici per lei che negli ultimi due anni si era detta single. E per rafforzare il concetto l’attrice ha anche pubblicato un altro video TikTok in cui dichiara guarito con effetto immediato il trauma con le ragazze: nel video si vede Julia che si commuove ascoltando il brano di Lorde e Charlie XCX “Girl so confusing”, dove le due cantanti affrontano la loro storica rivalità mixando insieme nel brano, e scrive in accompagnamento al post: «Spero che tu capisca quanto siamo fortunati ad essere vivi nello stesso periodo di questo disco. Le ragazze sono condizionate nel vedersi come rivali, ma siamo tutte compagne di squadra e in questo modo siamo molto più forti. Amo ogni singola ragazza con cui abbia mai litigato».

Nel 2022 l’attrice italo-americana aveva anche raccontato in lacrime su TikTok di soffrire di ADHD e di disturbi ossessivo compulsivi: in un video girato nel bagno di casa Julia aveva dichiarato «È durissima, è la prima volta che ne parlo. Ho picchi di grande produttività in cui mi sento in cima al mondo, in cui mi sembra di essere invincibile, e poi momenti di calma piatta, di profondo nulla in cui non riesco nemmeno a muovermi. Non ne ho mai, mai parlato prima d’ora, ma l’ADHD è davvero duro da affrontare» aveva rivelato.

Oltre all’ADHD la Fox aveva scoperto anche di aver un disordine ossessivo compulsivo (ODC) che le provoca ansia e angoscia «Ho l’abitudine di mettermi a contare quante lettere contiene una parola, voglio che il numero di lettere raggiunga almeno il dieci, e non riesco a smettere», aveva raccontato in lacrime. Ora forse questo coming out potrà alleggerire il peso che portava sul cuore portandole finalmente un po’ di serenità.