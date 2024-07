Tommaso Zorzi: la mail del coming out ai genitori è un inno all’amore che conquista i social

I n occasione del Pride, Tommaso Zorzi ha pubblicato la lettera con cui ha comunicato ai suoi genitori di essersi innamorato di un ragazzo e il web, per una volta, lo avvolge in un grande abbraccio virtuale.

L’amore è amore. Ed è universale, non conosce sesso, etnia, religione, status social, nulla di nulla. E quando esplode non avvisa, spesso arriva all’improvviso come un fulmine a ciel sereno e manda all’aria tutti i piani, costruendone di nuovi e bellissimi. Non sempre però tutto segue etichette e consuetudini prestabilite, ed è proprio quello il bello dell’amore, che non segue nessuna regola e fa sempre di testa sua. Lo sa bene Tommaso Zorzi, uno dei personaggi più simpatici, ironici ed irriverenti dello star system: nato come fenomeno televisivo grazie alla partecipazione al docu-reality di Mtv Riccanza nel 2016, esploso con la vittoria all’edizione 2020 del Grande Fratello dove si è distinto per la sua proverbiale dialettica spiritosa e tagliente, e attualmente giudice a Cortesie per gli Ospiti, Tommaso è anche un grande romanticone e un ragazzo dal cuore estremamente tenero e gentile. E ha raccontato il suo coming out.

Chi all’epoca aveva seguito le sue vicende all’interno della Casa più spiata d’Italia non può fare a meno di ricordarne la partecipazione con un sorriso; chi lo conosce dal vivo, come Aurora Ramazzotti sua grandissima amica, non può che amarlo profondamente.

Ora l’influencer, in occasione del Pride milanese, è tornato a parlare di uno degli argomenti più intimi e delicati della sua vita, ovvero il momento in cui ha fatto coming out con i suoi genitori. E lo fa pubblicando la mail che all’epoca aveva inviato a suo padre e sua madre per informali del fatto che si era innamorato di un ragazzo. La mail era andata persa fino a quando, proprio pochi giorni fa, era stato proprio suo papà a inviargliela.

Dopo 11 anni quell’episodio così semplice, spontaneo e innocente, seppur complesso e profondamente ricco di significati, fa commuovere tutti, web compreso. E per una volta i social fermano l’odio che spesso viene riversato su chi viene considerato “diverso” e sullo stesso Tommaso Zorzi, spesso vittima di critiche anche pesanti, e si ferma a contemplare la bellezza di parole che sgorgano dritte dal cuore.

Addirittura qualche tempo fa Tommaso aveva rivelato di essere odiato persino da una parte della stessa comunità gay e aveva rivelato in un'intervista a Il Fatto Quotidiano: «Perché una parte della comunità gay mi detesta? Credo per un odio nei miei confronti in quanto personaggio. Alle critiche sono abituato ma quelle di una parte della comunità LGBT+ mi fanno più male: mi sono sempre esposto, ci ho messo la faccia, ho supportato molte associazioni e non è bello ricevere offese spesso pretestuose, anche perché ho la sensazione che arrivino da chi, per altro, fa l’attivista dal divano di casa e non ha mai mosso un dito per la causa».

Questa volta però riesce a mettere tutti d'accordo: la lettera, scritta sotto forma di mail, colpisce al cuore nella sua semplicità. Tommaso rivela ai suoi che per la prima volta in vita sua si è innamorato e lo dice con tutta la semplicità di un Tommaso Zorzi appena diciottenne che fa coming out e si sta affacciando alla vita. Era il 18 ottobre 2013.

Nella mail Tommaso scrive: «Mi sono innamorato di un ragazzo. So quanto per un genitore questa possa essere una delusione, ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che, quando finalmente ci sono riuscito, ho sentito il bisogno di dirlo anche a voi».

Dalle parole di Zorzi traspare il timore di non essere compreso dai genitori e la sua paura di non venire accettato, ma comunica anche un grande rispetto e un grande amore per loro, per ciò che pensano di lui e per tutto ciò che gli hanno sempre dato.

Nel pubblicare questa lettera sotto forma di post sul suo profilo Instagram, Tommaso racconta come ne è tornato in possesso dopo tutti questi anni:

«Spesso ho parlato del coming out ai miei genitori per mail ma era tempo che non riuscivo più a trovarla quella mail. Questa mattina me l’ha mandata mio padre e rileggendola oggi dopo undici anni credo sia uno dei gesti d’amore più grandi che io abbia fatto nei confronti dei miei genitori. Ritrovo tutta la tenerezza, il senso di inadeguatezza e la paura di un ragazzo appena maggiorenne che sta compiendo uno dei passi più importanti della sua vita».

Il post è stato celebrato da una pioggia di commenti positivi: per una volta i social hanno messo in primo piano il buon senso e l’empatia e hanno fatto sentire a Tommaso tutto l’amore e il senso di condivisione che questo post ha ispirato.