5 trucchi per rilassare la pelle e la mente, allo stesso tempo

C ombattere lo stress quotidiano senza uscire di casa è possibile. Puoi ritagliarti un angolo di relax ovunque, a costo zero

Siamo sempre più stressate e abbiamo continuo bisogno di ritagliarci momenti di relax assoluto. L'esigenza è quella di trovare soluzioni semplici e veloci per combattere lo stress in modo sano e immediato. Ecco allora alcuni trucchi per rilassare la pelle e la mente contemporaneamente, che ti permetteranno di goderti qualche minuto di relax intenso con poco sforzo.

Se non hai la possibilità di recarti in centri benessere per i massaggi più disparati e se sei costretta a rinunciare ai weekend in montagna o al mare, ti farà piacere sapere che ci sono alcune escamotage che puoi adottare anche in casa. Puoi ritagliarti a costo zero un angolo di relax in cui rifugiarti ogni volta che ne hai bisogno, anche solo per una pausa tra una call e l'altra se sei in smart working.

Sono questi 5 ottimi trucchi per rilassarsi... e bastano solo pochi minuti!

Respirare profondamente

La respirazione è spesso sottovalutata eppure è al primo posto dei trucchi per rilassare la pelle e la mente contemporaneamente. Concediti un attimo di pausa dalla frenesia quotidiana e dalla routine che non ti lascia via di fuga per respirare profondamente e non pensare ad altro.

Concentrati solo ed esclusivamente su di te e sul tuo respiro. Ascolta ogni respiro che compi. In modo lento e profondo inspira ed espira nel silenzio più assoluto oppure con un sottofondo musicale.

Isolati dal resto del mondo e concediti qualche minuto solo per te, per ritrovare la calma e la serenità ma soprattutto il benessere interiore. La respirazione ti consentirà un rilassamento totale.

Passeggiare nella natura

Passeggiare tra la natura è un altro dei trucchi per rilassare la pelle e la mente compiendo un'unica azione. Vestiti comoda e indossa delle scarpe da ginnastica morbide per trovare il comfort ideale. Puoi optare per una tuta ginnica o per semplici leggings, purché siano effettivamente confortevoli per il tuo corpo e ti lascino libera nei movimenti.

Passeggiare nella natura incontaminata non significa solo scappare in montagna alla prima occasione oppure fare passeggiate in collina. Se vivi in città e non hai la possibilità di spostarti, sicuramente troverai un parco - più o meno grande - nel quale camminare a ritmo spedito o lentamente.

Respira a pieni polmoni e assapora l'aria fresca. Non pensare a niente, lascia i problemi a casa e goditi qualche minuto di pausa dalla solita vita. La natura ha una forza rigenerante che ti sorprenderà; soprattutto se il clima non è eccessivamente caldo passeggiare all'aria aperta è un vero piacere.

Praticare yoga

Non devi necessariamente iscriverti a corsi specifici per imparare qualche posizione da replicare all'occorrenza. In rete troverai video, tutorial e app che ti aiuteranno a praticare yoga, qualsiasi sia il tuo livello.

Se è la prima volta che accarezzi l'idea di praticarla, ti consiglio di iniziare con le posizioni base per principianti. Eventualmente, dopo qualche settimana, potrai sperimentarne altre.

Esistono posizioni yoga per ogni livello di esperienza. Alcune di queste non richiedono particolari allenamenti e sono quelle da cui iniziare per rilassare il corpo e la mente in un angolo di relax da ricreare anche in casa. Tanti sono coloro che praticano yoga all'aria aperta, in spiaggia all'alba o nei parchi ma se non hai possibilità di recarti fuori casa, puoi allestire il tuo angolo di benessere anche in camera o nella zona giorno.

Fare un bagno

Fai un bagno, caldo o freddo a seconda della stagione. In alternativa, se lo preferisci, puoi fare anche una doccia. Il bagno è però ciò che ti consente di immergerti con tutto il corpo per riscaldarlo o rinfrescarlo grazie al contatto con l'acqua che avrai fatto scorrere.

Preparare un bagno rilassante non significa solo riempire la vasca. Puoi pensare a candele profumate da accendere o all'incenso ma sarà un piacere anche scegliere l'aroma del bagnoschiuma che utilizzerai. Se lo gradisci puoi usare, poi, dei sali da bagno.

Il bagno o la doccia sono ottimi trucchi per rilassare la pelle e la mente senza uscire di casa e sarai tu a scegliere la durata di questo momento di piacere.

Bere una tisana

Nella tua cucina non dovrebbe mai mancare un vasto assortimento di tisane oppure gli ingredienti naturali per prepararne una all'occorrenza. Se non ami le tisane puoi optare per un tè o qualsiasi altro infuso naturale che rispecchi i tuoi gusti, con frutta, erbe aromatiche o spezie varie.

Puoi bere una tisana dopo cena sia per facilitare la digestione che per rilassarti. Immaginati con la tua tazza di tisana calda, seduta sul divano, mentre leggi un libro o ascolti la tua musica preferita.

La tisana fa parte dei trucchi per rilassare la pelle e la mente contemporaneamente, a patto che tu riesca davvero a staccare qualche minuto, appena metti l'acqua a riscaldare.

Chiaramente, trattandosi di un trucco per rilassarsi, sono assolutamente da evitare gli eccitanti, caffeina in primis. Assicurati quindi che il tuo infuso non ne contenga.