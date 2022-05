C onoscete la Teoria delle Intelligenze Multiple? Formulata nel 1983 dallo psicologo Howard Gardner, teorizza l'esistenza di ben 9 tipi di intelligenza. Ecco quali sono

Quanto siamo brave a percepire l’umore delle persone? Sappiamo comunicare bene attraverso il nostro corpo? Riusciamo facilmente a riconoscere determinati suoni e siamo inclini al perdono? Queste sono solo alcune delle tante domande da porsi per riconoscere il tipo di intelligenza che ci contraddistingue. Pensavate che il concetto di intelligenza si legasse solamente al rendimento scolastico e al QI ottenuto tramite specifici test?

Grazie allo psicologo Howard Gardner sappiamo che non è così. C’è molto di più dietro al concetto di intelligenza e i tipi di intelligenza di cui stiamo per parlarvi lo dimostrano. Quanti tipi di intelligenza esistono? Come riconoscere le varie tipologie e come coltivarle? Lo scopriamo subito!

I 9 tipi di intelligenza

Definire il concetto di intelligenza può risultare davvero difficile. Centrale nella storia del pensiero filosofico e nella psicologia, il termine intelligenza si presta a un’infinità di approcci differenti - come ad esempio l’approccio cognitivo e quello funzionale - e per questo darne una definizione esaustiva e univoca non risulta semplice. Tra quelle più chiare e complete spicca la definizione dello psicologo Robert Sternberg che definisce l’intelligenza come:

Le capacità mentali necessarie per adattarsi, nonché modellare e selezionare qualsiasi contesto ambientale. Robert Sternberg

Queste capacità mentali determinano ogni nostra azione e comportamento, ma queste azioni e questi comportamenti dipendono soprattutto dalla tipologia di intelligenza che abbiamo. Ed è proprio a questo proposito che lo psicologo Howard Gardner ha formulato la Teoria delle Intelligenze Multiple.

Presentata per la prima volta nel 1983, nel saggio "Frames of the Mind: The Theory of Multiple Intelligences" la teoria dei 9 tipi di intelligenza, si basa su un presupposto fondamentale. Non esiste un unico tipo di intelligenza, ma esistono diversi tipi di intelligenza, tutti da valorizzare e nessuno superiore all’altro. Competenze intellettive che si dividono in queste 9 tipologie di intelligenza:

Naturalistica

Musicale

Logico-matematica

Esistenziale

Interpersonale

Linguistica

Corporeo-cinestesica

Intrapersonale

Spaziale

Nonostante questa precisa categorizzazione, i 9 tipi di intelligenza non sono affatto statici. Seppur dovuti a particolari inclinazioni naturali e componenti genetiche, possono mutare in base all’esperienza ed essere acquisite da ognuno di noi. Curiose di scoprire qualcosa in più su ognuna di esse? Ecco una panoramica dettagliata partendo dalle prime 3: Naturalistica, Musicale e Logico-matematica.

Naturalistica, Musicale e Logico-matematica

Amate rapportarvi con la natura e identificate con facilità la flora e la fauna che vi circondano? Allora la vostra intelligenza potrebbe essere di tipo naturalistico. Charles Darwin e Rachel Carson rientravano proprio in questa categoria e il loro contributo alla biologia e alla zoologia è noto a tutti. Riconoscete ritmi, note e suoni con facilità? La musica vi affascina da sempre e vi capita di rielaborare brani ascoltati una sola volta? Probabilmente la vostra intelligenza è di tipo musicale. E siete in ottima compagnia! Mozart, Michael Jackson, Paul McCartney è tanti altri compositori e cantanti di successo rientrano in questa tipologia.

E che dire dell’intelligenza logico-matematica? È la più conosciuta e il suo sviluppo è centrale nel nostro sistema scolastico. Strettamente legata al ragionamento deduttivo, l’intelligenza logico-matematica è tipica di scienziati, analisti informatici, matematici e di tutte quelle professioni che implicano una grande capacità di analisi logica dei problemi. Albert Einstein e Stephen Hawking ne sono due esempi perfetti.

Esistenziale, Interpersonale e Linguistica

Vi è mai capitato di essere definite o esservi definite “anime antiche”? Allora probabilmente avete un tipo di intelligenza esistenziale. Sì, perché chi fa parte di questa categoria ha una grande predisposizione nei confronti di tutto ciò che riguarda la spiritualità e le domande di carattere esistenziale. La saggezza che spesso deriva da questi ragionamenti porta alcune di queste persone ad avere un’aura più matura e adulta. Tanti i filosofi, i poeti e le figure spirituali che rientrano nella tipologia esistenziale. Uno su tutti? Buddha.

Grandi capacità comunicative, empatia, compassione, oratoria brillante e indole che vira alla leadership naturale sono invece le caratteristiche che denotano un tipo di intelligenza interpersonale. Mahatma Gandhi e Madre Teresa di Calcutta con la loro comunicazione empatica e la capacità di rapportarsi agli altri in maniera comprensiva e compassionevole, ne sono due esempi perfetti. Se invece sono le abilità nella lingua scritta e parlata a contraddistinguervi, allora la vostra intelligenza è linguistica. Non è un caso che tanti avvocati, scrittori e giornalisti facciano parte di questa categoria, proprio come William Shakespeare e Oprah Winfrey.

Corporeo-cinestesica, Intrapersonale e Spaziale

Chi è particolarmente coordinato, ha grandi abilità manuali e padroneggia molto bene il corpo rientra invece nel tipo di intelligenza corporeo-cinestetica. Una tipologia tipica di sportivi del calibro, ad esempio, di Michael Jordan. Amate mettervi alla prova e analizzarvi profondamente? La vostra alta motivazione potrebbe farvi rientrare nella tipologia intrapersonale, proprio come Mark Zuckerberg e Virginia Woolf.

Ed eccoci all’intelligenza spaziale tipica di chi eccelle nelle abilità pittoriche e riconosce facilmente oggetti e forme nello spazio. Salvador Dalì e Galileo Galilei ne sono due esempi perfetti.

Come coltivare i diversi tipi d’intelligenza

Ora che abbiamo le idee più chiare su quale tipologia di intelligenza ci rappresenti, non dobbiamo far altro che approfittarne per conoscerci meglio e per sviluppare anche gli altri 8 tipi d’intelligenza. Ognuno di loro infatti, può aiutarci in un particolare ambito della nostra vita. Pertanto lavorare su di essi può apportare numerosi vantaggi.

Imparate ad affinare l’autoriflessione se volete aumentare la vostra intelligenza intrapersonale oppure cominciate a scrivere un diario e leggete più assiduamente se desiderate incrementare l’intelligenza linguistica. Le 9 tipologie, se coltivate e allenate, possono migliorare le nostre capacità di problem solving e aumentare notevolmente la nostra autostima.