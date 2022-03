I l problem solving è una capacità fondamentale nella vita e sul lavoro: ecco alcune idee per allenarlo in pochi semplici passi

Si dice problem solving, si traduce “capacità di risolvere i problemi”. Un’abilità che tutti dovremmo possedere e allenare per affrontare non solo gli ostacoli che si presentano sul lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Se il nome, all’apparenza, sembra richiamare un concetto piuttosto fumoso, in realtà è facile intuire di cosa stiamo parlando. Problem solving in sostanza significa avere la capacità di trovare una soluzione in modo rapido ed efficace a un problema. Il primo pensiero è che tutti gli adulti siano in grado di fare una cosa del genere, ma in realtà non è affatto così!

Cos'è il problem solving

Il problem solving infatti non richiede di aver vissuto un “pezzetto” di vita più o meno lungo ma necessità di capacità molto più profonde. La domanda che devi porti è una: saresti in grado di prendere la giusta decisione in un momento di pressione, senza che nulla possa intaccare le tue capacità decisionali?

Saper risolvere ogni problema nel modo giusto sarebbe un sogno, ma non esiste una formula magica per farlo. Nonostante ciò il problem solving non solo può essere utilissimo in questi casi, ma può anche essere una soft skill da allenare.

Il metodo in cinque passi

Il modo migliore per allenare l’abilità di problem solving è studiare un metodo tanto semplice quanto efficace. Bastano cinque passi per aiutarti ad affrontare questo processo.

Definisci il problema

Può sembrare qualcosa di ovvio, ma non è affatto così. Se identifichi e analizzi il problema questo implicherà analisi e concentrazione. Per rendere più agevole questo step domandati: “Perché sta accadendo questa cosa?”.

Raccogli informazioni ed elabora

Dopo aver definito quello che è il problema sarà necessario raccogliere le informazioni per poter aumentare la tua comprensione di ciò che sta accadendo. Già in questa fase potrai generare una serie di linee d’azione possibili. Nel caso il problema sia troppo complesso potresti richiedere l’aiuto di qualcuno competente, organizzando un brain storming. Il lavoro in gruppo ti permetterà di rendere facile l’individuazione delle plausibili soluzioni.

Fai una scelta

Questa è senza dubbio la fase più delicata. Dovrai prima di tutto analizzare le possibili soluzioni, poi sarà necessario esaminare i rischi. Il motivo? Se qualcosa andrà storto dovrai essere in grado di affrontare le conseguenze delle tue scelte.

Implementa la soluzione

Infine dovrai prendere la tua decisione e agire. Assicurati che tutto prosegua per il modo giusto, seguendo ciò che hai pianificato.

Monitora cosa accade

Il processo di problem solving non termina quando hai agito, ma continua anche dopo. Ti sarà infatti chiesto di valutare cosa accade, raccogliere l’esito delle tue decisioni e imparare dai tuoi errori.

Le abilità da sviluppare per il problem solving

Quali sono dunque le abilità da sviluppare? Ci sono alcune skill chiave che ti serviranno per allenare questa tua capacità.

Pensiero laterale

Le tue esperienze personali e le conoscenze che hai già acquisito potranno esserti utili ad affrontare i problemi quotidiani. Nonostante ciò alcuni imprevisti possono dare vita a situazioni più complesse o una situazione che non hai mai affrontato. Avrai dunque bisogno di combinare un approccio logico, basato sui dati, con il pensiero laterale che ti spinge a sfruttare la creatività, osservando tutto da un’altra angolazione.

Confronto

Confrontarsi con altre persone può aiutarti a trovare nuovi punti di vista per approcciarti al problema e per risolverlo. Attenzione però: ricordati di circondarti di persone con capacità complementari con cui potrai sempre confrontarti.

Intelligenza emotiva

Si tratta di un’abilità potente che ti aiuta a comprendere, gestire e usare con consapevolezza le emozioni. Affrontare un problema può provocare in te una reazione emotiva che potrebbe pregiudicare o influenzare la tua decisione. Dovrai dunque imparare ad affrontare tutto con lucidità e la giusta empatia.

Gestione del rischio

Ogni volta che ti trovi ad affrontare un problema devi senza ombra di dubbio di essere consapevole che ogni azione ha una percentuale di rischio in sè. Per non soccombere di fronte alla pressione dovrai essere in grado di gestire i possibili rischi collegati a ogni scelta.

Decision Making

Di fronte a più scelte c’è chi indietreggia o ci pensa per giorni: tu invece dovrai avere la forza di non fuggire e dovrai saper analizzare la situazione nella sua completezza, scegliendone solamente una.