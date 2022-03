E mpatia, problem solving, auto consapevolezza, gestione dello stress: sono solo alcune delle life skills di base, ossia delle abilità essenziali per affrontare le sfide e le difficoltà della vita



È una di quelle parole che ci sembravano “astruse” fino a pochi anni fa, ma che ora sono entrate a pieno diritto nel nostro vocabolario. Skill è un termine ormai immancabile non solo nei nostri curriculum e nella nostra vita professionale, ma anche nella nostra quotidianità. Lo sapevi, però, che oltre alle soft e hard skills, esistono anche le life skills? Si tratta delle abilità e competenze necessarie per muoversi ogni giorno e affrontare le sfide che la vita ci pone continuamente.

Se vuoi sviluppare relazioni equilibrate e serene, scoprire ed esprimere il tuo potenziale, gestire al meglio le tue emozioni, in altre parole avere un buon benessere psico fisico, dovresti sapere quali sono queste capacità.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il potere della visualizzazione: davvero può far succedere le cose?

Quali sono le life skills

Una delle prime a parlare di life skills fu l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che ormai una ventina di anni fa le definì come “le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni”.

Le life skills, dunque, sono tutte le abilità cognitive, emotive, psicologiche e relazionali che ti permettono di muoverti al meglio nella tua vita, stando bene con te stessa e con gli altri. Sono fondamentali per raggiungere e mantenere un buon benessere psico fisico, per questo dovresti conoscerle.

Secondo l’Oms e anche molti esperti, sono 10 in particolare le capacità che tutti noi dovremmo imparare a sviluppare per raggiungere il tanto agognato equilibrio personale.

Si tratta della conoscenza di se stessi. Puoi dire di avere una buona consapevolezza di te se conosci i tuoi punti di forza e di debolezza, le tue emozioni, i tuoi desideri, i tuoi bisogni, i tuoi valori, le tue inclinazioni, i tuoi obiettivi.

L’autoconsapevolezza dovrebbe riguardare tutti i piani: corporeo, emotivo e cognitivo. E dovrebbe tradursi in comportamenti positivi. Per esempio, se sei consapevole degli atteggiamenti riguardo al cibo dovresti essere in grado di evitare la fame emotiva.

Essere empatici significa riuscire a mettersi nei panni degli altri, ad ascoltarli nel profondo e con interesse, a decentrarsi e a uscire dal proprio egoismo.

Prova a pensarci: quante volte riesci a sentire quello che un’amica vuole dirti senza giudicarla e senza essere sopraffatta dalle sue emozioni? Probabilmente meno di quanto sarebbe necessario. L’empatia ti consente di avere buone relazioni con gli altri, anche con chi è molto diverso da te.

Si tratta innanzitutto dell’abilità di riconoscere le emozioni proprie e altrui, comprendendo anche l’impatto che esse hanno sui propri comportamenti, e poi dell’abilità di imparare a gestirle.

Non cadere nell’errore di pensare che sia una life skills semplice. Spesso non riusciamo a capire quale emozione proviamo davvero e in molte occasioni ci lasciamo trasportare dal nostro vissuto emotivo, finendo con il pentirci delle nostre azioni. Pensa a tutte le situazioni in cui hai fatto una sfuriata in preda alla rabbia salvo pentirtene subito dopo o ti sei abbuffata per l’ansia sviluppando molti sensi di colpa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è e perché è importante il nudging?

Si tratta di una life skill per certi versi simile alla precedente. In questo caso, riguarda la conoscenza dei propri personali fattori di stress e dell’impatto che essi hanno a livello fisico, emotivo e comportamentale.

Puoi dire di saper gestire lo stress se sai quali sono gli elementi che più spesso lo scatenano e sei in grado di individuare delle strategie ad hoc per ritornare a una condizione di benessere emotivo.

Comunicazione efficace

Non di rado hai la sensazione di parlare al vento e non di sentirti compresa? Forse, la colpa non è sempre e solo degli altri. Potrebbe anche esserci una possibilità che non hai contemplato fino a ora: magari non possiedi una comunicazione efficace.

Si tratta dell’abilità di esprimersi in maniera chiara, di trasmettere le proprie idee e opinioni agli altri, di capire se hanno inteso il messaggio. Senza questa life skills i rapporti potrebbero complicarsi non di poco.

Problem solving

Saper risolvere i problemi significa essere in grado innanzitutto di identificarli e definirli e poi di individuare possibili soluzioni, metterle in campo e verificarne l’efficacia.

Si tratta di un’abilità fondamentale in ogni ambito di vita, che viene continuamente messa alla prova: ogni giorno, infatti, ci troviamo di fronte a problemi, grandi o piccoli che siano, da risolvere. Saperlo fare in modo costruttivo fa davvero la differenza.

Creatività

Ti stupisce che fra le life skills fondamentali ci sia anche la creatività? In realtà, non dovrebbe. Questa abilità, infatti, aiuta a trovare l’idea geniale, ad avventurarsi in nuovi orizzonti, a essere più flessibili e originali, a fare qualcosa di diverso.

Se non sei creativa farai molta più fatica a uscire da schemi comportamentali che ti bloccano, a trovare alternative stuzzicanti, ad avere una vita interessante, curiosa e stimolante. Senza un pizzico di inventiva la tua quotidianità sarà più monotona e piatta, oltre che più faticosa.

Relazioni efficaci

Hai presente la famosa espressione “tagliare i rami secchi”? Ecco, possedere questa life skills significa essere in grado di creare e mantenere relazioni sane sì, ma anche di interrompere le relazioni tossiche.

Se, dunque, soffri di dipendenze affettive, non riesci a sentirti riconosciuta e accettata per ciò che sei nelle tue amicizie, tendi a sottometterti o al contrario a prevaricare gli altri, sei vittima dei cosiddetti "vampiri energetici", dovresti lavorare sulla tua capacità di avere relazioni efficaci.

Pensiero critico

Va bene essere creativi, ma è importante anche riuscire ad analizzare le situazioni in modo oggettivo, a non lasciarsi guidare dai giudizi e a riconoscere i fattori che influenzano i propri pensieri e comportamenti.

Se non hai un po’ di pensiero critico, infatti, rischi di non essere lucida e autonoma, finendo con il prendere decisioni irresponsabili.

Questa life skills può essere definita come la capacità di prendere decisioni costruttive e intenzionali, dopo aver valutato tutte le alternative a disposizione, soppesando i loro pro e contro e le loro conseguenze.

Se riesci a sviluppare questa abilità hai molte più probabilità di fare scelte adeguate rispetto al contesto, al momento, ai bisogni tuoi e altrui.