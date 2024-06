Che cos’è davvero la comunicazione efficace?

S ai usare la comunicazione efficace? Ti spieghiamo di cosa si tratta e come puoi sfruttarla per migliorare la tua vita

Una comunicazione efficace è alla base di relazioni umane sane e destinate a crescere (e durare). Due parole che nascondono la capacità di parlare in modo chiaro e sincero, ma soprattutto corretto.

Una definizione che, ad una prima occhiata, potrebbe sembrarti semplicissima, ma che in realtà nasconde qualcosa di molto complesso che gira intorno all’assertività. Quest’ultima è la capacità umana di saper esprimere con chiarezza e in modo efficace emozioni e idee, senza offendere l’altra persona, ma facendo valere le proprie opinioni e necessità.

Cos’è la comunicazione efficace

Una comunicazione efficace, dunque, consente di farsi valere senza però risultare prepotenti, fastidiosi o sgradevoli. Si tratta di una comunicazione propria delle persone equilibrate, ossia che sono in grado di creare armonia nei propri rapporti interpersonali, affermando ciò che pensano nel rispetto degli altri.

Comunicare in modo efficace vuol dire prima di tutto non mettere l’altro in una posizione scomoda, ma sottolineare ciò che non va, spingendo verso un cambiamento che sia positivo e non verso la chiusura (o la lite).

Il segreto dell’assertività

Pensa al modo in cui comunichi con gli altri. Se sei aggressiva proverai a prevaricare la persona che hai di fronte, scatenando una reazione negativa. Se invece sei passiva arriverai a negare le tue necessità, accettando passivamente le decisioni dell’altro.

L’assertività rappresenta una via di mezzo che ti consente di far prendere in considerazione anche opinioni differenti e in modo costruttivo. Per metterla in atto dovrai puntare su chiarezza, autostima, ascolto attivo, ma anche capacità di ammettere gli errori, di accettare (e fare) critiche costruttive e di saper dire anche di “no”.

Le regole per rendere la tua comunicazione efficace

Ascolta (davvero)

L’ascolto è una componente essenziale quando si parla di comunicazione efficace e va applicata ad ogni situazione e conversazione. Poni attenzione alle parole che ti vengono comunicate da chi hai di fronte, evitando di intervenire, ma restando in silenzio e abbandonando qualsiasi tipo di giudizio.

Sii empatica

Una comunicazione efficace è caratterizzata, anche, da una spiccata empatia. Quando parli con qualcuno dovresti essere capace di metterti nei suoi panni, di comprendere quali sono i sentimenti che prova, ciò che lo preoccupa e perché.

Capire quali pensieri, circostanze personali ed emozioni ti trasmette l’altro è utile, ma attenzione a non arrivare ad una identificazione completa. Piuttosto cerca sempre restare presente a te stessa, cercando di gestire al meglio le reciproche sensazioni ed emozioni.

Non dare nulla per scontato

Le altre persone non sono nella nostra testa e non sanno in alcun modo cosa ci accade in qualsiasi momento. Se qualcosa ti ha infastidito, se sei preoccupata o se non ti senti a tuo agio dovresti dirlo chiaramente.

A volte parlare ci può fare sentire fragili ed esposti, ma è l’unico modo per farci conoscere davvero dagli altri e per cambiare le cose (in meglio), sfruttando il potere della comunicazione efficace.

Scegli il momento giusto

Impara a comunicare senza pressioni – sia per te che per il tuo interlocutore – creando le condizioni adatta per cui entrambi si sentano tranquilli e a proprio agio. Ogni persona dovrebbe avere la possibilità di esprimersi secondo il proprio ritmo, senza per forza essere incalzata.

Se c’è un problema da risolvere, ad esempio, entrambe le parti dovrebbero sentirsi pronte a farlo. Nervosismi o la sensazione di essere con le spalle al muro potrebbero rendere la comunicazione meno efficace: meglio, in questi casi, rinviare la conversazione nel momento in cui sarete entrambi pronti.

Sii aperta e onesta

La comunicazione efficace presuppone apertura e onestà. Impara a dire come ti senti e a farlo comprendere a chi hai di fronte. A volte evitare un conflitto può sembrarci la scelta più sicura, difficilmente però ti potrà regalare la felicità (e la serenità) che cerchi.

Allo stesso modo assicurati di sentirti rispettata e ascoltata dall’altro: se così non fosse prova ad aggiustare il tiro, spiegando con calma cosa non funziona secondo te.

Analizza l’altro

La comunicazione efficace presuppone anche la capacità di capire se i bisogni dell’altro vengono soddisfatti. Impara a porre le domande giuste e ad ascoltare con attenzione le risposte, riflettendoci su. Se qualcosa non ti è chiaro chiedi delle delucidazioni e assicurati sempre di aver compreso il messaggio correttamente.

Sii presente

Essere presenti significa saper comunicare e soprattutto sviluppare la tua capacità di ascolto, comportandoti in modo proattivo. Non metterti ai margini della conversazione e non avere paura di parlare, piuttosto – che sia un’amica o il partner – fatti avanti per discutere di questioni che ti stanno a cuore, cercando di capire come colmare la distanza che è nata fra di voi e andare incontro alle vostre esigenze al meglio.