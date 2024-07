Quanto sei capace di ascoltare gli altri? Fai il test!

S ei una buona ascoltatrice o preferisci non perderti nelle chiacchiere altrui? Il tempo è prezioso, ma saper ascoltare nei momenti giusti può rafforzare le relazioni

Sei capace di ascoltare gli altri? Vuoi fare un test per saperlo? Saper ascoltare è un dono. Lo sarà davvero? Se da una parte le persone hanno bisogno di essere ascoltate per alleviare lo stress emotivo e l’ansia, dall’altra non sempre chi ci sta parlando riesce a cogliere il nostro interesse. E se diventare ascoltatrice arricchisce davvero, tutto dipende dall’argomento e dalla situazione.

L’ascolto attivo, per esempio, è un’ottima forma di ascolto in cui si crea un rapporto positivo e un ambiente sicuro dove potersi esprimere liberante, sospendendo i giudizi e mettendosi nei panni dell’altro. Una volta ascoltato il tuo interlocutore sei capace di intervenire in maniera calzante con consigli, suggerimenti e magari una battuta per stemperare l’atmosfera?

A volte i problemi degli altri possono anche paralizzare. Se sei una persona particolarmente introversa, potresti trovarti ad essere un’ascoltatrice non particolarmente abile, non solo nei confronti degli altri ma anche dei tuoi stessi bisogni. Fai il nostro test per valutare se sai ascoltare.

Personalities Sei un'ascoltatrice fantastica

Ascoltare gli altri ti piace, sì, ma con alcune riserve

Cosa hai detto?

LEGGI ANCHE - Come capire se sei pronta per la tua prima volta

LEGGI ANCHE - Impariamo l'arte di ascoltare per migliorare le nostre relazioni

LEGGI ANCHE - Come gestire la propria mania del controllo