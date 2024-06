Il benessere mentale va di pari passo con quello fisico?

C he relazione c’è tra mente e corpo? Il benessere mentale e il benessere fisico vanno di pari passo? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul tema

Mens sana in corpore sano, asserivano i latini e la scienza sembra confermarlo. Benessere mentale e benessere fisico sono legati da un rapporto profondo che ha un impatto enorme sulla qualità della nostra vita.

Ma qual è la relazione principale tra benessere mentale e benessere fisico? Quanto incide un’attività fisica regolare sul buonumore e sul nostro equilibrio personale? Scopriamolo subito!

Relazione tra benessere mentale e benessere fisico

Avete mai sentito parlare di ormone della felicità? Si tratta di un modo informale per indicare l’endorfina, ovvero l’ormone rilasciato dal nostro sistema nervoso centrale e dal sistema ipofisario deputato a regolare il nostro piacere e il nostro benessere. Per spiegare la relazione tra benessere mentale e benessere fisico, possiamo partire proprio dall’ormone della felicità.

Perché? Perché esso viene rilasciato proprio durante l’attività fisica, abbassando i livelli di stress, alleviando le tensioni muscolari e mentali e apportando un generale miglioramento dell’umore. Camminare, correre, praticare yoga, pilates o qualsiasi altra attività in palestra o all’aria aperta, permette al corpo di produrre endorfine, favorendo quindi una sensazione di benessere generale.

L’importanza di una attività fisica regolare per la mente

Proprio per questi motivi, la comunità scientifica si focalizza da anni sulla promozione di una regolare attività fisica. Praticare in maniera costante uno sport o semplicemente concedersi mezz’ora di camminata al giorno, permette infatti non solo di mantenersi in forma fisicamente, ma anche mentalmente. Regolarizzare il nostro tempo dedicato all’attività fisica, vuol dire avere cura di sé a 360°.

Prendersi una pausa dallo smartphone, dal pc, dal lavoro e dagli impegni familiari, significa infatti imparare a dedicarsi del tempo di qualità che ha un impatto enorme sulla nostra psiche e sul nostro corpo. Ma in che modo un’attività fisica sporadica e, ancor di più, uno stile di vita sedentario possono impattare negativamente sulla nostra salute mentale?

Ansia, stress e sedentarietà

Passare ore seduti alla scrivania davanti al pc, preferire la combo divano e tv ad una passeggiata all’aria aperta e, più in generale, avere uno stile di vita prettamente sedentario può avere impatti deleteri sulla nostra psiche. La relazione tra benessere mentale e benessere fisico può essere spiegata anche attraverso sintomi e stati psichici come l’ansia, la depressione e lo stress. Attenzione, non stiamo affermando che questi stati siano riconducibili esclusivamente a una mancanza di attività fisica regolare, ma la comunità scientifica afferma che vi è un’importante correlazione tra uno stile di vita sedentario e l’aumento dei livelli di ansia e stress.

Le endorfine, infatti, non vengono rilasciate a dovere, inficiando sulla qualità del sonno, sull’umore, sulla riduzione della motivazione in vari ambiti della vita. E ciò che si crea è un circolo vizioso dal quale può sembrare difficile uscire. Perchè se la mancanza di attività fisica aumenta i livelli di ansia e stress, sono poi i livelli di ansia e stress stessi ad aumentare la sensazione di stanchezza, portandoci ad evitare ogni tipo di attività fisica.

Problemi cardiaci e benessere mentale

Sapevate che il benessere mentale ha un impatto anche sul nostro cuore? Questa connessione è estremamente delicata ed è importantissima da comprendere. Emozioni intense, disturbi generalizzati, preoccupazioni, hanno un ruolo di rilievo sulla salute del sistema cardiocircolatorio perché possono facilmente portare a stati di ipertensione e aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiache. Quando si è mentalmente esausti, capita di avere a che fare con una pessima qualità del sonno.

Riposare davvero sembra essere un miraggio e il benessere generale ne risente. Studi recenti hanno confermato che esiste una relazione tra disturbi del sonno e aumento delle probabilità di sviluppo di malattie cardiache, infarti e ictus. Questo ci fa capire chiaramente quanto il benessere mentale e il benessere fisico siano strettamente correlati e quanto sia importante prendersi cura di entrambi.

Il benessere mentale va di pari passo con quello fisico

Tutte queste correlazioni tra mente e corpo mostrano chiaramente che il benessere mentale va di pari passo con quello fisico e viceversa. Mens sana in corpore sano sembra essere una massima valida anche oggi, in una società sempre più votata al lavoro e alla produzione, che vede nella sedentarietà la sua dimensione ideale. Riuscire a ripristinare sane abitudini quotidiane dedicandosi a se stessi e al proprio corpo in maniera equilibrata e consapevole è fondamentale per mantenersi in buona salute.

Meditare, rilassarsi attraverso tecniche di mindfulness e dare importanza alla nostra mente si rivela prezioso tanto quanto camminare all’aria aperta, fare sport, concedersi mezz’ora nella natura, ogni giorno. Il ciclo virtuoso che ne deriverà avrà benefici enormi sulla nostra mente e sul nostro corpo, aiutandoci ad alleviare ansia, stress e tensioni muscolari, rafforzando il nostro sistema immunitario e cardiocircolatorio e regalandoci piacevolissime sensazioni di benessere.