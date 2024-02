T u e la tua amica avete intrapreso strade diverse e non vi capite più? Se la tua amicizia è finita dovresti saperlo (ora)

Le amicizie terminano – purtroppo – e questo fa parte della vita. Spesso infatti un’amicizia finisce perché ci stiamo evolvendo diversamente dalle persone che frequentavamo prima. Si tratta di rapporti che finiscono senza un motivo, raffreddandosi a poso a poco sino a spegnersi per sempre.

Una situazione che provoca un senso di frustrazione e di rabbia, soprattutto perché ci vengono a mancare persone che avevano sempre fatto parte della nostra esistenza. D’altronde accettare il fatto che hai iniziato a seguire una strada diversa dai tuoi vecchi amici non è mai semplice, soprattutto se l’addio avviene dopo una discussione oppure una lite.

Non si tratta di momenti piacevoli da vivere, ma fanno parte dell’esistenza e ti consentiranno di crescere, cambiare e migliorare, facendo tesoro di quanto accaduto. Dunque dopo lo sconforto cerca di rimboccarti lee maniche: prendi atto di quando accaduto e cerca di elaborare la fine della tua amicizia, proprio come faresti con un amore. Questo ti permetterà di imparare dai tuoi errori, ma soprattutto di evitare di compierli ancora in futuro.

Come cambiano le amicizie

Le persone vivono un’evoluzione continua e sono dinamiche, per questo è impossibile pensare che possano restare sempre uguali a sé stesse per tutta la vita. Pensaci bene: non cambi solamente tu, ma anche i rapporti, che siano d’amore oppure di amicizia.

Durante l’adolescenza, ad esempio, viviamo i rapporti d’amicizia in modo totalizzante come qualcosa di cui non possiamo in nessun modo fare a meno. Parliamo infatti di un legame che ci consente di staccarci per la prima volta dalla famiglia, di affermare l’individualità e di creare un’identità nostra.

Con il tempo, quando diventiamo adulti, affrontiamo i legami d’amicizia in modo realistico, questo perché ci concentriamo maggiormente sulle relazioni e la costruzione di un futuro. Le amicizie restano, dunque, ma cambia il modo in cui le viviamo, insieme a routine e priorità. Dunque viene da sé che alcune amicizie con il passare degli anni terminano – spesso nel silenzio – soprattutto se ci troviamo di fronte a persone che non possono più assomigliarci oppure accompagnarci in una nuova fase dell’esistenza. Ci accompagnano per un periodo, dobbiamo però imparare a capire quando sono finite, prenderne atto e comportarci di conseguenza.

Perché certe amicizie finiscono

I legami d’amicizia sono influenzati in modo particolare dalla fase di vita che stai vivendo. Per questo quando inizi un nuovo capitolo della tua esistenza potrebbe capitarti di trovare nuovi amici, ma anche di perderne alcuni.

Questo accade quando un’amicizia termina senza un motivo apparente. Un momento che causa delusione e sofferenza, ma anche la paura di lasciare andare qualcuno che conosci da tempo e che ha sempre fatto parte della tua esistenza. Magari non hai chiuso del tutto, forse stai cercando ancora di tenere l’uscio aperto, ma devi renderti conto che, a volte, gli amici si dicono addio.

L’amicizia infatti è fatta di condivisione, sia di tempo che di esperienza, senza questi elementi non ha ragione di esistere. Se la tua amica o il tuo amico sono ormai lontano dalla tua visione della vita, dagli ambienti che frequenti e dalla versione nuova di te, forse è arrivato il momento di dire basta.

Cosa fare se tu sei cambiata lui/lei no

Se tu sei cambiata e la tua amica o il tuo amico no, è difficile ammetterlo. La fine di un’amicizia infatti non è semplice da gestire. La tua prima reazione infatti potrebbe essere di rabbia nei confronti di te stessa, del destino, ma soprattutto dell’altra persona. Quello che provi è normale: sei delusa per aver scommesso su un legame che è terminato, senti a necessità di incolparti e tendi all’autocommiserazione. Si tratta di qualcosa di normale, ma non è assolutamente la soluzione migliore.

Provare rabbia e risentimento non ti faranno stare meglio, sia che sia stata tu o l’altra persona a prendere le distanze. Avvelenare la tua vita con questi sentimenti negativi non servirà a nulla. Dunque fai un respiro profondo, poi ragiona. Essere delusa è normale, dunque non pensare mai di aver investito i tuoi sentimenti a vuoto. Volere bene a una persona, aprirsi totalmente e donarsi non è mai – in nessun modo – un errore.

Dunque non addossarti le colpe. Piuttosto considera in modo oggettivo i fatti, assumiti le tue responsabilità e dai all’altro le sue, se ci sono. Proprio come accade in amore, quando finisce un’amicizia c’è sempre una colpa condivisa. Perciò fai ammenda e perdonati i tuoi errori. Quando avrai detto addio a questi sentimenti e pensieri sarai pronta per creare nuove amicizie e tornerai a sorridere all’esistenza, arricchita da questa ennesima esperienza.