I mparare a gestire una relazione richiede tempo, forza di volontà e una sana dose di capacità di sbagliare con sportività, ammettendo i propri errori senza però rimanerne succubi o raffreddare le relazioni.

Gli errori più comuni in una relazione non sono pochi e, soprattutto, non sono quasi mai negoziabili. Trovare la giusta persona al primo colpo non è semplice, ma se accanto c’è qualcuno che ami ti troverai a superare le difficoltà con la forza della comunicazione e della voglia di mettersi in gioco per il bene reciproco.

Esistono però dei segnali, delle indicazioni o delle red flag che possono in qualche modo farti capire che chi hai accanto, forse, non è la persona che hai sempre immaginato. Oppure che sei proprio tu che stai facendo degli errori che possono far del male alla persona che hai accanto. Per capire meglio e iniziare a fare un po' di autoanalisi abbiamo cercato di individuare alcuni degli errori più frequenti che si fanno all'interno della relazione.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Crisi di coppia: come riconoscerla e capire se si può superare

Quali sono gli errori in una relazione?

Gli errori più comuni in una relazione sono tanti, alcuni dei quali si commettono con leggerezza e sporadicamente. Il problema nasce quando queste difficoltà si protraggono nel tempo e si estendono nella sfera qualitativa, comportamentale e dei valori che sottendono. Quando questi elementi non corrispondono alla nostra visione, ai nostri valori e ai nostri desideri, allora c’è un problema. E se la questione va avanti, e si ripete, questi problemi tendono ad acuirsi fino a diventare fattori non più negoziabili.

Alcune persone hanno delle criticità caratteristiche della loro individualità, frutto della loro esperienza di vita e dei loro trascorsi, che possono essere superate. Altri problemi, invece, risultano in autentiche red flag, avvisaglie che la relazione si sta scontrando contro ostacoli che non possono essere superati senza un certo tipo di percorso di consapevolezza, comunicazione e comprensione.

Gli errori più comuni in una relazione riguardano di solito:

La gestione del denaro

I figli

I ruoli all’interno della relazione

Le ideologie

Schemi di comunicazione

Il sesso

La carriera

I traslochi e gli spazi

Errori più comuni in una relazione: accettare gli abusi

L’abuso di qualsiasi tipo, sia esso fisico, verbale o mentale, è una red flag che non può e non deve essere mai ignorata in alcun modo. Quando la persona che hai accanto viola il tuo spazio fisico e i tuoi confini emozionali al punto da non farti più sentire al sicuro, è giunto il momento di interrompere i tentativi di aggiustare la relazione e di andarsene. Il tuo obiettivo primario è proteggere te stessa.

Problemi economici

Il denaro può costituire un problema importante all’interno di una relazione: un problema che non va mai sottovalutato per nessuna ragione. Potreste essere in disaccordo sulla misura in cui si deve contribuire alla spesa di casa, o al modo in cui si gestiscono i risparmi. Qualcuno ama godersi la vita e non pensa che il denaro abbia troppo valore: altri risparmiano perché non si sa mai.

Qualcuno ama controllare come l’altro spende o risparmia, altri invece non prestano attenzione ai conti. Qualunque sia il problema, i soldi sono una causa importante di rottura nelle relazioni, e per questo si tratta di una questione che non va mai sottovalutata.

Sottovalutare la differenza di visione della vita

Forse il tuo partner è troppo ambizioso, mentre l’altro preferisce accontentarsi di ciò che ha e gioire delle sue piccole, modeste fortune. Alcune persone preferiscono la casa immacolata, mentre altri scelgono di investire il loro tempo libero in progetti creativi o paralleli. A qualcuno non interessa la cura del corpo (trucco, palestra, altro) quanto accade ad altri.

La visione del mondo si applica ad una grande quantità di aspetti che influiscono sulla vita quotidiana. Chi vive con qualcuno che ha visioni opposte può trovare un compromesso o vivere nello scontro: tutto dipende dalla capacità di compromesso. La cosa da non fare è sicuramente sottovalutare queste differenze così profonde: prima o poi i nodi verranno al pettine.

Cercare di cambiare una personalità incompatibile

Stili di vita incompatibili sono spesso frutto di personalità incompatibili. Oppure, stili di vita simili sono frutto di scelte di vita diametralmente opposte. Qualunque sia il tuo caso, ricordati che la personalità non può essere oggetto di compromesso: sei ciò che sei. Chi hai vicino deve accettarti per come sei fatta (e viceversa), senza porsi l’obiettivo di “cambiarti” o “aggiustarti”, neanche fossi un tostapane. E questo vale - appunto - anche per te: non puoi vivere nella speranza che l'altro cambi, e non puoi costringerlo a cambiare.

Personalità incompatibili troveranno difficilmente punti di contatto: o lo si riconosce subito e si tenta di gestire in qualche modo le differenze, o meglio lasciar stare.

Sottovalutare la compatibilità sessuale

Il sesso gioca un ruolo importante nella relazione. In mancanza di una cerca chimica, potrebbero cominciare a sorgere dei problemi. La vita sessuale delle persone cambia e si evolve nel tempo: quello che adoravi da ragazza potrebbe non essere più il tuo punto debole a 30 anni. Quando la libido spinge la coppia in direzioni opposte potrebbero sorgere problemi, a patto che non si decida di trovare un compromesso e lavorare, anche con l’aiuto della terapia, verso una crescita compatibile. Insomma, l'incompatibilità sessuale non porta per forza alla fine di una relazione, ma potrebbe diventare un problema enorme se ignorata.

Non riconoscere di avere obiettivi diversi

Vuoi sposarti? Avere una station wagon piena di marmocchi? Se chi hai di fianco non è dello stesso avviso, potresti pensare di avere accanto la persona giusta, ma non è per forza così. I tuoi desideri a livello di realizzazione personale sono un qualcosa che ti caratterizza profondamente, e che tendenzialmente influenza molto la direzione della tua vita. Una direzione che in teoria andrebbe condivisa con chi ti sta accanto. Nessuno dei due deve rinunciare ai propri obiettivi, al massimo si cerca di farli combaciare. Ma se sono davvero troppo divergenti la cosa migliore da fare è guardarsi negli occhi, riconoscerlo e comportarsi di conseguenza. Nessuno dovrebbe sacrificare la sua visione di vita per qualcun altro.