S ai che la comunicazione aperta e la gestione costruttiva dei conflitti sono alla base di un rapporto solido? Scopriamo insieme come si costruisce una relazione sicura

Sentirsi sicuri in una relazione vuol dire percepire in maniera tangibile di essere compresi e protetti e di poter dare e ricevere senza riserve. Ma come si costruisce una relazione sicura? Il nesso tra relazione di coppia e sicurezza è davvero così naturale?

Esistono fattori e indicatori che non possono non entrare in gioco quando parliamo di costruzione di un rapporto sicuro e nel corso di questo articolo esploreremo quelli più rilevanti, ma spesso non così immediati da riconoscere. Ecco come si costruisce una relazione sicura e come capire se ne stai vivendo una.

Che vuol dire relazione sicura

Avete presente quando tra le braccia del vostro partner sentite di essere nel posto giusto al momento giusto? Ecco, sentirsi al sicuro col proprio partner è un segnale che indica che la nostra relazione ha le basi per potersi definire solida. Relazione solida e relazione sicura possono essere infatti utilizzati come sinonimi poiché è proprio nella solidità di un rapporto e nella fiducia nel partner che mette le fondamenta la sicurezza.

Una relazione sicura è una relazione in cui entrambi i partner sanno di poter essere esattamente se stessi, sempre, senza paura di essere giudicati, non compresi o peggio, sminuiti. In un rapporto di questo tipo entrambe le metà della mela si supportano e si incoraggiano bilanciandosi a vicenda e non limitando mai la libertà dell’altra. Ma come si costruisce una relazione sicura?

Capacità di entrare in empatia col partner

Il primo imprescindibile tassello per costruire una relazione di questo tipo è sicuramente quello relativo all’empatia. Entrare in connessione profonda con il proprio partener, mettersi nei suoi panni e avere la volontà sincera di comprendere i suoi sentimenti e stati d’animo più intimi, senza giudizio, è fondamentale in una coppia e pone le basi per la costruzione della sicurezza. Capire l’importanza di essere vicini emotivamente con il partner vuol dire avere la capacità di collegarsi empaticamente con lui e di creare un ambiente sicuro in cui sapere di poter essere se stessi al 100%.

Comunicazione aperta e sincera

Di pari passi con l’empatia, gioca un ruolo di primo piano anche la comunicazione aperta. Una volta che si entra in intima connessione con partner e che si costruisce un ambiente sicuro è fondamentale instaurare un dialogo aperto e sincero. A volte i silenzi valgono più di mille parole, questo è vero e non sempre si ha voglia di parlare di ciò che proviamo, ma entrambi i partner in una relazione sicura sanno di poter esprimere ciò che vogliono quando ne hanno bisogno e di potersi confidare senza essere derisi, sminuiti o offesi.

La comunicazione aperta favorisce la comprensione reciproca ed è vitale in una coppia sia in presenza di conflitti che nella vita di tutti i giorni. Spiegare il proprio punto di vista senza giudizi, esprimere ciò che proviamo, manifestare un disagio o un desiderio con la certezza di avere un supporto nel partner, aumenta ancor di più la connessione e rafforza le basi della relazione.

Gestione costruttiva dei conflitti

Allo stesso modo una comunicazione aperta può aiutare a gestire in maniera più matura e costruttiva i conflitti, che in una coppia sono assolutamente fisiologici. Litigare è inevitabile, ma è il modo in cui cerchiamo di risolvere i litigi che indica il grado di sicurezza della nostra coppia. Se stai cercando di capire come si costruisce una relazione sicura, allora è fondamentale che tu comprenda l’importanza di una gestione costruttiva dei conflitti.

Se entrambi i partner decidono di appianare le divergenze e di non protrarle nel tempo, avviando un ascolto attivo e cercando di comprendere le motivazioni reciproche che hanno portato allo scontro, allora la gestione dei conflitti ha altissime possibilità di diventare costruttiva e di rivelarsi realmente benefica per la coppia.

Espressione delle emozioni

Quand’è stata l’ultima volta che avete espresso al partner i vostri sentimenti? Quand’è stata l’ultima volta che avete detto “ti amo”? Spesso diamo le emozioni per scontate, altre volte invece pronunciamo parole importanti senza dare loro il giusto valore. Ma quando un partner esprime in maniera sincera il suo amore, lo percepiamo subito. E se le dimostrazioni tangibili d’affetto sono fondamentali, le parole hanno un peso altrettanto importante, soprattutto nella costruzione di una relazione sicura.

Avere la consapevolezza di essere amati e apprezzati e di valere davvero tanto per la persona che abbiamo accanto può farci sentire ancora più sicuri all’interno della relazione. Percepire protezione e comprensione da parte del partner e sapere di poterci fidare della persona che amiamo può voler dire che sì, stiamo costruendo tassello dopo tassello una relazione sicura in cui il rispetto, l’amore, la condivisione e la fiducia vanno di pari passo e aggiungono, giorno dopo giorno, un reale valore alla coppia.