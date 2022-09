L e lunghe relazioni di coppia portano inevitabilmente a diversi conflitti nel tempo. Ecco come risolverli in maniera matura ed equilibrata

Come risolvere i conflitti in una relazione lunga

Vivere una relazione lunga ed esclusiva è qualcosa di bello e arricchente, ma non sempre facile. In una relazione il conflitto è fisiologico, e a volte più passa il tempo e più i contrasti irrisolti tendono a esacerbarsi. Parliamoci chiaro: andare d'amore e d'accordo sempre è impossibile, ma allo stesso tempo imparare a risolvere i conflitti in una relazione lunga è possibile.

Quando investiamo in un rapporto, tanto da riuscire a farlo durare a lungo, vuol dire che il sentimento che ci lega è davvero forte e che l’obiettivo comune è quello di vivere il più tempo possibile insieme. Ma più la relazione è lunga più la possibilità di avere conflitti più o meno intensi rischia di aumentare.

È inevitabile, i confronti sono all’ordine del giorno, i cambiamenti delle persone nel corso del tempo possono esacerbare alcune situazioni e alcuni “non detti”, ma ciò non vuol dire che non ci sia il modo di risolvere i conflitti in maniera matura, attraverso una comunicazione efficace volta a risanare dubbi e paure e far ritrovare l’equilibrio e la serenità momentaneamente perdute.

Di seguito abbiamo raccolto una serie di strategie sane per risolvere i conflitti in una relazione lunga e trarne beneficio per la coppia.

1. Mai tenersi tutto dentro

Studi recenti condotti da team di psicologi e psicoterapeuti come la dottoressa Esther Perel, esperta in relazioni di coppia e intelligenza relazionale, suggeriscono che tenersi tutto dentro può trasformarsi nella miccia che fa scatenare un incendio duro da spegnere. Capita spesso infatti di non essere d'accordo con il partner su un qualcosa in particolare e di decidere di soprassedere e di non parlarne per molto tempo.

Succede poi che alla minima occasione relativa ad un piccolo disguido di facile risoluzione, esplodiamo. E il motivo è semplice. Siamo piene di livore inespresso, abbiamo accumulato stress e rabbia nei confronti di un problema che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare con il partner e che col tempo ha esacerbato il nostro stato d’animo portando ad ingigantire problemi più piccoli e litigare per le piccole cose.

2. Non mettetevi agli antipodi

Questo comportamento è comune nelle relazioni a lungo termine e rischia davvero di condizionare in negativo tutta una serie di conflitti che invece potrebbero facilmente risolversi parlando. In una coppia, col tempo, si può tendere a definire se stessi e il partner inscatolandoci in categorie agli antipodi. Ad esempio noi potremmo essere definite puntuali e il partner ritardatario, noi disordinate e il partner ordinato.

Apparentemente nulla di male, se non fosse che con il tempo queste etichette opposte potrebbero pian piano aumentare anche la distanza di pensieri e punti di vista. Una distanza che può allontanare i partner e rendere difficile la comunicazione e aumentare rabbia e aggressività.

3. Anticipare la risposta al conflitto

Sempre secondo Esther Perel esiste un modo davvero efficace per evitare i conflitti a monte. Evitare di scusarsi e anticipare la risposta del partner. Un esempio? Noi o il nostro partner abbiamo avuto un disguido a lavoro. Siamo tornati a casa tardi e non abbiamo avuto modo di avvisare per tempo e aiutare con la cena. Scusarsi sembra la mossa giusta, ma in realtà non da valore al lavoro che il nostro partner ha dovuto affrontare in nostra assenza.

Perel suggerisce di sostituire alle scuse frasi come «Ti sono grata di esserti occupato della cena» in modo da sottolineare il fatto che siamo perfettamente consapevoli di ciò che è successo in nostra assenza. E che siamo sinceramente grati alla nostra metà. In questo modo cambiamo con una sola frase una vecchia dinamica che rischia di banalizzare certi comportamenti e farli diventare una routine statica e senza valore.

4. Comunicazione empatica

E che dire della comunicazione empatica? È fondamentale per ogni coppia e in quelle di lunga data, non deve mai essere data per scontata. Una buona comunicazione è una parte importante di tutte le relazioni ed è una parte essenziale di ogni sana collaborazione. E dato che la vita a due è una vita di costante collaborazione, la comunicazione empatica gioca un ruolo più che mai fondamentale.

Concentrarsi sull’ascolto sincero e sui desideri del partner in maniera profondo e comprensiva è un ottimo modo per ricordare che entrambi siete lì per sostenervi. Entrambi rappresentate un punto fermo e a cui affidarsi con serenità e sicurezza.

5. Accettare di non poter essere d’accordo su tutto

Essere d'accordo su tutto con il partner? È impossibile. Siete due persone diverse, due menti diverse, due intelligente emotive diverse, non sarà mai possibile andare d’amore e d'accordo su tutto, ma ciò non vuol dire che non potete risolvere i conflitti che vi allontanano, in modo maturo.

Non occorre pensarla sempre allo stesso modo per far proseguire in maniera serena la relazione è necessario comunicare in maniera aperta e sincera, spiegando e comprendendo i diversi punti di vista nostri e del partner e concedendoci il lusso di sbagliare e di ovviare agli errori discutendone insieme e guardando al futuro con gioia e consapevolezza.