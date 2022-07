L 'interdipendenza è il segreto per una storia d'amore duratura e felice. Come costruirla (davvero) e non fare errori

Si chiama interdipendenza e se non la conosci dovresti. Il motivo? Si tratta dell’ingrediente segreto che renderà la tua relazione felice e che potrebbe regalarti il tuo agognato “per sempre”.

Cos'è l'interdipendenza

Cos’è l’interdipendenza in una relazione? Si tratta di una condizione in cui i partner si sostengono reciprocamente dal punto di vista emotivo e materiale. Sono autonomi, ma sanno con estrema certezza di poter sempre contare su un aiuto da parte dell’altro. Alla base del legame dunque non c’è un bisogno da soddisfare, ma un sentimento profondo che va coltivato. L’amore, in questo caso, unisce i partner, ma non li spinge ad annullarsi.

Ognuno mantiene salda la propria indipendenza, portando avanti passioni e desideri. Gli obiettivi sono diversi, ma ci si trova a camminare uno accanto all’altro. In questo caso dunque la relazione si basa sulla necessità di arricchirsi, dopo aver trovato il proprio equilibrio personale. Libertà, sostegno e stabilità sono solo alcune caratteristiche di una storia d’amore basata sull’interdipendenza.

Come coltivare l'interdipendenza

Coltivare e far crescere l’interdipendenza all’interno della coppia non è semplice. Questo perché spesso si cade in schemi sbagliati, ma soprattutto nella codipendenza che, con il tempo, può causare solamente danni. Se ti sei accorta che nella tua relazione non c’è spazio per l’interdipendenza non avere paura, si può sempre rimediare. Basta mettere in atto alcuni piccoli “esercizi” che ti consentiranno di ritrovare il giusto equilibrio e creare un legame che sia davvero sano e felice, in cui dare spazio a ciò che sei. Comincia da queste tre cose:

Concentrati su te stessa

Sembra strano sentirsi dire una frase di questo tipo se sei in coppia. Questo perché ci hanno sempre insegnato (sbagliando) che l’altro, all’interno di una relazione, vada posto al centro di tutto. Ma non è proprio così. L’amore è fatto per arricchirti, non per toglierti qualcosa. Perciò sposta lo sguardo dalla love story a te, per scoprire chi sei davvero. Passa un po’ di tempo da sola, cercando di capire quello che ti piace e ciò che ti rende felice. Entra in contatto con le tue emozioni, pratica un hobby che ti tenga impegnata e che ti faccia capire quante risorse hai. Scoprirai, un passo dopo l’altro, che sei una persona con gusti e desideri che sono slegati dal partner e che in questo non c’è nulla di sbagliato. Al contrario, capirai di poter fare affidamento su di te in ogni occasione, perché vali – tanto – anche senza una persona accanto.

Pronuncia i tuoi no

In una relazione è essenziale fissare dei confini e puoi farlo solo pronunciando i tuoi “no”. Non sei costretta ad accettare qualsiasi cosa per amore del partner, dovresti invece saper esprimere ciò che vuoi e ciò che non vuoi. Inizialmente – soprattutto se vivi una condizione di codipendenza - avrai difficoltà a imparare a dire di “no” e ti sentirai in colpa nei confronti dell’altro. Non ti abbattere e continua a farlo, vedrai che con il tempo ne scoprirai l’importanza.

Non dimenticare le tue amicizie

La cosa peggiore che potresti fare? Metterti in gabbia da sola, scegliendo una relazione in cui esiste solo l’altro. Amare non significa affatto non avere amici, colleghi e persone con cui trascorrere il tuo tempo libero, confidarti e sorridere. I rapporti che riuscirai a creare fuori dalla coppia diventeranno la tua ancora di salvezza nei momenti difficili e ti permetteranno di emergere e formarti come persona.

Il pericolo della codipendenza

L’opposto dell'interdipendenza? La codipendenza! Un modo di affrontare la relazione che è tutt’altro che sano e da cui dovresti fuggire il più velocemente possibile. Se nell’interdipendenza i partner si riconoscono come individui singoli, nella codipendenza a tenere unita la coppia è il bisogno. “Ho bisogno di te, per questo ti amo”: è la frase che si sente pronunciare più spesso.

Al centro dunque non c’è il sentimento, ma la necessità di avere qualcuno accanto. Immaginare la propria esistenza senza l’altro dunque è difficile, se non impossibile. La dipendenza, sia emotiva che psicologica, può causare solo danni in un legame amoroso. Chi crea un rapporto di questo tipo ha un profondo bisogno di colmare un disagio. Non si sente all’altezza, ha un’autostima bassa e teme di non farcela da solo.

Le mancanze spingono perciò a instaurare una storia d’amore che è basata sulla necessità, finendo per considerare l’altro l’unica alternativa nella propria vita e qualcosa di assolutamente essenziale senza cui è impossibile andare avanti. Da ciò è facile comprendere quanto sia essenziale costruire, un passo dopo l’altro, la propria indipendenza. Amarsi, avere un’alta autostima, curarsi e centrare lo sguardo sulla propria persona, sono passi necessari per essere davvero felici. Se nella tua relazione mancheranno questi elementi non riuscirai mai ad avere l’equilibrio e la sicurezza che vorresti.