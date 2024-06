Come chiedere al partner di impegnarsi di più nei preliminari

V orresti parlare con il tuoi partner di preliminari, ma non sai come fare? Abbiamo la soluzione per te (e per la tua vita sessuale)

I preliminari sono essenziali per rendere il sesso davvero favoloso e costruire una buona intesa di coppia, ma spesso, quando la comunicazione manca, si può andare incontro a insoddisfazioni e fraintendimenti. Se vuoi chiedere al tuo partner di impegnarsi un po’ di più nei preliminari, ma non sai davvero come fare, abbiamo la soluzione giusta per te.

L'importanza dei preliminari nel sesso

Se in passato i preliminari non veniva considerati essenziali, con il tempo siamo riusciti a scoprire quanto siano invece fondamentali per il benessere sessuale. Importantissimi sia per lei che per lui, permettono di accendere il desiderio e di alimentarlo, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Adesso, per fortuna, le cose sono cambiate e ne è una dimostrazione l'attenzione crescente rivolta proprio alla fase precedente a quella del rapporto. I preliminari per lei sono fondamentali, ancor più che per lui.

La sessualità, d’altronde, è regolata da aspetti affettivi, psicologici ed emotivi complessi. Per vivere al meglio il rapporto è necessario creare un climax intenso fatto di coinvolgimento e partecipazione. Dunque il contatto, le effusioni, le carezze e le parole dolci che diventano a poco a poco più spinte possono rivelarsi essenziali.

Il significato dei preliminari

I preliminari, proprio come il sesso, sono qualcosa di molto personale. Per realizzarli nel modo giusto dunque vanno stimolati tutti i sensi. Prima di tutto l’udito, tramite le parole suadenti, ma anche la vista, con la scoperta dei corpi, la gola, con baci appassionati, l’olfatto, con l’odore del partner, e il tatto con il contatto fisico prolungato.

Dopo il tempo necessario si potrà iniziare a stimolare le zone erogene primarie con carezze sempre più audaci e denudando completamente i corpi. Tutto per creare il feeling necessario che consentirà di proseguire il rapporto nel migliore dei modi.

Come parlare dei preliminari al tuo partner

Per rendere il sesso davvero favoloso è importantissimo imparare a comunicare i propri desideri al partner, svelando esigenze e bisogni. Alla base di una buona vita sessuale, dunque, c’è proprio la comunicazione. Se volete essere toccati in un determinato modo oppure volete sapere cosa piace al partner dovete anche essere capaci di esprimerlo.

Ricordati inoltre che ognuno di noi è diverso. Dunque quello che potrebbe aver funzionato con il tuo partner sessuale precedente, magari potrebbe avere un minore effetto con il nuovo compagno. La comunicazione serve proprio a risolvere questo problema.

Il primo passo è quello di chiedere al partner come gli piace essere toccato e cosa potresti fare per farlo stare davvero bene. Parlate di gusti o di preferenze, ma anche di ciò che non vi piace. Per non rendere il sesso imbarazzante prova a puntare sulla giocosità.

Inizia la tua conversazione scherzando, poi chiarisci che stai facendo delle domande solamente perché vorresti davvero aumentare la qualità della vita sessuale che vivete. Potresti cominciare dicendo: “Vorrei che sia per te che per me il sesso sia favoloso, perciò mi piacerebbe giocare un po’ più durante i preliminari”.

A quel punto rivolgigli dei quesiti diretti. Ad esempio: “Quali sono le tue fantasie sessuali?”, “Cosa ti piacerebbe fare nei preliminari?”, “Cosa vorresti provare per accendere il desiderio?”. Continua con tutte le domande che vuoi, poi inizia a svelare quello che preferisci e che ti potrebbe dare maggiore godimento.

Non te la senti di affrontare il discorso faccia a faccia? Allora prova a parlare di sesso con i messaggi se questa forma di comunicazione ti mette maggiormente a tuo agio. I messaggi infatti sono un ottimo modo per parlare di ciò che ti piace durante i preliminari, soprattutto se alcune tematiche ti mettono in difficoltà.

Anche in questo caso apri il discorso in modo scherzoso e divertente, poi inizia ad approfondire il tema seguendo anche il ritmo delle risposte dell’altro. Nonostante ciò è probabile che prima o poi tu debba passare ad una conversazione dal vivo, magari dopo aver creato la giusta atmosfera grazie ai messaggi.

I consigli per preliminari perfetti

Dopo averne parlato a lungo è arrivato il momento di provare davvero i preliminari. Come renderli perfetti? L’atmosfera giusta è alla base di tutto ed è essenziale per rendere l’esperienza appagante e piacevole.

Sottofondo musicale, luce soffusa e candele profumate possono essere un buon inizio. Ma non è scontato che lo scenario giusto sia il letto, moltissime persone infatti amano eccitarsi ancora prima di entrare nella camera da letto o in casa, stimolandosi magari in ufficio, in giardino o in auto.

Largo spazio dunque a baci profondi su tutto il corpo e alla francese, puntando sulle zone erogene come collo, seno, parti intime e cosce. Prova pure la masturbazione esibita o reciproca, mentre non sono esclusi i sex toys e i gadget, perfetti per scaldare davvero l’atmosfera e renderla rovente.