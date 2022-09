A utoerotismo? Sì, grazie! La guida completa e i consigli per imparare a masturbarsi e riscoprire il piacere in solitaria senza più tabù

Masturbazione femminile

La masturbazione femminile, a differenza di quello maschile, è da sempre un tabù di cui si parla ancora troppo poco. Le cose stanno migliorando, tutte siamo ben consapevoli di avere il diritto di conoscere ed esplorare il proprio corpo, e imparare come ricavarne piacere.

Su The Wom abbiamo già parlato dei numerosi benefici della masturbazione e ti abbiamo spiegato tecnicamente come funziona la masturbazione ma come ben sappiamo un'ottima teoria non fa la pratica. Scrivere una vera e propria guida su come masturbarsi sarebbe sicuramente un po' pretenzioso, per il semplice motivo che ognuna lo fa a modo suo e ognuna gode in modo diverso. Anzi, quello dell'autoerotismo è proprio un campo di libertà totale, per il fatto stesso che riguarda solo noi in prima persona e non coinvolge altre persone.

Non possiamo dirti come ci si masturba, ma se stai cercando di migliorare l'autoerotismo abbiamo raccolto qui alcuni consigli semplici e alla portata di tutti per metterti sulla buona strada, e anche - perché no - per sperimentare qualcosa di nuovo.

Masturbazione femminile: la guida

Come masturbarsi? Alcuni consigli

Come ci si masturba? Per prima cosa è importante sottolineare che non esiste un “modo giusto” proprio perché, come nel sesso, ognuno è fatto a modo suo. Qualcosa che per una donna è piacevole ed eccitante, per un’altra potrebbe risultare indifferente. Insomma, il piacere è qualcosa di super soggettivo e solo con il tempo potai capire cosa ti piace e cosa invece no.

In ogni caso però ci sono alcuni utili consigli e piccole regole che potresti seguire per vivere al meglio la masturbazione e goderti il piacere in solitaria. Buona lettura!

1. Crea l’atmosfera giusta

La prima cosa da fare è creare la giusta atmosfera. Il piacere femminile, come sappiamo molto bene, coinvolge non solo il corpo, ma soprattutto la mente. Per questo è importante che tu ti senta a tuo agio, in una situazione che ti faccia sentire sensuale e che ti aiuti a nutrire il desiderio. Prima di tirare fuori il tuo sex toys o di avventurarti lungo il corpo con le dita, abbassa le luci e accendi delle candele profumate, poi metti della musica in sottofondo.

2. Comincia con lentezza

Quando si parla di masturbazione femminile la rapidità è bandita. Prenditi invece il tempo che ti serve, iniziando lentamente. Respira in modo profondo prima di cominciare, questo ti aiuterà a rilassare i muscoli. Poi parti accarezzandoti: sfiora i capezzoli, passando sul seno i polpastrelli, passa alla pancia ed esplora tutto il corpo, puntando sulle zone più sensibili.

3. Usa il lubrificante

Il lubrificante è un perfetto non solo per un incontro a due, ma anche per la masturbazione. Soprattutto se l’ansia ti impedisce di rilassarti ed essere naturale. Provalo, spalmandolo in un gioco di seduzione fra te e te, per accendere il desiderio e rendere ancora più eccitante l’autoerotismo.

4. Stacca la spina

La masturbazione non è qualcosa che dura pochi secondi, ma è un momento di break in cui ti dedichi esclusivamente al tuo piacere. L’obiettivo è staccare la spina e cancellare i pensieri, trovando di nuovo un legame con te stessa e il tuo corpo. Dunque concentrati su di te, coccolati e riprendi finalmente fiato, lasciando fuori dalla porta qualsiasi altra cosa.

5. Stai comoda

L’autoerotismo è un momento per te, per questo dovresti essere il più comoda possibile. Stenditi sul letto oppure sul divano, poi posiziona un cuscino proprio sotto i fianchi, sollevando il bacino. In alternativa prova a cercare un’altra posizione che ti consentirà di stare comoda, meglio se sdraiata sulla schiena.

6. Sperimenta

Sperimentare quando si parla di sesso è fondamentale e questa regola non vale solo in coppia, ma anche nella masturbazione. Il dildo, ad esempio, può regalarti emozioni e sensazioni diverse in base al momento. Prova l’effetto caldo o freddo, mettendolo in frigorifero oppure scaldandolo sotto l’acqua calda. Attenzione però, non esiste solamente il dildo e per il tuo autoerotismo puoi darti allo shopping. Che sia nel sexy shop oppure in un negozio online, divertiti ad acquistare i tuoi accessori intimi fra dildo, vibratori, uova e giochini.

7. Prova l’acqua

L’autoerotismo in acqua è apprezzato da moltissime donne: perché non provare? Il doccino potrebbe diventare il tuo amico del cuore. Puntalo sul clitoride, sperimentando sensazioni nuove e se ti piace testa un vibratore che possa funzionare in acqua.

8. Vacci piano

Ricordati che la masturbazione è un momento per te e non è assolutamente una gara per raggiungere l’orgasmo. La maggioranza delle donne provano facilmente piacere concentrandosi sul clitoride. Comincia con massaggi circolari piccoli e lenti, muovendoti su e giù con le dita. Stringilo e lascialo in modo alternato senza fermarti, poi stimola anche l’area circostante, ricca di tantissime terminazioni nervose che favoriranno l’eccitazione.