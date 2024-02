E cco alcune frasi profonde e significative sulla tristezza, per imparare ad accettare anche i momenti bui della vita e capire il loro significato.

Frasi sulla tristezza

È facile parlare di felicità, molto più difficile trovare le parole giuste per affrontare la tristezza. Eppure si tratta di un sentimento che tutti proviamo, quando la vita ci mette davanti a momenti bui. Riuscire a capire davvero cosa si nasconde dietro quel dolore può aiutarci a ritrovare il sorriso. Ecco allora alcune splendide frasi sulla tristezza, per diventare più resilienti e sentirci meglio.

Frasi sulla tristezza dell'anima

Quando la malinconia arriva sin nel più profondo del nostro animo, il dolore sembra impossibile da superare. Questa tristezza lascia una ferita invisibile, e non resta che attendere che cicatrizzi. Ma non dobbiamo arrenderci alla sofferenza: possiamo trovare il suo significato ed imparare a guarire, per tornare a sorridere alla vita. Leggiamo insieme queste toccanti frasi sulla tristezza dell’anima.

Le lacrime sono parole che devono essere scritte. (Paulo Coelho)

Darò il benvenuto alla felicità perché allarga il mio cuore, eppure sopporterò la tristezza perché apre la mia anima. Riconoscerò le ricompense perché mi sono dovute, eppure accoglierò volentieri gli ostacoli perché sono la mia sfida. (Og Mandino)



Nessuno può sfuggire all’oscurità. È il trono su cui siede la luce. Se un’anima non ha conosciuto la tristezza e la lotta, non ha alcuna possibilità di superarla, né di apprezzare l’alba. (David Wolpe)

Il sonno non aiuta se è la tua anima ad essere stanca. (Proverbio)

Un’anima triste ha bisogno di un orizzonte infinito che possa gettare tutto il suo dolore nel silenzio del vuoto eterno. (Mehmet Murat Ildan)

Dietro ogni dolce sorriso c’è un’amara tristezza che nessuno potrà mai vedere o sentire. (Tupac)

Ogni uomo hai i suoi dolori segreti che il mondo non conosce. E spesso chiamiamo freddo un uomo quando è solo triste. (Henry Wadsworth Longfellow)

Anima triste, consolati e non dimenticare che l’alba non è mai venuta meno. (Celia Thaxter)

Quando accenni di tristezza si insinuano nella nostra anima, non dobbiamo rifugiarci in pensieri felici che ci distraggano. Riflettere sulla tristezza, finché non diventa opprimente, può portarci a un cambiamento profondo nella direzione del nostro essere, dall’autoconservazione all’adorazione riconoscente. (Larry Crabb)

Hai bisogno del caos nella tua anima per dare alla luce una stella danzante. (Friedrich Nietzsche)

Un’anima triste può uccidere più velocemente di un germe. (John Steinbeck)

Non gustiamo mai la felicità alla perfezione, i nostri successi più fortunati sono mescolati alla tristezza. (Pierre Corneille)

Frasi sulla tristezza della vita

Un amore finito, una persona che ci ha lasciati, un progetto che non siamo riusciti a realizzare: a tutti può capitare di dover affrontare giorni difficili e di sentirsi tristi. E non c’è nulla di male nel piangere un po’, lasciar andare la sofferenza e poi riprendere in mano la propria vita. Scopriamo allora qualche bella citazione sulla tristezza della vita, da leggere nei momenti bui.

La vita non è triste. Ha delle ore tristi. (Romain Rolland)

Anche una vita felice non può essere priva di una certa dose di oscurità, e la parola felicità perderebbe il suo significato se non fosse bilanciata dalla tristezza. È molto meglio prendere le cose come vengono, con pazienza ed equanimità. (Carl Jung)

Una bella vita non è quella immune alla tristezza, ma quella in cui la sofferenza contribuisce al nostro sviluppo. (Alain de Botton)

La tristezza vola via sulle ali del tempo. (Jean de la Fontaine)

La tristezza dà profondità. La felicità dà altezza. La tristezza mette radici. La felicità dà rami. La felicità è come un albero che va verso il cielo, e la tristezza è come le radici che scendono nel grembo della terra. Entrambe sono necessarie, e più un albero va in alto, più va in profondità, contemporaneamente. Più grande è l’albero, più grandi saranno le sue radici. In effetti, è sempre proporzionato. Questo è il suo equilibrio. (Osho)

Ci sono due tipi di persone al mondo: quelle che preferiscono essere tristi in mezzo agli altri e quelle che preferiscono essere tristi da sole. (Nicole Krauss)

La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori. (Victor Hugo)

Cercare di evitare la tristezza è cercare di evitare la vita. (Maxime Lagacé)

La vita è troppo ironica per essere compresa appieno. Ci vuole tristezza per sapere cos’è la felicità, rumore per apprezzare il silenzio e assenza per valorizzare la presenza. (Abhysheq Shukla)

La tristezza fa male, ma è una sensazione sana. È una cosa necessaria da provare. (J.K. Rowling)

La vita non è forse tutta patetica e inutile? Raggiungiamo qualcosa, l’afferriamo. E alla fine, cosa ci resta in mano? Un’ombra. O peggio che un’ombra, l’infelicità. (Arthur Conan Doyle)

Ci sono momenti in cui vorrei poter riportare indietro il tempo e cancellare tutta la tristezza, ma ho la sensazione che se lo facessi anche la gioia se ne andrebbe. (Nicholas Sparks)

Dobbiamo capire che la tristezza è un oceano, a volte anneghiamo, mentre altri giorni siamo costretti a nuotare. (R.M. Drake)

Quando ti senti triste, va bene. Non è la fine del mondo. (Mac Miller)

Frasi sulla tristezza e sulla rabbia

A volte, la tristezza si cela dietro altri sentimenti, come la rabbia: capita spesso che una persona cerchi di nascondere il suo dolore e le sue emozioni più profonde indossando una maschera, ma si tratta di un comportamento poco efficace. Ecco alcune frasi sulla tristezza e sulla rabbia, per imparare ad adottare un modo più sano per elaborare i propri sentimenti.

La noia, la rabbia, la tristezza o la paura non sono tue, non sono personali. Sono condizioni della mente umana. Vanno e vengono. Niente di ciò che va e viene sei tu. (Eckhart Tolle)

La vita è troppo breve per essere arrabbiati o tristi a lungo. (Alphonso Davies)

La rabbia è solo una codarda estensione della tristezza. È molto più facile essere arrabbiato con qualcuno piuttosto che dirgli che sei addolorato. (Alanis Morrisette)

Credo davvero che tutti noi abbiamo molta oscurità nelle nostre anime. Rabbia, paura, tristezza. Non penso che siano riservate solo alle persone che hanno avuto un’educazione orribile. Penso che esistano davvero e facciano parte della condizione umana. Penso che nel corso della tua vita trovi il modo di affrontarle. (Kevin Bacon)

La rabbia è solo una maschera indossata dalla tristezza. (Anonimo)

La depressione è semplicemente rabbia senza entusiasmo. (Steven Wright)

È meglio piangere che arrabbiarsi, perché la rabbia ferisce gli altri, mentre le lacrime scorrono silenziose nell’anima e purificano il cuore. (Papa Giovanni Paolo II)

Sperimentare tristezza e rabbia può farti sentire più creativo, ed essendo creativo puoi andare oltre il tuo dolore e la tua negatività. (Yoko Ono)

Di solito, quando le persone sono tristi non fanno nulla. Piangono solo per la loro condizione. Ma quando si arrabbiano, provocano un cambiamento. (Malcolm X)

La malinconia e la tristezza sono l’inizio del dubbio. Il dubbio è l’inizio della disperazione. La disperazione è l’inizio crudele dei diversi gradi di malvagità. (Isidore Ducasse Lautreamont)

Rabbia, lacrime e tristezza sono solo per chi si è arreso. (Katie Gill)