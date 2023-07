L’occasione per utilizzare una di queste frasi di scuse potrebbe sempre presentarsi, e dunque è il caso di averle sempre sotto mano nel caso in cui si voglia fare ammenda di qualcosa.

Abbiamo fatto una lista di frasi di scuse, perché imparare a scusarsi è davvero importante. Non solo: è ancora più importante imparare a farlo solo quando la situazione lo rende necessario, così da rendere le proprie parole ancora più efficaci.

Le scuse sono preziose: ci rendono empatici, umani e, se vengono dal cuore, ci permettono di riallacciare un rapporto teso o che si è reso complesso dopo una certa situazione. Insomma: c’è sempre spazio per il perdono quando le scuse sono sentite e arrivano al momento giusto, e non troppo tardi. In ogni caso è sempre meglio averle espresse, se davvero le riteniamo opportune, così da non avere rimorsi in futuro.

Frasi di scuse sincere

Una lista di frasi di scuse sincere adatta alle più svariate situazioni. Che tu voglia scusarti con un parente, un amico o un collega, non ha importanza. Quello che conta è che tu sia in grado di prendere una di queste frasi e farla tua, modificandola per l’occasione e trasformandola così nel giusto spunto per circostanziarla meglio.

Le scuse sentite e sincere sono sempre apprezzate, e ci mettono in una posizione di umanità e umiltà capace di aiutare la nostra causa, ma soprattutto di dimostrare il nostro sincero pentimento a chi abbiamo accanto.

Vorrei scomparire, sono davvero mortificato, ho sbagliato e chiedo scusa!

Ho sbagliato. Per qualcuno un errore non vuol dire niente, basta chiedere scusa e tutto passa. Anche io credevo che fosse così.. Questa volta non è facile perdonarmi, lo so benissimo. Scusami lo stesso, però.

Lo so che sarà difficile farmi perdonare ma ho capito di aver sbagliato

Semplicemente ammetto di aver sbagliato e ti chiedo scusa, puoi perdonarmi?

Scusatemi, chiedere scusa è difficile e anche se sembra facile spesso è allo stesso tempo complicato. So di avere esagerato, di avervi ferito e probabilmente di avervi anche deluso ma spero che mi perdonerete in quanto, come tutti, ho i miei difetti non sono perfetto.

Vi chiedo scusa se ogni tanto non sono come voi vorreste. Il fatto è che non riesco ad essere nemmeno come io vorrei.

Perdonami, non hai sempre ragione e neanche io, ma ti chiedo scusa per le cose che ti ho detto, perché quelle cose… non venivano né dal mio cuore né dalla mia mente, ma dalla foga del momento!

Sei mi darai modo, mi farò perdonare, te lo prometto.

Se non vorrai più vedermi, comprenderò le tue ragioni. L’unica cosa che non riuscirò mai a spiegarmi è come ho potuto fare del male proprio a te, la persona che più di ogni altra nella vita mi ha dimostrato il suo affetto.

Scusami per tutte le volte che non ti ho voluto capire.

Sarebbe bello se le persone al posto di chiedere scusa, imparassero a non ferirti.

Probabilmente mi devo chiedere scusa, per tutte quelle volte che non ho pensato a me ma agli altri. Per tutte quelle volte che mi sono dimenticata quasi di esistere e ho dato spazio e priorità ad altri. Per tutte quelle volte che per non soffrire ho creduto ancora a parole senza fondo e senza concretezza, ritardando soltanto una fine già annunciata. Mi devo chiedere scusa per essermi, in alcuni casi amata troppo poco per amare troppo chi non meritava niente di me.

Ho fatto un pasticcio. Ti chiedo scusa per tutto.

Sono stata una sciocca a reagire così. Tu non c’entravi niente. Scusami davvero, sono pronta a rimediare!

Scusa. Scusa, scusa, scusa. Non so cos’altro dire, davvero. Ti chiedo mille volte scusa!

Per molti anni sei sempre tu quello che non mi abbandona mai. Stai dalla mia parte, qualunque cosa accada. Ma ti ho deluso. Ho ferito i tuoi sentimenti. Ti ho fatto arrabbiare. Mi dispiace.

Da quando ci conosciamo, abbiamo incontrato molte battute d'arresto, brutti momenti e litigi. Eppure, non ci arrendiamo mai e non permettiamo mai che la nostra amicizia svanisca. Non possiamo lasciare che accada questa volta? Ti prego, perdonami.

Frasi di scuse formali

Le scuse formali tornano sempre utili, ma specialmente in ambito lavorativo, o comunque in una sfera famigliare dove abbiamo a che fare con delle persone più anziane e a cui preferiamo porgere rispetto. Pensiamo per esempio a un suocero. In ogni caso: la formalità permette di mantenere una distanza adeguata anche quando ci si scusa.

L’importanza delle scuse formali può essere determinante, specialmente nei contesti dove non si ha la confidenza per trovare una mediazione o il compromesso.

Le porgo le mie più sincere scuse. La prego di perdonare il mio comportamento disdicevole. Sono profondamente addolorato/a per ciò che ho commesso.

Le porgo le mie scuse e confido nella Sua comprensione. Se le mie parole o le mie azioni sono state offensive nei Suoi confronti, La prego di perdonarmi.

Gentile Signor/a sono sinceramente dispiaciuto/a e mortificato/a, mi creda, per ciò che è avvenuto, ed altrettanto imbarazzato/a nel chiederLe scusa.

Vi porgo sinceramente le mie scuse pregandovi di voler perdonare il mio comportamento.

Con la presente intendo scusarmi per il comportamento con cui sono venuto meno ai miei doveri e preciso il mio futuro impegno affinché non si verifichino più tali circostanze.

Gentile cliente, la preghiamo di accettare le nostre scuse più sincere per i problemi che ha riscontrato.

Profondamente addolorato per il mio comportamento Le porgo le mie scuse.

È stato un errore perché...

Vorrei non averlo fatto perché...

Il mio comportamento ti ha fatto sentire (emozione negativa) ed è stato terribile...

Frasi di scuse in amore

Se senti di aver sbagliato qualcosa nei confronti del tuo partner, probabilmente hai bisogno di formulare delle scuse che possano essere sincere, ma al tempo stesso efficaci. Se a far breccia nel cuore di una persona ci sei già riuscito, mantenere quel posto speciale può richiedere più tempo e un po’ di lavoro in più.

Le scuse sono una breccia, un armistizio, ma anche un modo per far capire che t’importa davvero di quello che pensa la persona che hai vicino. Delle scuse davvero sincere e sentite in questo caso sono come delle vere e proprie frasi d'amore.

È vero, chiedere “scusa” non basta a cancellare tutti i miei sbagli… se me ne darai la possibilità, ti farò capire che il mio modo di chiederti perdono andrà ben oltre questa semplice parola.

Non voglio cancellare ciò che ho fatto. Non dirò mai che si è trattato di un errore innocente. Le mie colpe sono molte e pesanti come macigni. Me ne assumo la piena responsabilità. Da qui vorrei partire per riconquistare il tuo amore.

Scusa se ti ho fatto stare male. Lo sai, non volevo. Non so perchè ti ho lasciato così. Ora capisco che ho fatto un grosso errore. Mi mancano i tuoi baci, le tue carezze. Volevo dirti che sei stato importante per me. E vorrei tu lo fossi ancora. Per sempre! Il mio cuore non era ancora pronto, ma ora mi rendo conto che non posso stare senza di te. Ricominciamo?

Amore mio scusa se spesso sono gelosa di te, ma so che mi ami e sono io che sbaglio a dubitare di te.

Quel che è accaduto è stato il frutto della mia paura di soffrire. Non mi rendevo conto che, così facendo, soffrivamo in due. Ora vorrei solo riuscire a farti capire quanto sei importante per me.

Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole ma con i fatti. I piccoli fatti quotidiani, se me ne darai l’opportunità.

Ti chiedo scusa. Lo so che un messaggio non risolve nulla, ma voglio farti sapere che sono dispiaciuta. Ti amo.

Ti chiedo scusa se non te lo dimostro sempre, ma sono davvero fiero di te e di quello che stai facendo!

Scusami per tutte le volte che non ti ho saputo capire, me ne pento amaramente!

Scusami per non aver capito quanto avevi bisogno di me e delle mie coccole!

Quando si tratta di perdonare, faccio a "botte" con il cuore. Non sono una che dimentica, soprattutto quando non ho fatto nulla per meritarmi alcuni torti. Una parte di me vorrebbe, ma la ragione non lo permette.

Non so come ho fatto, non so come ho potuto pensare che senza di te la mia vita sarebbe stata più tranquilla. So solo che mi sbagliavo e che senza di te non posso stare.

Scusa se mi comporto male, a volte sbaglio, la mia paura più grande e quella di perderti. Ho capito che continuando così sarò io ad allontanarti da me col mio carattere difficile. Ti chiedo ancora scusa, scusa dal profondo del cuore.

Frasi di scuse per non poter partecipare

Hai un evento importante in calendario e ti rendi conto all’improvviso di non potercela fare. Non ti preoccupare, capita a tutti. Quello che conta è avvisare con il maggior anticipo possibile e con le parole giuste.

Queste ultime non sono sempre facili da trovare, ma di certo è importante fare un buon tentativo. Ecco perché le frasi di scuse per non poter partecipare che abbiamo preparato potrebbero aiutarti in questa difficile situazione.

Sono sinceramente dispiaciuto per non poter partecipare all’evento, ma mi sono reso conto di aver fatto confusione con l’agenda e avevo già messo in programma un impegno.

Ti ringrazio davvero per avermi invitato, ma purtroppo non potrò esserci. Sul serio, mi piacerebbe, ma credo che la situazione mi metterebbe troppo a disagio. Non è niente di personale, vorrei solo un po’ di tranquillità.

Grazie per avermi invitato, però purtroppo non sarò presente. Quel giorno sarò lontano da casa, ho già programmato e prenotato un piccolo viaggio e non posso disdire!

Grazie davvero per l’invito, però non ci sarò. Non mi sembra un evento adatto a me.

Sono felice che tu mi abbia invitato a questo evento, però penso che non avrei voglia di partecipare visto che è stato un anno un po’ difficile.

Frasi di scuse per non aver risposto

Che tu abbia volutamente scelto di non rispondere, pensato di farlo più tardi (dimenticandotene) oppure non abbia proprio visto un messaggio, su WhatsApp o altrove, potrebbe essere necessario formulare delle scuse quando arriva il momento.

Indipendentemente dalle tue scelte personali, è fondamentale trovare ed esprimere il giusto rammarico per non aver raggiunto in tempo il telefono, qualsiasi fosse il motivo.

Accidenti, ho visto solo adesso il messaggio che mi hai mandato! Mi dispiace tantissimo!

Scusami davvero, pensavo di averti risposto!

Il tuo messaggio si è perso nel flusso, oggi è una giornata un po’ impegnativa. Scusami, ne approfitto per scriverti adesso sperando che non sia troppo tardi.

Ho letto adesso il messaggio, come forse sai non uso molto WhatsApp durante il giorno. Mi dispiace perché immagino fosse urgente! La prossima volta cercami con una telefonata.

Mi dispiace, non ho sentito il telefono! Ti richiamo appena posso.

Grazie per avermi scritto ma purtroppo sono in riunione. Possiamo sentirci più tardi?

Ho mille cose da fare oggi, e ho preso in mano il telefono solo adesso. Possiamo parlare? Mi dispiace averti fatto aspettare.

Questo messaggio non è sufficiente per spiegarti quanto io sia dispiaciuto per il mio comportamento. Mi vorrei scusare di persona per darti tutte le spiegazioni che meriti. Mi dai un’altra possibilità?

Mi dispiace di averti ignorato in questi giorni. Sono stufo di così tanto lavoro e scadenze. Ti prometto che mi farò perdonare.

Frasi di scuse per un'amica speciale

Pensi di aver deluso un’amica importante e vuoi porgerle le tue scuse in maniera efficace, ma al tempo stesso simpatica e diretta? Stai cercando le parole giuste e non ti vengono?

Ogni persona è fatta a modo suo, ma siamo certi che in questo elenco troverai qualcosa che potrebbe fare al caso tuo. Sentiti libero di adattare la frase alla situazione, e di formulare le migliori scuse possibili a una persona tanto speciale.

Scusa se ti faccio disperare, scusa se litighiamo spesso inutilmente, scusa se ti rinfaccio le cose, scusa per quando ti ho fatto stare male dicendoti cose brutte, scusami di tutto e sappi che desidero rimanere per sempre amici.

Lo so che sarà difficile farmi perdonare ma ho capito di aver sbagliato e se potessi tornare indietro non lo rifarei.

Il mio grande errore è stato lasciare che tu credessi che non sei importante per me. Non è così. Perderti sarebbe come perdere la parte più importante di me stesso.

Mi sono pentita di averti perso perché, senza la tua amicizia, è come navigare nel buio. Se hai capito come sto soffrendo, perdonami!

Potrei chiederti scusa, ma non servirebbe.. potrei farlo in ginocchio ma non basterebbe.. solo ora mi accorgo di quanto fosse importante la tua amicizia per me, solo ora capisco di essere stato uno stupido e soprattutto orgoglioso.. orgoglioso di non voler ammettere che tu avevi ragione e di averti detto cose terribili solo per proteggere la mia dignità… So di chiedere l’impossibile, ma se vuoi e se puoi perdona questo stupido. Ti voglio veramente bene.

C’è un motivo preciso per cui mi sono comportato così, fammelo spiegare.

Scusa i miei modi sgarbati e il mio tono troppo alto. Ho sbagliato.

La cosa più importante per me è la nostra amicizia, nient’altro. Spero che questo screzio che c’è stato tra noi non la rovini. Ti chiedo infinitamente scusa, amico/a mio/a.

A volte mi comporto in modo così stupido che faccio fatica a riconoscermi.

Vorrei chiederti scusa, ma non ci riesco... ho paura che tu possa dirmi: non ti perdono.

Se non mi senti, se non mi trovi, non è perché non posso, ma perché a volte abbiamo bisogno di mettere al riposo la nostra anima, il nostro cuore, e la nostra mente. Non mi sono scordata di te, ma sono troppo "stanca" per esserci.

Il silenzio e l’indifferenza non sono soluzioni, non lo sono mai. Parliamone e chiariamoci, scusami.

Tu sei quella persona che la si incontra quando la vita decide di farti un regalo, so di aver sbagliato e non puoi capire quanto ci sto male, non ho mai desiderato così tanto di poter tornare indietro a quella sera che ti ho vista la prima volta e ricominciare senza sbagli. Scusa, ti voglio bene!

Ti chiedo scusa, ti chiedo scusa per tutti i miei difetti, le piccole cose che ti hanno fatto soffrire accumulandosi sempre più. Spero che saprai perdonarmi, che ci sarà un nuovo inizio perchè la tua amicizia è speciale.

Ci sono state delle incomprensioni e troppi silenzi che stavano rovinando il nostro rapporto. Mi dispiace, cerchiamo di ritrovare quell'intesa che ci ha sempre uniti.

A volte mi permetto di darti per scontato perché nel profondo del mio cuore so che il mio migliore amico capirà sempre. Mi spiace.