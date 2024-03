L e migliori frasi sulla primavera per celebrare una stagione che parla di rinascita, luce e bellezza

Le frasi sulla primavera ci portano alla scoperta di una stagione magica e ricca di emozioni. Un periodo dell’anno in cui non solo la Natura, ma anche noi esseri umani ci risvegliamo e torniamo a vivere, conquistati dall’aria frizzante e dalle prime giornate di sole dopo il lungo inverno, e in cui si festeggia anche Pasqua - ricorrenza da sempre simbolo di rinascita. Scopriamo le frasi sulla primavera più belle ed emozionanti per raccontare queste sensazioni favolose.

Frasi sulla primavera e sulla rinascita

La primavera è senza dubbio sinonimo di calore e senso di rinascita, sia della vita che della Natura. Sono tantissimi i poeti, gli intellettuali e i pensatori che hanno raccontato questa magia, una frase dopo l’altra, un aforisma dopo l’altro.

Fiore dopo fiore inizia la primavera. (Algernon Swinburne) Il maggio della vita fiorisce una volta e mai più. (Friedrich Schiller) Confido nella natura per le solide leggi di bellezza e utilità. La primavera pianterà e l’autunno raccoglierà fino alla fine dei tempi. (Robert Browning) Non abbattere mai un albero in inverno. Non prendere mai una decisione negativa in tempi brevi. Non prendere mai le decisioni più importanti quando sei nei tuoi stati d’animo peggiori. Aspetta. Sii paziente. La tempesta passerà. Arriverà la primavera. (Robert H. Schuller) Quando arrivò la primavera, anche la falsa primavera, non c’erano problemi se non dove essere più felici. L’unica cosa che poteva rovinare un giorno era la gente, e se continuavi a predenre impegni, i giorni non avevano limiti. Le persone erano sempre un limite dela felicità, eccetto per le poche che erano buone come la primavera stessa. (Ernest Hemingway) È la febbre della primavera. Questo è il suo nome. E quando ce l’hai, vuoi… oh, non sai esattamente cosa vuoi, ma fa proprio male al tuo cuore, la vuoi così! (Mark Twain) Solo nei sogni di primavera potrò vedere ancora la fioritura dei miei ciliegi. (Frances Hodgson Burnett) Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera. (Pablo Neruda) La primavera è nell’aria. (Anonimo) Se giunge l’inverno, può la primavera essere lontana? (Percy Bysshe Shelley) La primavera rivela i fiori per dipingere un terreno sorridente. (Reginald Heber) Se non avessimo avuto l’inverno, la primavera non sarebbe stata così piacevole; se a volte non avessimo assaggiato le avversità, la prosperità non sarebbe così gradita. (Anne Bradstreet) La primavera è il modo in cui la natura dice “Facciamo festa!”. (Robin Williams) Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire. (Gabriele D’Annunzio) Per questo io preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo e in primavera la terra. (Søren Kierkegaard) Una delle cose positive di questo mondo è che ci saranno sempre altre primavere. (Lucy Maud Montgomery) La primavera arrivò… e un verde cresceva su quei letti marroni che, rinfrescandosi ogni giorno, suggerivano il pensiero che la speranza li attraversava di notte e lasciava ogni mattina delle luminose tracce dei suoi passi. (Charlotte Brontë) Dove sbocciano i fiori, sboccia anche la speranza. (Lady Bird Johnson) Possono le parole descrivere la fragranza dell’aria di primavera? (Neltje Blanchan)

Proverbi sulla primavera

Sono tantissimi i proverbi sulla primavera che descrivono questa stagione in tutte le sue sfumature. Detti antichissimi e frutto della saggezza popolare per raccontare in ogni sfaccettatura la primavera e il suo contrasto con l’inverno.

Di primavera i fiori a schiera a schiera, d’autunno i frutti a pugno a pugno.

Guardati dalla primavera di Gennaio.

La bella e buona maniera fa cambiar l’inverno in primavera.

Senza fiore a primavera non c’è frutto d’autunno.

La primavera è per l’occhio e l’autunno per la gola.

Se l’inverno mangia la primavera, l’estate mangia l’autunno.

Primavera ritardata, campagna fortunata; primavera anticipata, campagna rovinata.

Pioggia di primavera non è cattivo tempo.

Frasi sulla primavera da canzoni

Il sole, l’aria che si fa frizzante e le giornate più lunghe: la primavera porta con sé ricordi e tanta ispirazione, soprattutto per i cantanti che hanno dedicato a questa stagione moltissime canzoni famose.

Voglia di stringersi e poi. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi. Che imbroglio era. Maledetta primavera. (Maledetta Primavera – Loretta Goggi)

Oh, respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Na-na-na. Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera. Na-na-na. Ci sentiamo prigioniere della nostra età. Ma con il cuore in catene di felicità. Sì, respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. (Primavera – Marina Rei)

Questa primavera a te mi fa' penzà, chissà addò staje stasera. Si m'aje scurdato già in questa primavera l'Europa cambierà la gente è più sincera la pace arriverà. (Questa primavera – Pino Daniele)

Io rinascerò cervo a primavera. Oppure diverrò gabbiano da scogliera. Senza più niente da scordare. Senza domande più da fare. Con uno spazio da occupare. (Cervo a Primavera – Riccardo Cocciante)

Frasi per dare il benvenuto alla primavera

Dare il benvenuto alla primavera è importante. Per farlo possiamo usare citazioni e aforismi famosi. Frasi che ci portano nel cuore di questa stagione, raccontandola in tutto il suo fascino e nella sua enorme bellezza.

Arriva la primavera: i fiori imparano le loro forme colorate. (Maria Konopnicka)

La primavera mostra cosa può fare Dio con un mondo grigio e sporco. (Virgil A. Kraft)

È di nuovo primavera. La Terra è come un bambino che sa le poesie. (Rainer Maria Rilke)

La primavera è il momento dei piani e dei progetti. (Lev Tolstoj)

Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. Certo che ce ne faremo. Ma questa è la condizione stessa dell’esistenza. Farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno. Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza. (Antoine de Saint-Exupéry)

Dissi al mandorlo: “parlami di Dio”. E il mandorlo fiorì. (Nikos Kazantzakis)

Il primo giorno di primavera è una cosa, e il primo giorno primaverile è un altro. La differenza tra loro è a volte grande come un mese. (Henry Van Dyke)

Nessun inverno dura per sempre; nessuna primavera salta il suo turno. (Hal Borland)

La primavera è quando hai voglia di fischiare anche se hai una scarpa piena di fango. (Doug Larson)

La fanciullezza dell’anno. (Alfred Tennyson)

È sempre primavera e tutti sono innamorati e i fiori si raccolgono da soli. (E.E. Cummings)

Quando la primavera svanisce, sento il rimorso di non averla vissuta abbastanza. (Emily Dickinson)

La primavera è quel periodo dell’anno in cui è estate sotto il sole e inverno all’ombra. (Charles Dickens)

La forza della primavera non sarebbe niente se non avesse dormito durante l’inverno. (José Saramago)

Se le persone non si amassero l’un l’altra, non vedo davvero che uso si potrebbe fare della primavera. (Victor Hugo)

Siediti con calma, non fare nulla, la primavera arriva e l’erba cresce da sola. (Detto Zen)

La ribellione senza verità è come la primavera in un tetro, arido deserto. (Khalil Gibran)

Per quanto gli uomini si sforzassero, radunandosi a centinaia di migliaia in un posto piccolo, deturpando quella terra sulla quale si eran stretti, per quanto soffocassero la terra di pietre perché niente, in lei, nascesse, per quanto estirpassero ogni erba che spuntava, per quanto esalassero fumo di pietra, di carbone e di nafta, per quanto tagliassero gli alberi e cacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era primavera anche in città. (Lev Tolstoj)