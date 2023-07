U no dei momenti più gioiosi dell'anno è sicuramente la Pasqua, che piace sia a grandi che piccini. La festa ispira tantissime frasi sulla rinascita, sulla primavera, sulle uova ma anche sui concetti religiosi a cui è legata.

Frasi di Pasqua

Le frasi di Pasqua, per gli auguri, per festeggiare e vivere questa giornata in serenità, sono diventate ormai una tappa fissa, specie dall’avvento dei social, sui quali sono gettonatissime. Cercare le parole giuste per augurare una serena Pasqua ad amici e parenti richiede un certo impegno, ma sono tante le frasi a tema collegate a questa giornata. Si passa da quelle legate all’aspetto religioso della Pasqua, a quelle più divertenti, sino a quelle sulla rinascita o perfette per i bambini. La potremmo definire una festività ancora più colorata e spensierata del Natale, senza essere dissacranti e discostarci troppo dal suo reale significato per i credenti. Vediamo alcune frasi perfette per gli auguri di Pasqua.

Ti auguro di trascorrere una Pasqua piena di pace e serenità. (Anonimo)

Possa il sole splendere su di te in questa bellissima giornata di Pasqua. (Anonimo)

Tanti benedetti auguri di buona Pasqua: possa la luce splendere su di te e i tuoi cari e portare serenità nei vostri cuori. (Anonimo)

Buona Pasqua, spero che questa giornata ti porti abbondanza: di serenità, gioia e uova di cioccolata. (Anonimo)

Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone. (Papa Giovanni Paolo II)

Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! Lo diciamo con tutta l’anima. (Papa Francesco)

La vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza di trionfo sugli ostacoli che si sovrappongono agli sforzi umani per la difesa della giustizia, della libertà e della pace. (Papa Giovanni XXIII)

Le campane che suonano a festa infondano gioia e speranza di nuova vita in tutti i cuori. Buona Pasqua! (Anonimo)

Signore in questo giorno di Resurrezione guidaci verso la pace! (Anonimo)

La luce che porta questa festa possa illuminare la tua famiglia! (Anonimo)

Frasi di Pasqua divertenti

La Pasqua è spesso una festa meno austera del Natale, che si condivide con gli amici, all’aperto, approfittando delle belle giornate. Per questo non sono insolite le frasi divertenti sulla Pasqua, che si distaccano dal tema religioso e puntano all’aspetto meno sacro di questa festività. Leggiamone alcune insieme.

La Pasqua è l’unico momento in cui è assolutamente sicuro mettere tutte le uova nello stesso paniere. (Evan Esar)

Buona Pasqua a tutti i coniglietti. Spero riuscirete ancora a saltellare dopo il pranzo pasquale. (Anonimo)

Per questa Pasqua non farti rompere le uova nel paniere. Mangiale, piuttosto. (Anonimo)

Che sia la colomba o l’uovo di cioccolata, questa è una giornata di pace: mangia entrambe. (Anonimo)

Spero che dopo questa giornata tu sia pieno come un uovo. (Anonimo)

Spero che le uniche cose che vengano rotte oggi siano le uova di Pasqua. (Anonimo)

Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato. (Selvaggia Lucarelli)

Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua (Totò)

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi. (Rudy Zerbi)

Pasqua non ha tanti giorni di vacanze come Natale, ma meglio sapersi accontentare! Tanti auguri (Anonimo)

Non dimenticarti di tenere da parte una fetta della pizza di Pasqua di tua mamma! PS auguri sinceri e senza doppi fini! (Anonimo)

Pasqua è l’apostrofo rosa tra le parole ho mangiato troppo! Tanti auguri anche a te (Anonimo)

Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua! (Anonimo)

Frasi belle per gli auguri di Pasqua

La Pasqua ispira parole belle e cariche di sentimento, sono tanti i concetti che si possono accostare a questo periodo dell’anno, da quelli puramente religiosi, legati alla resurrezione di Cristo, a quelli più intimi, come un senso di rinascita e di ritorno alla vita.

Ti auguro una benedetta Pasqua: che questa sia l’opportunità per purificarsi ed essere grati del dono della vita. (Anonimo)

Spero che tu possa passare questa giornata di pace circondato dalle persone che contano di più per te. Buona Pasqua a te e ai tuoi cari. (Anonimo)

Buona Pasqua, questo è il giorno in cui possiamo tutti ricominciare: dipingiamo la nostra tela bianca con i colori della gioia, della pace e dell’amore. (Anonimo)

La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita. (S.D. Gordon)

Lascia che la gioia della risurrezione ci sollevi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione, alla forza, alla bellezza e alla felicità. (Floyd W. Tomkins)

La primissima Pasqua ci ha insegnato questo: che la vita non finisce mai e l’amore non muore mai. (Kate McGahan)

Il grande dono della Pasqua è la speranza. (Basil Hume)

Che la gioia della risurrezione ci liberi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione verso la forza, la bellezza e la felicità. (Floyd W. Tomkins)

La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita. (Samuel Dickey Gordon)

Frasi di Pasqua per bambini

Dopo il Natale, la festa più gioiosa dell’anno per i bambini è certamente la Pasqua, fatta di colori, giochi all’aria aperta, e tanta cioccolata. Per accompagnare un regalo per i più piccoli, o aiutarli a scrivere dei pensierini pasquali, ecco le più belle frasi di Pasqua per i bimbi.

Tanti auguri di una Pasqua speciale fra pulcini e campanelle. (Anonimo)

Apri l’uovo e scopri la sorpresa, è qualcosa che ho fatto con il cuore. (Anonimo)

Ecco il biglietto con gli auguri di Pasqua, una giornata bellissima e colorata. (Anonimo)

Spero che tu sia sempre allegro, come il tintinnio delle campanelle di Pasqua. (Anonimo)

Pulcini, fiorellini e coniglietti: ogni cosa dolce ti parla di Pasqua. (Anonimo)

Ogni momento della vita è come un uovo di cioccolata: con una bellissima sorpresa al suo interno. Impara a trovarla e porterai sempre la Pasqua dentro di te. Tanti auguri! (Anonimo)

Che questa Pasqua ti porti infinito amore e ancor più cioccolato… Buona Pasqua! (Anonimo)

Hop, hop, hop! Senti? Sta arrivando il Coniglietto Pasquale! Ti auguro buona Pasqua e tanta cioccolata! (Anonimo)

Mangia, mangia a più non posso, quest’ovetto grosso grosso. E non piangere quando finirà: un’altra sorpresa ti aspetta già! Tanti auguri! (Anonimo)

Frasi su Pasqua e sulla primavera

Pasqua è sinonimo di rinascita, e dunque anche di primavera, la stagione che l’accoglie ogni anno, tra alberi in fiore e natura che sboccia. I colori, i profumi, la freschezza di questo periodo dell’anno, uniti alla gioia della festa, sono raccolti in alcune frasi che parlano di Pasqua e della primavera.

La primavera porta profumo di rinascita, speranza e serenità. Buona Pasqua. (Anonimo)

Una buona e soleggiata Pasqua al più bello dei fiori. È il tuo tempo per sbocciare. (Anonimo)

La Pasqua e la primavera sono arrivate: quale miglior momento per diffondere amore e bellezza? (Anonimo)

La Terra ride in fiori. (Ralph Waldo Emerson)

Dove fioriscono i fiori, fiorisce la speranza. (Lady Bird Johnson)

La Pace, o rondine, che voglia sera. Essa è per gli uomini la primavera. (Gianni Rodari)

La Pasqua è la festa dell’allegria, la natura si risveglia e anche noi ritroviamo entusiasmo ed energia (Anonimo)

Buona Pasqua! Le giornate si allungano, la Primavera ritorna e anche per te arriva un tempo di allegria! (Anonimo)