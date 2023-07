C he cosa c’è di più bello e importante del mondo che ci circonda? A volte ce lo scordiamo, ma queste frasi ci aiutano a ricordare che siamo tutt’uno con la natura e l’ecosistema della Terra

Le frasi sulla natura che abbiamo raccolto sono fatte per ricordarci le cose davvero importanti della vita: il benessere delle piccole cose. La farfalla che vola leggera sui fiori in giardino, o l’erbaccia che cresce tra le crepe dell’asfalto mentre passiamo le giornate genuflessi davanti alle piante di casa che muoiono lentamente e senza motivo apparente.

Ci ricordano che la natura ci sopravvivrà, che ci piaccia o no, e che l’uomo altro non è stato che un rito di passaggio per questo mondo che così gentilmente ci ha accolti. Quello che possiamo fare, anche grazie alle frasi che stiamo per citare, è ricordarci di omaggiarlo e – se possibile – lasciarlo bello quanto lo abbiamo trovato. Se possibile, guarirlo un poco dalle ferite che gli abbiamo causato nei millenni.

Frasi sulla bellezza della natura

In un periodo così critico per l’ecosistema globale non sono la sopravvivenza della specie umana è una questione importantissima. È la natura stessa che impone il cambiamento, che cambia le regole del gioco e ci richiede di adeguare gli sforzi.

La bellezza della natura ci aiuta a ricordare quello che d’importante c’è nella vita: la semplicità delle piccole cose, la potenza di questo cerchio che gira. A volte ci sentiamo superiori, diversi, estranei a questo processo, ma nel nostro cuore sappiamo bene di appartenervi come tutti gli altri animali.

Quanto più uno vive solo, sul fiume o in aperta campagna, tanto più si rende conto che non c’è nulla di più bello e più grande del compiere gli obblighi della propria vita quotidiana, semplicemente e naturalmente. Dall’erba dei campi alle stelle del cielo, ogni cosa fa proprio questo; c’è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti. (Rabindranath Tagore)

Natura è tutto ciò che noi vediamo: il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. O meglio, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero, il mare, il tuono, il grillo. O meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. (Emily Dickinson)

Mentre sei seduto sul pendio di una collina, steso sotto gli alberi di una foresta o accoccolato con le gambe bagnate sulla riva sassosa di un torrente di montagna, si apre la grande porta. (Stephen Graham)

In natura niente è perfetto e tutto è perfetto. Gli alberi possono essere contorti, incurvati in modo bizzarri, ma risultare comunque bellissimi. (Alice Walker)

Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un'alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. (Mario Rigoni Stern)

Passarono le stagioni: la primavera con il disgelo, l'estate con il fieno e le malghe, l'autunno con la legna e i funghi, l'inverno con i morbidi piumini sui letti tiepidi e la neve sulle finestre. Tutte le cose mutano in fretta. Troppo in fretta. (Mario Rigoni Stern)

Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto delle coturnici al sorgere del sole, vedere i caprioli sui pascoli in primavera, i larici arrossati dall'autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api raccogliere il nettare dai ciliegi in fiore. (Mario Rigoni Stern)

Frasi sulla natura brevi

Le frasi sulla natura sono lo spunto perfetto per un post ispirato sui social media, ma anche la riflessione che ci vuole quando non riusciamo a dare un senso all’imprevedibilità della vita. Grazie all’ordine naturale delle cose riusciamo a mettere in prospettiva il tempo, la morte, le giornate.

Ecco qualche frase breve sulla natura, fatta per lanciare un sasso, un messaggio, un cenno di speranza.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (Albert Einstein)

Solleva la natura, Dio è sotto. (Victor Hugo)

Hanno detto: “Tutti vogliamo tornare alla natura”, ma nessuno ci vuole andare a piedi. (Andrew J. Wollensky)

Alla natura si comanda solo ubbidendole. (Francis Bacon)

Mi sembra che tutti noi guardiamo troppo alla Natura e viviamo troppo poco con essa. (Oscar Wilde)

Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare da maestri. (San Bernardo)

La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei. (Ernest Hemingway)

Frasi sulla natura e l'uomo

L’abbiamo data per scontata per troppo tempo: adesso è giunto il momento di prendere in mano la situazione. Anche per la nostra stessa sopravvivenza. Le frasi sulla natura e sull’uomo sono spunti di riflessione su quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e dove vogliamo andare.

Sono esami di coscienza, ma anche atti di fede e rinnovi delle promesse che ogni tanto porgiamo alla terra, ricordandoci quello che fa per noi in ogni momento.

Ora io vedo il segreto per la creazione delle persone migliori. È crescere all’aria aperta e mangiare e dormire con la terra. (Walt Whitman)

E poi, ho la natura e l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più?(Vincent van Gogh)

La natura non è un posto da visitare. E casa nostra. (Gary Snyder)

Guarda a quelle mucche e ricorda che i più grandi scienziati del mondo non hanno mai scoperto come trasformare l’erba in latte. (Mihajlo Pupin)

Ogni volta che la pressione della nostra complessa vita cittadina fluidifica il sangue e intorpidisce il mio cervello, cerco sollievo nella natura; e quando sento il giallo lamento del coyote all’alba, le mie preoccupazioni mi abbandonano e sono felice. (Hamlin Garland)

Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura. (Jack Kerouac)

C’è una gioia nei boschi inesplorati, C’è un’estasi sulla spiaggia solitaria, C’è vita dove nessuno arriva vicino al mare profondo, e c’è musica nel suo boato. Io non amo l’uomo di meno, ma la Natura di più. (Into the wild)

Vado verso la natura per essere cullato e guarito, e avere i miei sensi messi in ordine. (John Burroughs)

La natura ormai mutilata e sfruttata non riesce più a rigenerarsi e ci rifiutiamo di ammetterlo. (Jaques Chirac)

Frasi sulla natura selvaggia

La natura è una costante scoperta, un mistero, un continuo evolversi e adattarsi. Le frasi sulla natura selvaggia ci ricordano che siamo solo ospiti su una terra che ospita una biodiversità straordinaria.

Spunti di riflessione per chi è in vacanza e vuole trovare le parole per descrivere la bellezza di un paesaggio, ma anche la caption perfetta per un post sui social.

La via più chiara verso l’Universo è attraverso una foresta selvaggia. (John Muir)

La salvezza del mondo è nella natura selvaggia. (Henry David Thoreau)

In natura non ci sono né ricompense né punizioni: ci sono conseguenze. (Robert Green Ingersoll)

Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile: qui risiede la forza, la quintessenza della Natura… la vasta, selvaggia, terribile madre di noi tutti, la Natura. (Henry David Thoreau)