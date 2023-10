L e frasi positive sono una scarica di adrenalina nelle giornate nere. Una botta di vita quando più ne hai bisogno. Meglio farne incetta, per non perdere mai la motivazione

Le frasi positive ti danno la giusta carica durante tutto l’anno. Ti consigliamo di appuntarle qua e là per la casa, sui post-it, oppure di lasciarle tra le pagine della tua agenda per riscoprirle a mano a mano che l’anno avanza. In questo modo avrai sempre con te le citazioni giuste per metterti subito di buon umore.

Che tu voglia dedicarle a qualcuno o tenerle tutte per te, abbiamo fatto una bella raccolta di frasi che potrebbero davvero fare al caso tuo. Usale per trovare la motivazione quando ne hai bisogno!

Frasi positive motivazionali

Le frasi positive motivazionali ti aiutano a trovare la giusta carica anche nelle giornate no. Sono perfette per il tuo diario personale o per l’agenda, ma anche da lasciare qua e là per la casa, così da non dimenticarti mai quanto vali.

La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi. (H. Jackson Brown Jr.)

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. (Pablo Picasso)

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. (Anonimo)

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande. (Steve Jobs)

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi. (Confucio)

Prima di agire, ascolta. Prima di reagire, pensa. Prima di spendere, guadagna. Prima di criticare, aspetta. Prima di pregare, perdona. Prima di mollare, prova. (Ernest Hemingway)

l giorno più bello della tua vita è quello in cui decidi che la tua vita è tua. Nessuna scusa né giustificazioni. Nessuno a cui appoggiarsi, su cui contare o a cui dare la colpa. Il dono è tuo, è un viaggio incredibile e solo tu sei il responsabile della sua qualità. Questo è il giorno in cui la tua vita comincia davvero! (Bob Moawad)

La vita stessa è la prima e la più grande delle arti. Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

l pensiero positivo è più di un semplice slogan. Cambia il modo in cui ci comportiamo. Io credo fermamente che quando sono positivo, non solo questo mi rende migliore, ma rende migliori anche quelli che mi circondano. (Harvey Mackay)

Frasi positive da dedicare

Vuoi trasformare la giornata di qualcuno con una piccola dedica? Ecco che abbiamo pensato anche a te, con una raccolta di frasi che, con un po’ di fortuna, tutti vorranno sentirsi dedicare.

Esiste un’isola di opportunità all’interno di ogni difficoltà. (Anonimo)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Il nostro compito nella vita non è di trionfare, ma di continuare a cadere serenamente. (Robert Louis Stevenson)

Quando vedi tutto nero, tira un bel sospiro e vai avanti. (Andrea Martino)

Non rinunciare ad un sogno solo perché pensi che ti ci vorrà troppo tempo per realizzarlo. Il tempo passerà comunque. (Earl Nightingale)

Sii positivo e felice. Lavora duro e non rinunciare alla speranza. Sii aperto alle critiche e continua ad imparare. Circonda te stesso di persone felici, calde e genuine. (Tena Desae)

Non tutti i giorni possono essere buoni, ma c’è qualcosa di buono in ogni giorno. (Alice Morse Earle)

Non è quello che guardi che importa, è quello che vedi. (Henry David Thoreau)

Noi diventiamo ciò che pensiamo. (Earl Nightingale)

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. (Lev Tolstoj)

Quel che abbiamo alle spalle e quel che abbiamo davanti sono piccole cose se paragonate a ciò che abbiamo dentro. (Ralph Waldo Emerson)

L’unico modo per andare avanti nella vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete ridere o piangere. Io preferisco ridere. Piangere mi fa venire il mal di testa. (Marjorie Pay Hinckley)

Frasi positive brevi

Brevi scariche di positività per dare la spinta giusta alla giornata di tutti. Ecco le nostre frasi brevi positive, pensate per te che hai bisogno di leggere qualcosa di bello.

Piccole opportunità sono spesso l’inizio di grandi imprese. (Demostene)

Sbagli il 100% dei colpi che non spari. (Wayne Gretzky)

Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai quello che sei capace di fare. (Arthur Ashe)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Credi nel profondo del tuo cuore che sei destinato a fare grandi cose. (Joe Paterno)

La vita si restringe o si espande in proporzione al proprio coraggio. (Anais Nin)

Il potere dell’ immaginazione ci rende infiniti (John Muir)

Il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo. (Abraham Lincoln)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

Possiamo lamentarci perché cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché cespugli spinosi hanno le rose. (Alphonse Karr)

Pensa in grande, ma assapora i piccoli piaceri. (H. Jackson Brown)

L’unico capolavoro è vivere. (Gilbert Cesbron)

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita (Oscar Wilde)

Continua a cercare… questo è il segreto della vita. (Charlie Brown)

Sono un ottimista. Non vale la pena essere altro. (Winston Churchill)

Frasi positive per iniziare la giornata

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà meglio armarsi di tutti questi aforismi e rileggerli ciclicamente per trovare la giusta energia positiva, quando ne abbiamo più bisogno.

Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico. (Martin Luther King Jr.)

Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. (Ralph Waldo Emerson)

Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto. (Napoleon Hill)

Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman)

Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio. (Walt Disney)

Che bello alzarsi al mattino ed avere qualcosa in cui sperare, qualcosa per cui sorridere, una vita da vivere! (Stephen Littleword)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l'ultimo. L'unico. (Pablo Neruda)

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword)

Il bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fosse un miracolo. (Edith Pearlman)

Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati. (Paulo Coelho)

Cercate dunque di guardare ogni mattina il sole al suo sorgere come se lo vedeste per la prima volta, ed esso vi apparirà sempre nuovo. (O. M. Aïvanhov)