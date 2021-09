B izzarri, fuori dagli schemi e non convenzionali: ecco le serie tv con protagonisti atipici che non smettono di regalare risate e emozioni.

Nel panorama degli show televisivi, ci sono serie tv con protagonisti atipici. Certo, personaggi e interpreti di successo e belli ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Ma diciamo la verità: non è forse più facile identificarsi con persone “normali” o magari perfino bizzarre, come possiamo esserlo tutte.

Se tra i tuoi mantra c’è anche la convinzione per cui «diverso è bello» e che ciascuno di noi sia speciale, proprio per le particolarità che ci distinguono gli uni dagli altri, queste serie tv con protagonisti atipici potrebbero fare al caso tuo.

Atypical

Per ordine alfabetico e per titolo, la selezione delle serie tv con protagonisti atipici non può che cominciare da Atypical. Distribuita su Netflix, la serie è composta da quattro stagioni, la cui ultima è stata distribuita dalla piattaforma streaming a luglio 2021.

Protagonista dello show è Sam, interpretato da Keir David Peters Gilchrist, attore canadese noto anche per il ruolo di Marshall Gregson nella serie televisiva United States of Tara. Sam è un ragazzo con la Sindrome di Asperger, un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l'autismo.

All’inizio della serie Atypical, Sam compie diciotto anni e decide che anche per lui è arrivato il momento di trovare il suo posto nel mondo e l’amore. Il ragazzo deve fare i conti con una società che lo considera «strano», ma grazie al sostegno della terapeuta Julia e dal suo migliore amico Zahid, Sam intraprende un vero e proprio viaggio alla ricerca di sé stesso. La serie è davvero speciale poiché racconta l’autismo non (solo) dal punto di vista della malattia, ma mettendo l’accento sulla persona che ne è affetto e, soprattutto, sulle sue emozioni. In chiave comedy, viene raccontato anche il mondo degli affetti di Sam, dalla madre apprensiva Elsa (Jennifer Jason Leigh) al padre Doug e la sorella Casey, che a loro volta devono imparare a fronteggiare i cambiamenti che derivano dal percorso del ragazzo.

Fleabag

Scritta, prodotta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, Fleabag è un titolo davvero imperdibile tra le serie tv con protagonisti atipici. L’attrice, che è anche ideatrice dello show, è partita da un suo monologo teatrale per sviluppare in due stagioni una storia che è impossibile non amare. Fleabag (letteralmente, «sacco di pulci») è il soprannome della protagonista (di cui si ignora il nome vero), una trentenne londinese che cerca di barcamenarsi con una vita non proprio facile.

Alle prese con una famiglia disfunzionale, cerca di far funzionare la sua attività, una caffetteria aperta con la sua migliore amica defunta e di gestire una vita sentimentale-sessuale piuttosto complicata. Si tratta di una dramedy, poiché nonostante il registro (auto)ironico e le situazioni paradossali, le vicende della ragazza creano spesso molta empatia e commozione.

Sex Education

La terza stagione di Sex Education è appena sbarcata su Netflix e questo titolo non può mancare nell’elenco delle serie tv con protagonisti atipici. In Sex Education i protagonisti sono adolescenti, ma il punto di forza dello show è come sono e come affrontano la sessualità e la crescita. Il tutto in una chiave comica e ironica che spesso riguarda anche gli adulti.

Al centro delle vicende c’è Otis, che in teoria è un esperto di sesso perché sua madre è una terapista sessuale. Insieme all’amica Maeve, Otis decide di aprire un servizio di consulenza sessuale ai compagni di scuola dell’Istituto Moordale. Proprio attraverso le storie degli amici e dello stesso Otis, vengono lanciati tanti messaggi importanti, a cominciare da quello per cui tutto ciò che riguarda la sessualità di ognuno di noi è speciale e importante.

The Big Bang Theory

Se si parla di serie tv con protagonisti atipici, è impossibile non pensare a The Big Bang Theory, una delle serie cult degli ultimi vent’anni. Se non l’hai mai vista, è un titolo che devi assolutamente recuperare: ti conquisterà già con la prima puntata, tanto che non potrai fare a meno di seguirla per tutte le dodici stagioni che la compongono.

Protagonisti sono Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parson, che per il ruolo ha vinto quattro Emmy e un Golden Globe) e Leonard Hofstadter, due brillanti fisici che lavorano al California Institute of Technology. Sono degli autentici cervelloni, ma nelle relazioni faticano molto. L’arrivo di Penny – Kaley Cuoco, recentemente protagonista della serie L’assistente di volo – e di altre ragazze rivoluzionerà le loro vite. Se guardi The Big Bang Theory, ti capiteranno tanti momenti in cui penserai «Sono un po’ Sheldon anche io». Non ti preoccupare: anche senza essere grandi cervelloni, potremmo avere delle fissazioni che agli occhi degli altri sono bizzarre.

It Crowd

Un po’ prima di The Big Bang Theory, c’era stato It Crowd, che coniuga l’L'umorismo e l'assurdità dei luoghi di lavoro che hanno reso celebre The Office con la comicità nerd di Sheldon e compagni. In questo caso, la storia è ambientata negli uffici della Reynholm Industries, una fittizia società di Londra, in particolare nel reparto IT, dove lavorano i due tecnici Moss e Roy. Nel gruppo di lavoro fa la sua comparsa Jen, totalmente incompetente in materia di informatica: le gag dei tecnici IT diventano ancora più divertenti. Per la loro “nerdaggine”, anche i personaggi di It Crowd meritano che la sitcom rientri nella selezione delle serie tv con protagonisti atipici.