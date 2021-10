L e fiabe cambiano volto con Tell Me a Story, la nuova serie antologica in arrivo su Sky fra thriller e horror.

Arriva su Sky, Tell Me a Story, la serie antologica che rielabora le favole in chiave horror e thriller. Uno show originale e fuori dagli schemi con attori molto amati provenienti da altrettante serie tv di successo. Da Paul Wesley di The Vampire Diaries a Daniell Campbell di The Originals, sino alla star di Sex and The City, Kim Cattrall.

La trama

Non è la prima volta che una serie tv sceglie di raccontare le favole più famose in modo particolare, basti pensare a Once Upon a Time. Mai nessuno però aveva pensato di farlo in chiave horror e thriller. Lo show ha un andamento antologico e in ogni stagione si intrecciano più racconti. Nei primi episodi troviamo le favole di Hansel e Gretel, di Cappuccetto Rosso e de I tre porcellini. La seconda stagione invece riprende La Bella e la Bestia, Cenerentola e La Bella Addormentata nel bosco.

Il progetto è basato su un format spagnolo trasmesso sul canale Antena Tres. La versione americana è prodotta dalla Kapital Entertainment di Aaron Kaplan. Lo sceneggiatore è Kevin Williamson, mentre il produttore esecutivo è Dana Honor. Williamson ha creato e sceneggiato alcune fra le serie tv di maggiore successo, da The Following a Stalker, passando per The Vampire Diaries. Ha inoltre lavorato alle sceneggiature dei quattro film di Scream.

Il cast

Nel cast di Tell Me A Story sono presenti alcuni attori molto amati, come James Wolk, già visto in Zoo, e Dania Ramirez di Once Upon a Time. Il primo veste i panni di Jordan, proprietario di un famoso ristorante di New York che perde tutto all’improvviso. Dania Ramirez è invece Hannah, veterana dell’esercito che torna in patria come molte cicatrici psicologiche e fisiche.

Troviamo poi Danielle Campbell di The Originals, e l’attore di The Vampire Diaries, Paul Wesley. Il divo presta il volto a Eddie, uomo tormentato e con una vita segnata dall’uso di alcol e droghe. Barista e spacciatore, lavora anche come ladro insieme a Mitch, suo fratello maggiore. Nel cast figura inoltre Kim Cattrall, l’indimenticabile Samantha di Sex and the City, nei panni di Colleen, una nonna non convenzionale che accoglie in casa il figlio e la sua problematica ragazza. Infine Billy Magnussen è Nick, un professore del liceo bello e seducente.

Quando esce

Tell Me a Story sarà disponibile su Sky a partire dal 3 ottobre. Le stagioni disponibili, per ora, sono solamente due. La CBS ha infatti deciso di cancellare la terza stagione che avrebbe dovuto intrecciare le vicende di Jack e il fagiolo magico, Biancaneve e i Sette Nani e Raperonzolo. Julie McNamara, vicepresidente esecutivo e capo della programmazione della CBS, ha commentato la chiusura del progetto: “Il brillante Williamson ha fatto rivivere le nostre favole preferite in una serie antologica che ha capovolto e sovvertito le storie che noi tutti conosciamo in thriller moderni. Per me dunque è stato un privilegio lavorare con un tale gruppo di talentuosi creativi come Kevin, Aaron Kaplan e tutta la squadra alla Kapital Entertainment, così come anche lavorare col cast di Tell Me a Story, che ha fatto un lavoro fenomenale di personificazione reinvenzione di personaggi amati da sei fiabe”.

Film e serie tv in uscita a Ottobre su Sky

Ottobre è un mese ricco di uscite per Sky. Il 1 ottobre arriva sulla piattaforma La bava moglie, una commedia francese, frizzante e innovativa, ambientata in una scuola per casalinghe. Nel cast Juliette Binoche che interpreta la direttrice Paulette che tremerà di fronte alle proteste del 1968. Fra le nuovissime serie firmate Sky troviamo The Equalizer, reboot di Un giustiziere a New York, cult degli anni Ottanta. Il protagonista è Robyn McCall, che tenterà di redimere un passato misterioso facendo da angelo custode per i più indifesi. Il 2 ottobre sarà disponibile inoltre Euforia, progetto italiano con la regia di Valeria Golino. Il film racconta la storia di due fratelli: Matteo (Riccardo Scamarcio), ricco imprenditore, ed Ettore (Valerio Mastrandrea), insegnante delle scuole medie. Dopo una scoperta terribile i due dovranno ritrovarsi.

Il 6 ottobre su Sky Serie debutterà la miniserie Belgravia, historical drama nato dalla fantasia dei creatori di Downtown Abbey. La storia parte da Bruxelles nel 1815, poco prima della celebre battaglia di Waterloo. Sophia Trenchard attira l’attenzione di Edmund Bellasis, erede di una delle famiglie più famose d’Inghilterra. Le conseguenze del loro incontro saranno fatali. Il 15 ottobre è invece la data d’uscita di The Son, serie tv western con Pierce Brosnan che presta il volto a Eli McCullough, proprietario terriero che deve la sua fortuna all’industria del bestiame.

A fine ottobre arriveranno su Sky anche American Crime Story: Impeachment, dedicato allo scandalo che travolse Bill Clinton, dopo le rivelazioni di Monica Lewinsky. Per gli appassionati di thriller ci sarà invece la miniserie scozzese The victim, infine si potrà vedere Morrison, il film campione di incassi di Federico Zampaglione.