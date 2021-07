T i mancano gli amici del Central Perk? Niente paura, ecco tutte le serie da vedere se ti è piaciuto Friends.

Hai nostalgia di Monica, Rachel, Ross, Chandler, Phoebe, Joy? Ci sono varie serie da vedere se ti è piaciuto Friends. Se la reunion speciale della sit-com ti ha acuito la mancanza per quel telefilm, non intristirti. Ci sono davvero molti titoli di serie comiche che possono intrattenerti.

How I Met Your Mother

Cominciamo la selezione di serie da vedere se ti è piaciuta Friends con How I Met Your Mother. Ideata da Craig Thomas e Carter Bays e ambientata a New York, è inziata nel 2005 (un anno dopo la conclusione di Friends) ed è terminata nel 2014.

Racconta le (dis)avventure amorose e sociali di cinque amici: Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hannigan), Ted (Josh Radnor), Robin (Cobie Smulders) e Barney (Neil Patrick Harris).

Il filo narrativo principale è la ricerca dell’anima gemella, un concetto che parte con Ted Mosby ma che si estende anche sugli altri personaggi, in una sorta di viaggio di formazione dei protagonisti. La figura leggendaria della madre (interpretata da Cristin Milioti) galleggia sospesa per ben otto stagioni, per poi avere uno spessore differente nell’ultima stagione.

Cougar Town

Stai cercando unaserie da vedere se ti è piaciuto Friends e, in particolare, ti manca Monica? Ecco, in tal caso Cougar Town è quello che fa per te. Si tratta di uno show con protagonista Courtney Cox, l’interprete di Monica Geller in Friends. Qui è Jules, una donna alle prese con la crisi dei quarant’anni e lo spauracchio dell’invecchiamento.

Tuttavia, grazie a un gruppo di amici, vicini di casa e interessi sentimentali, la protagonista si renderà conto che la sua vita non è propriamente finita. Nella serie ci sono ben 3 cameo di Friends: Jennifer Aniston (in veste di psicologa), Lisa Kudrow (chirugo plastico e fiamma di uno dei personaggi) e Matthew Perry (a cui Jules bollerà accidentalmente l'auto).

Scrubs – Medici ai primi ferri

Citazioni a go-go in Scrubs, titolo che non puoi perderti (o riguardare) tra le serie da vedere se ti è piaciuto Friends. Ambientata nell’ospedale Sacro Cuore, Scrubs - Medici ai primi ferri racconta le vicende di un gruppo di tirocinanti (prima e medici poi) che mentre cercano di imparare a salvare le vite dei pazienti, scoprono anche le difficoltà (e le gioie) della vita da adulti.

Protagonista della storia è J.D. (Zach Braff), un sognatore che molto spesso si perde nelle sue fantasie e che è legato a Elliott, una collega con cui ha un tira e molla molto simile a quello tra Ross e Rachel, coppia che infatti viene esplicitamente citata. La serie Scrubs è davvero piena di riferimenti a Friends e attori come Matthew Perry e Courteney Cox sono apparsi come guest star.

New Girl

Da New York a Los Angeles, New Girl è il titolo sulla costa pacifica delle serie da vedere se ti è piaciuto Friends. La protagonista è Jess (Zooey Deschanel), una ragazza bizzarra la cui vita s’intreccia con quelle sconclusionate di Nick (Jake Johnson), Winston (Lamorne Morris) e Schmidt (Max Greenfield). Sono un gruppo di amici che tendenzialmente vivono tutti in un appartamento e parlano della loro vita amorosa e della loro vita lavorativa.

The Big Bang Theory

È stata il primo show a rilanciare i nerd in tv. Se ti ritieni esperta, sarai d’accordo con noi nell’inserire The Big Bang Theory tra le serie da vedere se ti è piaciuto Friends.

Le ambientazioni sono simili (e poche): principalmente, il salotto di Sheldon e quello di Penny, la casa di Howard, la mensa dell’istituto dove lavorano i ragazzi, il negozio di capcake e pochi latri esterni.

La storia segue Leonard, Sheldon, Howard e Raj, quattro uomini di scienza che lavorano al California Institute of Technology. Abituati ai propri spazi (e alle proprie regole di vita), i quattro giovani vedono la propria routine intaccata dall’arrivo dell’esuberante vicina di casa Penny, che stravolge completamente il loro modo di vedere la vita.

Will & Grace

Osannata anche dall’ex Presidente degli Stati Uniti, Will & Grace non può mancare nell’elenco di serie da vedere se ti è piaciuto Friends. Will e Grace sono amici da sempre e la loro tragica vita sentimentale è spesso motivo di liti e complicità. Le loro avventure sono supportate spesso dall’intervento di Jack e Karen.

Modern Family

Tra le serie da vedere se ti è piaciuto Friends non può mancare Modern Family, che al pari della sitcom cult ha registrato a sua volta ascolti da capogiro e collezionato molti premi durante le sue undici stagioni. Si tratta di un mockumentary – dunque, il finto documentario – sulle vicende di una famiglia moderna: l’effetto negli spettatori è di guardare da una prospettiva ironica un documentario sulla propria famiglia.

Community

Creata da Dam Harmon molto prima di co-creare Rick and Morty, la sit-com Community è incentrata su un gruppo di studio di spagnolo in un college americano. Con una narrazione arguta e brillante e un cast diversificato di personaggi (nell’elenco figurano Joel McHale, Gillian Jacobs, Alison Brie, Donald "Childish Gambino" Glover, Chevy Chase, Yvette Nicole Brown, Jim Rash, Ken Jeong), è senz’altro un altro titolo da segnare tra le serie da vedere se ti è piaciuto Friends.

The Office

Anche The Office rientra tra le serie da vedere se ti è piaciuto Friends. In verità, si tratta di uno show comico, ambientato in un ufficio di provincia, che andrebbe guardato e consigliato in qualunque caso.

Brooklyn Nine-Nine

Non è il primo titolo che viene in mente, ma tra le serie da vedere se ti è piaciuto Friends non dovrebbe mancare Brooklyn Nine-Nine. Ambientata in una stazione di polizia, questa serie dall’umorismo stravagante racconta le storie dei personaggi legati tra loro da un cameratismo che ricorda davvero da vicino quello che accomuna Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe.