5 serie tv da guardare se adori Sex Education

V oglia di rilassarsi sul divano guardando una belle serie tv? Eccone alcune assolutamente da non perdere se anche tu hai amato e ti sei fatta catturare dalle dinamiche della serie Sex Education.

Se anche voi fate parte di quell’enorme gruppo di persone che hanno amato (e stanno amando) la serie tv Netflix, Sex Education, sappiate che le possibilità di appassionarvi a qualcosa di simile o altrettanto coinvolgente esiste. Basta conoscere cosa guardare e perché.

Commedie o drammi altrettanto coinvolgenti, capaci di scavare nella psicologia umana e nelle varie dinamiche che interessano ognuno di noi, i nostri rapporti, le paure, i desideri, i dubbi e tutto ciò che riguarda il rapporto con gli altri e, ancora più importante, quello con se stessi. Ecco, allora, cinque serie tv da guardare se avete adorato Sex Education e vi piacerebbe continuare ad appassionarvi alla vita di nuovi protagonisti. Per trascorrere un autunno pieno di emozioni, tra manciate di pop corn e il calore del vostro comodo divano.

Euphoria, la serie tv più controversa

Una delle serie tv più controverse, amate e introspettive degli ultimi anni. Una storia che narra le vicende di Rue (interpretata dall’attrice Zendaya e che grazie a questo personaggio e alla sua magistrale recitazione ha ottenuto il premio come miglior attrice protagonista agli Emmy Awards). E che tra alcol, sesso e dipendenze di varia natura, descrive le difficoltà e la vita della generazione Z.

Una serie esagerata, sicuramente provocatoria, ma allo stesso tempo profondamente realista. Che mostra la lotta di una giovane ragazza (e non solo) per raggiungere la libertà dalle sue dipendenze e dai suoi turbamenti interiori.

The End of the F***ing World, ritorno all'adolescenza

Se volete rivivere le complesse dinamiche e i cambiamenti che fanno parte dell’età adolescenziale (e di cui tutti abbiamo memoria) non potete perdervi la serie tv ideata da Jonathan Entwistle, The End of the F***ing World. Un racconto che narra del rapporto tra due persone opposte, o che almeno lo sono in apparenza.

James, un ragazzo introverso e, forse anche per questo convinto di essere uno psicopatico, e la ribelle Alyssa, una giovane che dice ciò che pensa senza alcuna remora, in costante conflitto e con la volontà di scappare dalla vita che vive e che, ovviamente le sta stretta. Una serie assolutamente da vedere. E chi lo sa che non rispecchi la vita vissuta di qualcuno di voi.

Skins, una serie tv cult

Skins è stata una delle primissime serie tv a immergersi nel difficoltoso e altrettanto affascinante tema delle relazioni giovanili e di tutto ciò che ne consegue. Dubbi, problemi, desideri, crisi, scontri e incontri. Un teen drama, che attraverso gli eccessi, il sesso e la dipendenza da sostanze stupefacenti racconta il mood e le problematiche di un’intera generazione lasciata a se stessa.

Una serie che, proprio per i suoi temi, ha toccato l’animo di molti, tanto da diventare un cult generazionale e ottenere un successo enorme sia in America che in Europa. Non a caso gli sceneggiatori non sono molto più grandi dei personaggi che hanno descritto. E chi, quindi, meglio di loro avrebbe potuto raccontare queste immagini?

Unorthodox, alla ricerca della propria identità

Tema principale su cui si fonda la serie tv Unorthodox è la ricerca dell’identità. Un processo di crescita e di introspezione che, in un modo o nell’altro, interessa o ha interessato moltissime persone, in tutte le generazione passate, presenti e future.

Un passaggio obbligatorio per accettarsi e conoscere davvero chi si è, e che risulta particolarmente ostico in un contesto rigido e che non permette di avere spazio per comprendersi e riconoscersi come la comunità ortodossa chassidica descritta nella serie. Un prodotto da vedere e da capire, che vi appassionerà sicuramente.

Lovesick, ironia e profondità

E cambiando decisamente tono, anche con leggerezza e ironia si possono toccare argomenti e “problemi” spinosi. Non vissuti da tutti, certo, ma che rappresentano paure che possono investire, chi più chi meno, ognuno di noi. Per esempio, cosa fareste se un vostro ex fidanzato/a o compagno d’avventura, ecc. vi contattasse con la poco piacevole notizia di avere una malattia come la clamidia?

Ecco il perno su cui gira la serie tv Lovesick, con una carrellata di tutte le domande che ruotano attorno a questi temi, analizzando con ironia e tante risate, le dinamiche quotidiane che si vivono all’interno delle più diverse relazioni. Tra leggerezza e profondità.

Non vi resta che scegliere da cosa farvi coinvolgere, trascorrendo delle serate in compagnia di personaggi che, in un modo o nell’altro, ci assomigliano (o lo hanno fatto) molto più di quanto pensiamo. Aprendo le porte alla comprensione di nuove sfaccettature dell’animo umano e regalandoci, proprio come con Sex Education, la possibilità di avere visioni diverse di un percorso introspettivo in cui tutti si è destinati a passare. E buona visione.