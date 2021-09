D alla location agli amori sul set: 5 curiosità (che ancora non conosci) su Sex Education 3, la serie tv che spopola su Netflix.

Irriverente, emozionante, unica: Sex Education è la serie tv che ha conquistato il pubblico di Netflix e che è tornata (finalmente) con la sua terza stagione. Al centro di tutto ci sono, ancora una volta, sentimenti e amori, con le avventure di un adolescente che, prendendo spunto dal lavoro della madre, si improvvisa sessuologo nella sua scuola. Dopo l’ultimo episodio in cui Isaac cancellava il messaggio in segreteria di Otis, distruggendo il sogno di un futuro con Maeve, Sex Education 3 ci regala sorrisi, colpi di scena e tante curiosità! Dalla location della serie tv agli amori nati sul set: tutto quello che non sai sullo show che sta spopolando.

Anche la madre di Asa Butterfield, alias Otis, è una psicologa

Otis, protagonista di Sex Education, ha fra le sue particolarità quella di avere una madre psicologa. Lo stesso accade ad Asa Butterfield, l’attore che lo interpreta. La mamma del divo di Netflix è molto diversa da Jean, ma ha comunque aiutato Asa a entrare nella parte. “Mia madre è una psicologa, quindi abbiamo parlato molto per preparare al meglio il ruolo – ha raccontato l’attore, che si sente molto vicino a Otis -. Siamo entrambi piuttosto geniali. Ad esempio lui lo è nei videogiochi, come lo sono anch’io. Tutti i videogame con cui lui gioca sul set sono gli stessi con cui gioco io, quindi mi sono sentito come se fossi a casa. Ci sono molti riferimenti personali nascosti nel personaggio”.

La vera location si trova in Inghilterra

Sex Education 3, proprio come le stagioni precedenti, è ambientato nel Moordale Secondary School. Le scene sono girate nell’ex Campus dell’Università del South Wales a Caerleon in Gran Bretagna. Anche se la struttura si trova in Inghilterra, i creatori hanno reso la scuola di Otis un tipico liceo americano. Dietro questa decisione c’è la volontà di arrivare a molte più persone e rendere la serie tv internazionale.

Aimee Lou Wood e Connor Swindells sono stati innamorati

Aimee Lou Wood e Connor Swindells si sono conosciuti nel 2018 sul set di Sex Education. Poco dopo la fine delle riprese hanno iniziato a frequentarsi. Mentre stavano insieme nella vita reale i personaggi che interpretavano nello show, Aimee e Adam, si avvicinavano. Nel 2020 però la coppia si è separata, in seguito è tornata davanti alle telecamere per girare i nuovi episodi della serie tv. “Abbiamo passato del tempo separati e poi ci siamo resi conto che forse la relazione non serviva a nessuno dei due – ha confidato Aimee Lou Wood -. Ci amiamo ancora davvero e ci rispettiamo. È stata una rottura tranquilla, non è stato drammatico. Mi sono sentita scoppiare come una diga, all’improvviso stavo male, ma ne avevo bisogno, perché ormai ero diventata un po’ insensibile ed è stato bello sentire tutto improvvisamente ancora”.

Gillian Anderson non ha permesso ai figli di vedere Sex Education 3

Gillian Anderson ha svelato di aver vietato ai suoi figli adolescenti di guardare Sex Education 3. L’attrice, che nella serie tv interpreta una sessuologa e madre di Otis, ha rivelato: “Credo, o meglio, spero con tutto il cuore che non l'abbiano fatto […] Devo dire che sto vivendo felicemente nell'illusione che i miei figli non stiano guardando la serie. Spero che non l'abbiano fatto. Quando è uscita ho detto loro che non avevano il permesso di farlo ma non ho alcun controllo su quello che fanno a casa dei loro amici”. La diva ha poi sottolineato come in questa terza stagione gli autori abbiano scelto di affrontare temi molto delicati e importanti. "Ho avuto conversazioni con i miei figli a proposito dello show – ha confessato - e, soprattutto, sull'importanza di alcuni aspetti dello spettacolo: conversazioni come queste di solito non avvengono in televisione anche se sono molto importanti, se non vitali, per i giovani".

Il possibile addio di Emma Mackey

Il finale di Sex Education 3 (non faremo spoiler) lascia qualche dubbio riguardo il futuro di Maeve. L’attrice lascerà la serie tv? La quarta stagione con Otis ci sarà? Su questo tema l’attrice ha ammesso di non avere molte certezze, anche se è sicura che non interpreterà una adolescente ancora per molto: "Sex Education è molto importante per me – ha commentato - e adoro i miei compagni di cast a cui tengo molto ma l'aspetto negativo dell'andare avanti è che io cresco e non posso avere per tutta la vita 17 anni”. Più positivo Asa Butterfield, alias Otis, che ha spiegato: "Sarebbe bello vedere se potrebbe funzionare tra loro, spesso tra i ragazzi giovani le cose non vanno ma chissà come sarebbe in questo caso".