Quali sono le serie tv che dovresti vedere con la tua migliore amica?

C osa c'è di meglio di una serata relax, a base di pizza e serie TV, con la tua migliora amica? Ti consigliamo 10 serie TV che dovresti assolutamente vedere insieme alla tua best friends.

Ci sono poche cose che non vedi l'ora di fare, dopo una giornata di lavoro come rilassarti sul divano, davanti a una bella serie TV.

Farlo con la tua migliore amica è anche meglio! Anche se siamo tutti adulti con una vita impegnata, è importante concedersi un po’ di sano relax in compagnia e il miglior modo per farlo è fissare un vero e proprio appuntamento settimanale a base di pizza e serie TV in compagnia, in questo modo non cederai alla pigrizia.

Per questo, abbiamo raccolto in quest’articolo dieci serie TV, a tema amicizia, che dovresti vedere con la tua migliore amica.

The Bold Type

Questa è senza dubbio la vera serie TV erede di Sex and the City. Nelle cinque stagioni già rilasciate le tre amiche e protagoniste: Jane, Kat e Sutton, lavorano nella redazione di una rivista di moda e affrontano problemi quotidiani con grande energia e spirito di adattamento. Si parla di problemi connessi con la femminilità e con l’essere donna senza scadere nel banale e nella superficialità, ma anzi la serie brilla proprio per originalità della scrittura e della messa in scena.

New Girl

Dopo che Jess, scopre che il suo fidanzato la tradisce, s’imbatte in tre ragazzi single che vivono in un loft: Nick, Schmidt e Winston.

La natura ottimista e bizzarra di Jess porta una nuova dinamica nel loft e ognuno si adatta alla nuova convivenza. E tra alti e bassi, i quattro diventano una famiglia.

New Girl è una serie divertente, perfetta per una serata a base di pizza e serie TV con la tua migliore amica.

Pose

L'innovativo programma di FX scritto da Ryan Murphy, Pose, si focalizza proprio sul concetto di "famiglia per scelta". Questa è la storia delle ball culture di New York tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Seguendo Blanca, una donna transgender, che forma la sua "casa" per sostenere i giovani che sono stati rifiutati dalle loro famiglie biologiche a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere.

La casa di Blanca diventa presto membro di spicco della scena culturale del ballo e i suoi membri diventano un punto fermo, l’uno per l’altro, proprio come una famiglia naturale. La serie TV segue le loro vite attraverso l'apice della crisi dell'AIDS. Blanca, Angel, Damon, anche con la tragedia che li circonda, trovano il modo di mostrare amore e sostegno a tutti.

Grace e Frankie

Ricordi come sei diventato amica della tua migliore amica? Alcune persone non riescono a ricordare le circostanze che hanno portato loro e la loro migliore amica a conoscersi e volersi bene. Ma Grace e Frankie lo sanno sicuramente!

Jane Fonda e Lily Tomlin, in questa serie TV, interpretano Grace e Frankie. I loro mariti sono migliori amici da anni e le due donne sono rivali da altrettanto tempo. Fino a quando un giorno i loro mariti rivelano che sono innamorati l'uno dell'altra e le lasciano. Mentre sono sotto shock per la velocità con cui le loro vite stanno andando a pezzi, Grace e Frankie si appoggiano l'una all'altra per sostenersi e sviluppano un'amicizia che è più forte di quanto avrebbero potuto immaginare

L'estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane)

Tra le serie TV che dovresti vedere con la tua migliore amica, non possiamo non menzionare questa serie TV Netflix Original, che racconta le vicende sentimentali e lavorative di due amiche e la storia si svolge su tre linee temporali.

Tully e Kate sono migliori amiche dall'adolescenza e nel corso della loro vita, faranno i conti con molte avversità, ma la loro amicizia riuscirà a tenerle unite anche nei momenti più difficili.

Quattro matrimoni e un funerale (Four Weddings and a funeral)

Ispirata all’omonimo film del 1994, "Quattro matrimoni e un funerale" mette al centro del racconto le storie di un gruppo di quattro amici americani. Craig, Ainsley, Maya e Duffy si rincontrano dopo tanto tempo a Londra per festeggiare un matrimonio, il loro incontro scatenerà una serie d’interessanti novità e di vicissitudini. Un anno che sarà costellato di quattro matrimoni e purtroppo di un funerale.

Una mamma per amica (Gilmore Girl)

Tra le serie tv che dovresti vedere con la tua migliore amica, non può mancare Gilmore Girls. Una serie TV ormai cult che narra la vita di Lorelai e Rory e del loro rapporto madre e figlia e allo stesso tempo, quello di migliori amiche, nella cornice divertente e a tratti surreali degli altri abitanti di Stars Hollow.

In questa serie TV si parla spesso di amicizia, non solo Rory e Lorelai, ma anche Lorelai e Sookie, Rory e Lane e Paris.

Will & Grace

Dopo che Grace, una designer d’interni etero e un po’ nevrotica, lascia il suo fidanzato all'altare, si trasferisce con il suo migliore amico Will, un avvocato aziendale gay, in un appartamento di New York City. La commedia vincitrice di un Emmy segue le vite di Will e Grace e dei loro amici, la ricca socialite Karen e l'allegro attore Jack. Questo divertente gruppo di amici affronta gli alti e bassi della vita a Manhattan, con conversazioni esilaranti sull'amore, sugli appuntamenti, il tutto farcito da commenti culturali molto taglienti.

Friends

Quando si pensa alle serie TV che affrontano il rapporto di amicizia è difficile non pensare alla serie tv Friends…! Tra la sigla memorabile e orecchiabile e l'iconico caffè "Central Perk", è difficile dimenticare una serie TV come questa.

Tre giovani uomini (Joey, Chandler e Ross) e tre giovani donne (Phoebe, Monica e Rachel) vivono nello stesso complesso di appartamenti a New York City. In dieci stagioni, il gruppo crea un legame che durerà per sempre.

Good Girls

Un legame di amicizia molto forte, può portare anche a prendere una cattiva strada.

È il quesito che ti porrai quando vedrai Good Girls. Due sorelle e un’amica escogitano un piano per rapinare un supermercato, per aiutare economicamente le loro famiglie. Si ritroveranno mischiate in un brutto giro di criminalità, senza conoscerne le regole.