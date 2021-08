5 cose che non dovresti scordare di dire alla tua migliore amica, ogni giorno

L a migliore amica è un porto sicuro anche quando tutto sembra andare a rotoli. Non si può pensare ad una giornata in cui non ci si scambia neanche un messaggio, e forse sarebbe giunto il momento di dirglielo

Le cose da dire alla migliore amica non sono tante, ma sono cariche di un profondo significato affettivo e saranno in grado di cambiare l’atmosfera della giornata. Quante volte abbiamo parlato con la nostra migliore amica, o lei si è rivolta a noi, per il semplice fatto che farlo fa stare bene?

Eppure, questi legami così intensi e così importanti vengono spesso dati per scontato, specialmente quando entriamo nell’ottica di un rapporto quotidiano. Non lo facciamo per cattiveria: a volte, solo, si finisce per ricadere nelle routine in cui ricadiamo, per esempio, con i nostri parenti. Insomma, sappiamo che ci sono e che sono un punto fermo della nostra vita. Perché preoccuparsi?

La risposta è semplice: non c’è bisogno di preoccuparsi. Bisogna imparare a prendersi cura di queste amicizie meravigliose. Proprio come quella che ti fa stare così bene: quello con la tua migliore amica.

Cose da dire alla migliore amica: come stai?

Di tutte le cose da dire alla tua migliore amica, forse questa è la domanda più ovvia e scontata. A volte basta un semplice sguardo di intesa per capire cosa passa per la testa dell’una o dell’altra. Perché preoccuparsi?

Davanti a una domanda diretta, specialmente se rivolta in un momento strategico della conversazione o in un momento in cui si capisce che qualcosa non va; “Come stai?” è una domanda semplice. Talvolta disarmante. Di fronte a questa domanda, fatta magari non ogni singolo giorno, ma in quei giorni in cui è davvero importante che tu lo chieda, il mondo sembra un po’ più bello.

Come stai è il perfetto apripista per i problemi quotidiani che si affliggono e di cui magari non vogliamo parlare subito. Con questa domanda, autorizziamo la nostra migliore amica a liberarsi del suo peso, e le dimostriamo che ci importa.

Cose da dire alla migliore amica: sai sempre cosa fare

Anche questa non è una formula da rivolgere tutti i giorni, ma più spesso di quanto non facciamo. “Tu sai sempre cosa dire per farmi sentire meglio”, “Tu sai sempre quello di cui ho bisogno, a volte molto meglio di me”.

Quando formule del genere vengono usate con sentimento, validiamo il rapporto e, implicitamente, creiamo, un legame saldo. A volte una parola carina rivolta nel momento giusto è il modo migliore per creare un’atmosfera di casa, dove sentirsi bene e mutualmente appagate.

Forse lo sai già: la vita insieme a lei è quanto di meglio tu possa chiedere. E probabilmente anche lei se ne rende conto. Per quanto certe cose non richiedano una spiegazione per esteso, è bello sapere che la tua migliore amica pensi certe cose di te.

Ti va di parlarne davanti a uno spritz?

La tua migliore amica ha qualcosa che non va. Se preferisci saltare la classica formula del “come stai?”, come è comprensibile, puoi optare per questa. Questa domanda non significa solo mettersi a disposizione a livello mentale, ma anche fisico. Insomma: per lei sei disposta a fare qualsiasi cosa sia necessaria per vederla sorridere di nuovo.

Può sembrare una sciocchezza, ma le persone che si sentono tristi e insicure trovano certe formule molto rassicuranti. Insomma: sarà anche una giornata infame, ma almeno per un po’ avrete l’opportunità di parlare e stare insieme, godendo del tempo trascorso da sole.

Cosa facciamo questo weekend?

Indipendentemente dalla formula utilizzata per chiarirsi le idee sui piani del weekend, avere dei piani è importante. Sia per te, che per la tua migliore amica. Cominciate a fare piani per la prossima volta che avete intenzione di incontrarvi, e coltivateli con attività e iniziative.

Non c’è niente di meglio di avere un obiettivo chiaro che ci permette di superare con grinta la settimana. Insomma: qualcosa che non vediamo l’ora arrivi, perché sappiamo che sarà bello e piacevole. E le cose belle e piacevoli, si sa, le facciamo con la nostra migliore amica!

Cose da dire alla migliore amica: grazie

Un’altra frase apparentemente scontata e priva di valore che, quando utilizzata nel modo e nei tempi giusti, fa tutta la differenza del mondo. Profondersi in ringraziamenti quando non ce n’è bisogno svaluta il senso della parola grazie. Tuttavia, un grazie detto nel momento giusto, è la panacea ad ogni male.

Il grazie della nostra migliore amica viene da una situazione di esperienze e vissuti insieme, da trascorsi e progetti per il futuro. Quando una persona così importante ci ringrazia, non lo fa per un esercizio di cortesia. Lo fa perché crede davvero a ciò che sta dicendo, e ci tiene a fartelo sapere. Ringrazia la tua migliore amica al momento giusto: il vostro rapporto si rafforzerà ancora di più.