L e riprese di How I Met Your Father sono iniziate lo scorso settembre. Forse gli episodi dello spin off di How I Met Your Mother usciranno il prossimo anno. Ecco cosa sappiamo a oggi

Se hai amato How I Met your Mother, la sitcom che racconta le vicissitudini sentimentali e amorose di Ted e dei suoi quattro amici, non vedrai l’ora che esca How I Met Your Father. Lo spin off di Alla fine arriva mamma (questo il titolo italiano della serie originale), infatti, seguirà la stessa formula, però a generi invertiti. Ma che cosa sappiamo a oggi sulla nuova serie?

La trama

Le riprese di How I Met Your Father sono iniziate lo scorso settembre. La struttura narrativa sarà la stessa di How I Met Your Mother: questa volta, però, a raccontare ai propri figli tutte le sue avventure sentimentali giovanili e la storia di come ha conosciuto il suo grande amore non sarà un padre, bensì una madre. Più precisamente, Sophie, interpretata da Hilary Duff, attrice idolo delle teenager.

“Sono molto felice di unirmi a questo progetto e il personaggio che interpreto è fantastico: sono davvero al settimo cielo” ha raccontato l’attrice.

Anche in questo caso, la cornice narrativa sarà ambientata nel futuro: la voce narrante è quella di Sophie madre, che rievoca il suo passato. Oltre a spiegare ai figli come ha conosciuto il loro padre, li divertirà anche con le storie sulle sue relazioni amorose. Durante i suoi excursus, tornerà indietro nel tempo fino al 2021, quando “Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle dating app e delle mille opportunità” come si legge nella sinossi ufficiale.

How I Met Your Father, i punti di forza

Esattamente come Ted in How I Met Your Mother, anche Sophie in How I Met Your Father vivrà diverse relazioni, molte delle quali fallimentari. Fino alla fine non sarà facile capire quale diventerà effettivamente il suo vero amore e il padre dei suoi figli.

“Vi piacerà vedere tutte le esperienze amorose della giovane Sophie, mentre esce con i ragazzi nel tentativo di trovare l’amore, e scoprire come questo accade nel mondo moderno” ha anticipato Duff durante una puntata del programma The Jess Cagle Show.

Dopotutto, anche nella serie originale siamo rimasti con il fiato sospeso fino alla fine: abbiamo dovuto aspettare ben nove stagioni per vedere tutti i tasselli al posto giusto e scoprire chi è la madre dei figli di Ted (e non tutti hanno gradito la scelta degli sceneggiatori).

I protagonisti

Protagoniste della nuova serie insieme a Sophie saranno le sue due amiche: Valentina, sua coinquilina e stylist, ed Ellen, che si è trasferita a New York dopo una relazione finita male. I personaggi maschili principali sono: Ian, primo match su Tinder di Sophie, ragazzo divertente e bello; Jesse, autista Uber e aspirante musicista; Sid, migliore amico e coinquilino di Jesse e Ian. Senza dimeticare Charlie, modello di alta moda e fidanzato inglese di Valentina. Chi sarà il nuovo Robin, la ragazza che inHow I Met your Mother ha fatto capitolare Ted?

How I Met Your Mother ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo con il suo mistero incalzante: chi ha sposato alla fine il narratore Ted Mosby? Nonostante il finale, che ha reso molti fan insoddisfatti e ribaltato diversi scenari, la serie ha sicuramente lasciato il segno. Chissà se accadrà lo stesso con la nuova produzione.

I dubbi non ancora risolti

Sembra che la nuova serie, che arriverà a distanza di sette anni dal tanto discusso finale della comedy originale, sarà composta da 10 episodi.

Al momento, non si sa però, se How I Met Your Father sarà effettivamente una serie sequel. Non è chiaro, dunque, se le vicende graviteranno nello stesso universo di How I Met Your Mother. Forse sarà un reboot che prenderà spunto da Alla fine arriva mamma.

Non è stato specificato nemmeno se ci sarà un cameo di qualcuno dei vecchi interpreti, anche se i rumor parlano di qualche comparsata fugace che piacerà ai nostalgici.

Poca chiarezza anche per quanto riguarda la data di uscita. È probabile che i primi episodi usciranno l’anno prossimo su Hulu, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito alle tempistiche.

Il cast

Ecco il cast ufficiale di How I Met Your Father:

Hilary Duff: Sophie

Francia Raisa: Valentina

Tien Tran: Ellen

Tom Ainsley: Charlie

Chris Lowell: Jesse

Suraj Sharma: Sid

Daniel Augustin: Ian

I produttori saranno gli stessi della serie originale; Carter Bays e Craig Thomas, insieme alla stessa Duff. Autori della trama, invece, sono Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger.

Una curiosità

In realtà, non è la prima volta che si tenta di tornare sulla formula di successo di How I Met Your Mother. Nel 2014 Bays e Thomas avevano ipotizzato di creare una nuova sit-com intitolata How I Met Your Dad e incentrata sul personaggio di Sally, interpretato da adulta da Meg Ryan e da giovane da Greta Gerwig. È stato anche girato un episodio pilota, ma poi la rete americana Cbs e la casa produttrice 20th Century Television avevano deciso di interrompere il progetto.