S e ti sembra di non star ottenendo quello che desideri dalle app di dating come Tinder forse stai facendo uno di questi errori

Le app di dating come Tinder sono un ottimo strumento per conoscere nuove persone, ma possono anche diventare una enorme fonte di frustrazione.

Se stare sulle app di dating non ti sta portando dove vuoi, forse devi fermarti un attimo e focalizzare bene su dove vuoi andare davvero. E una volta che hai le idee chiare dai un'occhiata ai nostri consigli: ti spieghiamo quali sono gli errori che si fanno più spesso su Tinder. Buona lettura!

Creare un profilo fake

Sembra scontato, ok. Eppure tra gli errori più comuni su Tinder (e assolutamente da evitare) c'è questo: creare un profilo con foto e informazioni che non ti rappresentano non è proprio una buona mossa. Se non hai voglia di metterci la faccia, devi accettarne le conseguenze.

Del resto basta pensare alla situazione a parti invertite: rifletti su come reagisci tu quando ti imbatti in un profilo palesemente fake, con un nome strambo, senza foto, o con foto palesemente sottratte al profilo instagram di qualche modello. Le persone si iscrivono a Tinder per conoscere gente e un profilo falso non può far altro che tenerle alla larga!

Pubblicare poche foto (e tutte uguali)

Su Tinder come ben sai puoi scrivere una bio, condividendo qualche informazione sul tuo conto. Ma giocano un ruolo centrale anche le foto, che in fondo sono un po' il tuo biglietto da visita, oltre che la primissima cosa che gli utenti vedono.

Un profilo con poche foto e che per giunta sono tutte uguali (come le raffiche di selfie con la stessa posa, tanto per fare un esempio) non è per nulla attraente. Non c'è bisogno di esagerare, bastano anche poche foto ma che complessivamente riescano a dare un'idea del tuo aspetto. Dài un'occhiata ai nostri consigli in questo articolo:

Scegliere troppe foto "in compagnia"

Altro tra gli errori più diffusi da evitare su Tinder: condividere sul profilo fotografie che ti ritraggono sempre con altre persone.

A parte il fatto che non è cortese spiattellare su app e social immagini di persone che ne sono all'oscuro, o che magari neanche vogliono apparire online. Ma poi fermati un attimo e pensaci bene: non pensi di confondere gli utenti con tutta questa folla di gente, tra cui tra l'altro non si riesce neanche a riconoscerti?

Scrivere una bio troppo lunga (o non farlo proprio)

Tinder ci dà la possibilità di raccontare qualcosa di noi attraverso la bio, uno spazio che va usato in modo intelligente se vuoi davvero attirare l'attenzione di qualcuno.

Non credere a chi ti dice che nessuno legge le bio: per alcuni utenti sarà anche così, ma sono moltissimi a scegliere se dare o meno il "match" proprio in base alla descrizione. Ecco allora che arriviamo al punto: scrivere la bio non significa stendere l'opera omnia raccontando vita, morte e miracoli di tutta la tua esistenza. Non esagerare, cerca piuttosto di stuzzicare la curiosità con poche (ma buone) informazioni.

Sii sintetica, ma scrivi comunque qualcosa. Lasciare la tua descrizione completamente vuota non ti farà sembrare interessante.

Condividere subito informazioni personali

Vale per Tinder ma anche per tutte le app di dating e i social in generale: non devi condividere informazioni personali come numeri di telefono, indirizzi e quant'altro.

In fondo ti stai interfacciando con degli sconosciuti, non puoi sapere chi si trova dall'altro lato dello schermo!

Essere scortese e maleducata

Una regola di vita che dovrebbe valere in qualsiasi ambito, ma forse serve ancora ribadirlo.

Un linguaggio scurrile non ti aiuta di certo a fare nuove conoscenze e in più non ci fai nemmeno una bella figura. Tra essere "cool" e la maleducazione gratuita c'è un abisso e su una app come Tinder, così come in generale nelle chat e sui social, dovresti cercare di mantenere sempre dei toni pacati e rispettosi. Dalla bio ai messaggi privati con gli utenti, ricorda sempre che stai cercando di farti conoscere e di attirare persone (si spera) perbene.

Arrivare subito al dunque

Ecco un altro tasto dolente: la fretta. Tra gli errori da evitare su Tinder c'è l'eccessivo "accanimento" sul povero malcapitato di turno. Va bene fare nuove conoscenze, ma non puoi chiedere di vedervi dopo un semplice "ciao".

Il momento della chat dopo il "match" è un'occasione per approfondire, per capire se hai fatto la scelta giusta e se sia davvero il caso di procedere con la conoscenza e passare al livello successivo.

Essere troppo insistente

C'è anche un altro modo per "accanirsi" sugli utenti, che non è proprio il caso di perpetrare, e cioè mandare messaggi a raffica diventando insistenti come non mai.

Devi sempre ricordare che c'è un limite a tutto e non puoi pretendere che una persona ti risponda immediatamente ogni volta che decidi di inviarle un messaggio (a meno che non viva col cellulare incollato nella mano). Ti risponderà non appena sarà possibile e se non lo farà pazienza: passa oltre!

Ignorare i messaggi

A proposito di persone che non rispondono ai messaggi...non commettere lo stesso errore! Se dà tanto fastidio a te perché dovrebbe essere diverso per gli altri? La chat su Tinder si sblocca soltanto dopo il "match", quindi evidentemente c'è stato un interesse reciproco almeno all'inizio. Se chattando la tua impressione cambia (cosa più che possibile) devi semplicemente glissare, con classe. Ma ignorare i messaggi è davvero da cafone!

Avere aspettative troppo alte

Dulcis in fundo, quel che è alla base di ogni chat, app di dating o social: non devi crearti aspettative troppo alte. Tinder può funzionare e sono tantissimi gli utenti che nel mondo la scelgono per allargare la propria cerchia di conoscenze, ma non fa di certo miracoli.

Prendila per ciò che è realmente: una app che ti permette di conoscere nuove persone. Se poi cadranno nell'oblio, resterà o una bella amicizia o troverai l'anima gemella si vedrà!