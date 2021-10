HallowStream: la programmazione di Disney+ per il periodo più spaventoso dell’anno

B uon Hallowstream a tutte quante! Eccovi la programmazione completa dell’evento di Halloween sulla celebre piattaforma di streaming Disney+

Hallowstream: la programmazione per Halloween 2021 su Disney+ in occasione della festa più spaventosa dell’anno. Con la celebre piattaforma di streaming, andremo a festeggiare alla grande una delle festività più attese dell’anno. Indossate il vostro cappello da strega e preparate i pop-corn al cioccolato.

I festeggiamenti per Halloween su Disney+ sono già cominciati a settembre, addirittura, ma presto la programmazione entrerà nel vivo con un programma da brividi.

Film dello speciale Halloween 2021 su Disney+

La moglie di Boogedy (1987)

Non guardare sotto al letto (1999)

Edward mani di forbice (1990)

Fankenweenie (2012)

Girl vs. Monster (2012) – commedia teen disponibile su Disney+

Halloweentown – Streghe si nasce (1998)

Film Halloweentown High – Libri e magia (2004)

Halloweentown II – La vendetta di Kalabar (2001)

Ritorno ad Halloweentown (2006)

Hocus Pocus (1993)

(1993) Mia sorella è invisibile (2015)

Maleficent (2014)

(2014) Maleficent Signora del Male (2019)

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali (2016)

Invito a cena con vampiro (2000)

Il fantasma del Megaplex (2000)

Supercuccioli – Un’avventura da paura (2011)

Le avventure di Ichabod and Mr. Toad (1949)

I fantasmi di Buxley Hall (1980)

La casa dei fantasmi (2003)

Attenzione: fantasmi in transito (2002)

Nightmare Before Christmas (1994)

Twitches – Gemelle streghelle (2005)

I maghi di Waverly: The Movie (2009)

Z-O-M-B-I-E-S (2018)

Z-O-M-B-I-E-S 2 (2020)

Serie TV dello speciale Halloween

Gargoyles – serie animata disponibile su Disney+, 3 stagioni

Gravity Falls – serie animata disponibile su Disney e adatta anche ad un pubblico adulto, 2 stagioni

– serie animata disponibile su Disney e adatta anche ad un pubblico adulto, 2 stagioni I cavalieri di Castelcorvo – commedia fantasy d’avventura, 1 stagione, 15 episodi, disponibile su Disney

Vampirina – commedia horror animata per bambini, disponibile su Disney+, 3 stagioni

I maghi di Waverly – serie televisiva per ragazzi con Selena Gomez, 4 stagioni disponibili su Disney

Cortometraggi e speciali dello speciale Halloween 2021 su Disney+

Frankenweenie (1984)

Gli scacciafantasmi, anche conosciuto come “Topolino e i fantasmi”

Cricchetto e la luce fantasma (2008)

La leggenda di Mor’du (2012), cortometraggio della Pixar e spin-off del celebre capolavoro Disney Ribelle – The Brave

Toy Story of Terror! – special televisivo di animazione dedicato ad Halloween e ambientato poco dopo gli eventi di Toy Story 3

La notte di Halloween – cortometraggio animato prodotto nel 1952 ambientato a Paperopoli.

Vampirina. Ragazze spiritelle super rock (2017)

Episodi a tema dedicati ad Halloween

WandaVision – Halloween spaventacolare!

– Halloween spaventacolare! What If…? – E se… Zombie?!

I segreti delle attrazioni Disney – Haunted Mansion

Il meraviglioso mondo di Topolino – Fantasmi Domestici

Il meraviglioso mondo di Topolino – C’era una volta una mela

Oggetti di scena – The Nightmare Before Christmas

Terra chiama Ned – La note del Ned vivente

L’incredibile Dr Pol – Halloween in clinica

Gli episodi di Halloween delle serie Disney Channel

Accademia nuovi talenti – Fattoria dei mutanti

I Greens in città – Luna di sangue

Ducktales – Avventure nel sottosuolo

Girl Meets World – Riley e il mondo…del terrore

Good Luck Charlie – Dolcetto o scherzetto?

Gravity Falls – Summerween

Hannah Montana – La perfida Luann

Jessie – La notte di Halloween

K.C. Agente segreto – La sera di Halloween

Kim Possible – 31 ottobre 2021 su Disney+

Lab Rats – La notte del virus vivente

Liv e Maddie – Dolcetto o scherzetto

Lizzie McGuire – Dolcetto o scherzetto?

Topolino (Corti) – Uno scheletro per amico

Phineas e Ferb – Terrificante Trilogia del Terrore (Prima e Seconda Parte)

A casa di Raven – Scherzi di Halloween

Marco e Star contro le forze del male – Il famelico Larry / Lampo di ragno con cilindro

Le avventure di Rapunzel – L’ira di Violetta la violenta

Raven – Mucche per una notte

La famiglia Proud – Un’eroina per Halloween

Zack e Cody al Grand Hotel – Il fantasma della 613

Zack e Cody sul ponte di comando – Gertie Delle Galapagos

I maghi di Waverly – Halloween

Da non perdere, in uscita per “Hallowstream”

Se stai aspettando di arricchire la tua lista dei must watch con qualcosa di nuovo, non puoi certamente perderti Just Beyond, la serie TV basata su Piccoli Brividi. La celebre collana di romanzi per bambini di R.L. Stine è diventata una delle serie più attese dell’anno, un mix delizioso di horror e commedia adatto proprio a tutti. La serie è disponibile a partire dal 13 ottobre su Disney+.

Appassionata della serie LEGO? Disponibile dal 1° ottobre e già largamente acclamato, LEGO Star Wars: racconti spaventosi è un minifilm tutto da esplorare. Si tratta di una brevissima raccolta di tre episodi a tema Halloween raccontata dopo gli eventi narrati ne L’ascesa di Skywalker. Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio d’emergenza su Mustafar, un pianeta vulcanico dove incontreranno il perfino Graballa The Hutt, parente di Jabba. Anche questa miniserie è un mix di tematiche horror e commedia allo stato puro, da gustare con tutta la famiglia.