Se tua madre si innamora del tuo capo: un divertente film con Nicole Kidman su Netflix

A rriva su Netflix il film A Family Affair, in cui Nicole Kidman ha una relazione romantica con Zac Efron, il datore di lavoro di sua figlia. Una premessa ardita per una commedia sulla crescita e sul senso di identità.

Netflix propone dal 28 giugno il film A Family Affair. Commedia romantica diretta da Richard LaGravenese, il film Netflix A Family Affair racconta come una sorprendente relazione scateni conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo (nonché star del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all’amore, al sesso e all’identità.

Ti è mai capitato di sorprendere un parente in un momento intimo e desiderare di non averlo fatto? Sì? E allora immagina che sia tua madre (Nicole Kidman)... con il tuo ex capo (Zac Efron)! È questo che accade alla giovane Zara (Joey King) nel film Netflix A Family Affair. Già dal trailer, possiamo vedere Zara assistere a quella sorpresa estremamente imbarazzante e, sfortunatamente per lei, dolorosa. Vedendo sua madre e il suo capo a letto insieme, Zara batte i piedi, si gira e si scontra direttamente con il muro!

“È una scena che ho ripetuto almeno tre volte, poi ho preso un momento per rivedere quei tentativi e ho deciso che dovevo continuare a provare finché non sarebbe stato tutto perfetto”, ha raccontato divertita Joey King. “Il colpo alla testa non mi sembrava abbastanza reale.”

“Ogni volta che ci provava, ci faceva ridere”, le ha fatto eco il regista Lagravenese. “Abbiamo dovuto mettere della schiuma di legno nella porta e sullo stipite per evitare che si facesse male, ma lei era pronta ogni volta”. Talmente pronta che i co-protagonisti di King sono rimasti solo per ridere. “Nicole e Zac erano lì a guardarmi anche quando avevano finito la loro parte della scena”, ha ricordato King. “Mi filmavano con i loro telefoni e ridevano a crepapelle!”.

Una storia di crescita

Per Lagravenese, la storia del film Netflix A Family Affair era più familiare di quanto si possa pensare. “Ho intravisto in essa una storia di crescita per tre diversi personaggi in tre diverse fasi della loro vita”, ha evidenziato. “Stavo attraversando quel periodo della vita che Gail Sheehy definisce “seconda gioventù”, quella in cui, dopo aver soddisfatto tutte le tue aspettative e sei stato ciò che dovevi essere per tutti gli altri, hai la possibilità di essere chi sei e di fare tutto ciò che ti sei lasciato dietro lungo il percorso.”

Il personaggio di Nicole Kidman, Brooke, vive qualcosa di simile, ma non è sola a dover capire chi è. Anche sua figlia dovrà crescere a modo suo, navigando nella sua vita professionale mentre questa inizia a intersecarsi scomodamente con quella personale. “Amo la frustrazione costante di Zara,” ha svelato King. “Mi fa ridere perché è abbastanza consapevole di essere un'adulta angosciata ma ha anche un grande senso dell'umorismo e adora assolutamente le persone che la fanno impazzire di più”. Ovviamente, ci vorrà un po' di tempo per arrivare a quel punto di adorazione e attraversare tutto ciò che di apparentemente folle c’è nel mezzo.

Il poster del film Netflix A Family Affair.

I personaggi principali

Nel film Netflix A Family Affair, l'icona del cinema Nicole Kidman interpreta Brooke Harwood, la madre scrittrice di Zara che finisce a letto con l’attore Chris Cole... che si scopre presto essere l'ex capo di Zara.

A impersonale la moderatamente vanitosa star del cinema Chris Cole: il capo da incubo di Zara, la star del blockbuster Icarus Rush, e il nuovo amante di Brooke. Non è la prima volta che Efron e Kidman si ritrovano con i loro personaggi coinvolti in una relazione sullo schermo: hanno già interpretato gli amanti in The Paperboy più di un decennio fa.

Joey King presta il volto a Zara, l'assistente stressata di Chris Cole che si trova in una posizione terribilmente imbarazzante quando lui si innamora di sua madre.

L'attrice e YouTuber Koshy veste i panni di Eugenie, la più cara amica di Zara mentre l’iconica Kathy Bates interpreta Leila, la suocera spiritosa di Brooke e sorta di voce della ragione nella vita di nuora e nipote.

