Il mio amico immaginario, il romanzo cult diventa film per Netflix

A rriva su Netflix il film d’animazione Il mio amico immaginario, tratto dall’omonimo romanzo di Harrold che tratta temi come l’amicizia, la crescita e la fantasia.

Netflix propone dal 5 luglio il film d’animazione Il mio amico immaginario. Di produzione giapponese, è prodotto dallo Studio Pinoc ritrae la ricchezza dell'umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell'immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure.

Ma un giorno Rudger resta all'improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa. Diretto dal celebre animatore Yoshiyuki Momose (La città incantata), Il mio amico immaginario è un'avventura indimenticabile sull'amore, sulla perdita e sul potere curativo dell'immaginazione.

Il film Netflix Il mio amico immaginario è tratto dal noto e premiato romanzo omonimo di A.F. Harrold illustrato da Emily Gravett.

Luci e ombre

Nel film Netflix, Il mio amico immaginario, gli amici immaginari sono molto reali o almeno lo sono per le persone che li hanno immaginati. “L’immaginazione per noi immaginari è come l’ossigeno per gli esseri umani”, dice uno di loro nel trailer. Quando l'immaginazione si esaurisce, devono affrontare il disastro, e solo l’amico invisibile di una giovane donna può rivelarsi d’aiuto.

“Questa è la storia di Rudger, né umano né animale, che gli adulti considerano falso, un semplice frutto dell’immaginazione”, ha detto lo sceneggiatore e produttore Yoshiaki Nishimura. “La nostra visione è essere il più fedeli possibile alle nostre storie, fondate sulla nostra convinzione nella più sfrenata e selvaggia fantasia”. Questa visione prende vita con un’animazione rivoluzionaria che rende il mondo degli immaginari con tecniche inedite di luce e ombra.

Un viaggio tra fantasia e realtà

Il mio amico immaginario, il nuovo film di animazione targato Netflix, è tratto dal romanzo di A.F. Harrold. Nel libro, si narrano le avventure di Amanda, una bambina dalla fervida immaginazione che vive in un mondo fantastico popolato da creature stravaganti e dal suo migliore amico invisibile, Rudger. La loro amicizia è speciale e profonda, fatta di giochi, avventure e complicità.

Tuttavia, la spensieratezza di Amanda viene minacciata dall'arrivo del signor Bunting, un uomo cupo e sinistro che cattura e divora gli amici immaginari per prolungare la propria esistenza. Rudger si ritrova così in pericolo e Amanda dovrà fare di tutto per salvarlo, imparando a distinguere tra fantasia e realtà e affrontando le proprie paure.

Oltre alla trama avvincente e ricca di umorismo, Il mio amico immaginario affronta con delicatezza e profondità diversi temi importanti:

L'importanza della fantasia: Il romanzo celebra il potere dell'immaginazione e la sua capacità di arricchire la vita e di creare mondi straordinari. Amanda, grazie alla sua fantasia, vive avventure incredibili e impara a superare le difficoltà.

L'amicizia: Il legame tra Amanda e Rudger rappresenta un'amicizia pura e incondizionata, che va oltre le barriere del visibile e dell'immaginario. Il loro rapporto insegna il valore dell'affetto, della lealtà e della complicità.

La crescita e il passaggio all'età adulta: Nel corso della storia, Amanda si trova ad affrontare diverse sfide che la fanno crescere e la aiutano a maturare. Impara a confrontarsi con la realtà, a gestire le proprie emozioni e a prendere decisioni importanti.

La perdita e il dolore: Il romanzo affronta anche il tema della perdita, con la morte di alcuni personaggi immaginari. Amanda impara così a gestire il dolore e a elaborare il lutto, comprendendo che la vita è fatta anche di momenti tristi.

Un'opera per lettori di tutte le età

Il mio amico immaginario è un romanzo che conquista lettori di tutte le età. I bambini si appassioneranno alle avventure di Amanda e Rudger, mentre gli adulti potranno apprezzare i profondi temi trattati con leggerezza e poesia.

Le illustrazioni di Emily Gravett arricchiscono ulteriormente il testo, creando un'atmosfera magica e fiabesca che trasporta il lettore nel mondo fantastico di Amanda.

Il mio amico immaginario, con riconoscimenti e premi in tutto il mondo, è un’opera che invita a riflettere sul potere dell'immaginazione, sull'importanza dell'amicizia e sulla bellezza del mondo che ci circonda, sia esso reale o immaginario.

