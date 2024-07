Goyo, un film Netflix che fa il punto sulla sindrome di Asperger

A rriva su Netflix il film Goyo, una commedia romantica che parla di amore, diversità e inclusione, realizzata con il supporto di diverse associazioni dedicate al razzismo.

Netflix propone dal 5 luglio Goyo, un nuovo film argentino diretto da Marcos Carnevale. Interpretato da un cast stellare che include Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Soledad Villamil e Pablo Rago, con la partecipazione speciale di Cecilia Roth, il film Netflix Goyo è una commedia romantica che esplora temi come l'amore, la diversità e l'inclusione.

La storia ruota attorno a Goyo, un uomo con la sindrome di Asperger che lavora come guida al Museo Nacional de Bellas Artes di Buenos Aires. La sua vita ordinata viene sconvolta dall'arrivo di Eva, la nuova guardia di sicurezza del museo. Tra Goyo ed Eva nasce un'insolita connessione, nonostante le loro differenze. Goyo, con la sua genuinità e il suo sguardo privo di pregiudizi, aiuta Eva a ritrovare la fiducia nell'amore e in se stessa.

La sindrome di Asperger

Marcos Carnevale, il regista del film Netflix Goyo, spiega così la sua scelta di affrontare il tema dell’autismo: "L'autismo rappresenta lo sguardo più obiettivo e privo di pregiudizi che io conosca. Goyo è una persona con Asperger che ti vede e ti accetta per come sei, senza filtri, onestamente".

Carnevale ha collaborato con diverse associazioni dedicate all'autismo per garantire la massima accuratezza e sensibilità nella rappresentazione della sindrome di Asperger nel film. Ragione per cui Goyo offre una storia commovente e divertente che invita a riflettere sull'importanza dell'accettazione e della diversità. Un film che ci ricorda che l'amore può sbocciare inaspettatamente e che le differenze non devono essere un ostacolo, ma piuttosto un'opportunità per arricchire le nostre vite.

La sindrome di Asperger è una forma di autismo ad alto funzionamento, caratterizzata da difficoltà nella comunicazione sociale e nell'interazione, interessi ristretti e ripetitivi, e comportamenti rigidi e inflessibili. Le persone con Asperger hanno generalmente un'intelligenza nella media o superiore, e possono vivere una vita autonoma e produttiva. Tuttavia, possono affrontare sfide significative nelle relazioni sociali e nel mondo del lavoro.

Il film Netflix Goyo restituisce, quindi, uno sguardo sensibile e realistico alla vita di una persona con Asperger, mostrando le sue difficoltà ma anche i suoi punti di forza. Tramutandosi in un invito a comprendere e ad accettare la diversità, e a celebrare l'amore in tutte le sue forme.

