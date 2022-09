Speciale Mostra del Cinema di Venezia

F inite le vacanze, è l'evento che ci riporta dolcemente alla quotidianità. Anche quest'anno, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sta catalizzando l'attenzione del mondo del cinema ma non solo, incantando con i look delle celebrities e le loro storie. Ecco le nostre impressioni su questa edizione del festival

A inizio settembre c'è spazio solo per lei: giunta alla 79esima edizione, la Mostra del Cinema di Venezia è l'appuntamento che ogni appassionato di cinema (ma anche di moda, beauty e spettacolo in generale), non può mancare. Un evento glamour che richiama l'interesse di tutti: non solo per le anteprime dei film che vedremo al cinema, ma anche per l'allure irraggiata dai personaggi che lo frequentano. Attori, registi, cantanti, influencer e personalità del mondo delle arti, tutti vestiti dalle griffe più prestigiose della moda internazionale.

Quest'anno, a sfilare sul celebre red carpet del Lido di Venezia, sono star come Julianne Moore, Penelope Cruz, Timothèe Chalamet, Cate Blanchett, Olivia Wilde e Harry Styles: i loro look (e il loro make-up) sono stati commentatissimi, quasi quanto i film in cui hanno recitato.

Abbiamo raccolto i nostri articoli sulla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.