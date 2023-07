The Sostainables, un evento di Green Media Lab per celebrare i giovani talenti in ambito sostenibilità

G reen Media Lab ha presentato The Sostainables, evento dedicato a nuovi talenti che ogni giorno si fanno portavoce di progetti il cui focus è la tutela del nostro pianeta

Martedì 4 luglio Green Media Lab, media relation e digital company certificata B Corp dal 2018 e tra le pochissime realtà in Italia riconosciute da B Lab all’interno del programma B Corp Way, ha presentato The Sostainables, una serata dedicata a nuovi talenti che ogni giorno si fanno portavoce di progetti il cui focus è la tutela del nostro pianeta.

La giuria d'eccezione è stata presidiata da Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. L'artista crede fortemente nella mission e nella vision di Green Media Lab, tanto da esserne diventato socio e Presidente nel 2020. Il compito della giuria è stato quello di raccontare e valorizzare tutti i progetti presentati, sottolineando come si possa affrontare la sostenibilità con semplicità e divertimento. Non a caso, la scrittura del logo The Sostainables presenta una “O” che prende le sembianze di un volto sorridente, proprio a lasciar intendere la leggerezza che si vuol far trasparire tramite l'evento. Moderatrice degli interventi Anna Favella, talentuosa attrice e sustainable advocate. Un’edizione “zero” di successo grazie alla quale i protagonisti hanno avuto modo di raccontarsi sul palco, generando un impatto positivo per tutto il pubblico presente.

Alla prima edizione di The Sostainables hanno partecipato:

• OutBe

• Care4Seals

• Non è tutto rosa

• Make You Greener

• Il Vestito Verde

• Statale a impatto zero

• ORMA

• MUST HAD

• Change for Planet

Tra i nove giovani partecipanti, la giuria è rimasta particolarmente colpita dal progetto Il Vestito Verde di Francesca Boni, primo database di brand ecosostenibili ed etici per uomo, donna e bambino, valutato sulla base di tre criteri di selezione: Impatto generato, Originalità e Divulgabilità.

Secondo quanto dichiarato da Daniele Denegri, ceo della società, obiettivo di Green Media Lab, anche con questo evento, è quello di "creare un network sempre più ampio, offrendo agli ospiti il nostro spazio e l’occasione di entrare in contatto e interagire con una rete di esperti in grado di creare opportunità per il futuro."

Una governance, quella della media relation e digital company con sedi a Milano, Madrid e Los Angeles, basata su attenzione all’ambiente, inclusività sociale e rispetto per le persone rappresenta ormai per le aziende una necessità imprescindibile e al tempo stesso una sfida complessa che richiede competenze specifiche. La transizione verso un business responsabile, infatti, impegna le organizzazioni nel non facile compito di incorporare nella propria strategia good practices in termini di sostenibilità, rispetto dei valori aziendali e trasparenza, e di saper comunicare adeguatamente questo processo virtuoso. Green Media Lab accompagna infatti ufficialmente le aziende nel loro percorso B Corp e le aiuta a sviluppare strategie ESG integrate con gli obiettivi dell’agenda ONU 2030. Competenze a cui aggiunge quella di leader nel campo della comunicazione.

