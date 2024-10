Andrea Branzi, architetto e designer, a un anno dalla scomparsa: le iniziative di Qeeboo e INTERNI

Q eeboo e INTERNI, il magazine di interior e contemporary design del Gruppo Mondadori, ricordano Andrea Branzi con Equilibri Instabili, un evento speciale con cui verrà inaugurata una mostra di suoi oggetti inediti e presentato un nuovo libro a lui dedicato

Qeeboo e "Interni" celebrano l'architetto e designer Andrea Branzi in occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa. Al Qeeboo Loft di Milano si è tenuto un evento speciale per presentare in anteprima una collezione di oggetti inediti e un nuovo libro a lui dedicato.

L'evento speciale per celebrare Andrea Branzi

Al Qeeboo Loft di Milano il 10 ottobre sono state esposte 4 collezioni inedite, alcune in edizione limitata - tappeti, cuscini, ceramiche ed oggetti in metallo - progettate da Branzi per Qeeboo, brand fondato da Stefano Giovannoni, amico di Andrea Branzi da oltre trent'anni.

“Qeeboo conferma ancora una volta l’attenzione all’innovazione e alla ricerca mantenendo vivo il ricordo di una delle menti più brillanti nel mondo del design e dell’architettura”, afferma Stefano Giovannoni.

Il libro Equilibri Instabili

Per l'occasione è stato presentato in anteprima il volume Equilibri Instabili, a cura di Matteo Vercelloni, curatore editoriale per INTERNI ed edito da Electa. Il volume raccoglie per la prima volta gli oltre duecento testi di Andrea Branzi scritti e pubblicati dal magazine INTERNI, osservatorio permanente sulla cultura del design e dell’architettura, con il quale l’autore ha collaborato dal 1979 al 2023. Un’antologia di articoli e saggi corredata da alcuni disegni autografi, che ripercorre quarant’anni di riflessioni sul ‘progetto’ e sui mutamenti della società in senso lato, attraverso dialoghi, ritratti e interviste ai protagonisti del design e della critica. Temi quali la città e la metropoli, la modernità in bilico tra dimensione tecnologica e animismo, ma anche riflessioni sulla didattica, l’arte e suggerimenti ai politici, sono solo alcuni dei numerosi argomenti “acrobatici”, come Branzi amava definirli, e ambiti culturali a cui l’autore si è avvicinato e che ha presentato sempre con una prosa chiara e immediata.

“Questa raccolta, a differenza di altre pubblicazioni di Andrea Branzi, può apparire eclettica, ma esprime in realtà una libertà di pensiero a largo raggio, non costretta da un tema specifico da seguire e pertanto feconda e ricca di rimandi, sinergie e sapienti elisir interdisciplinari”, spiega

1 / 6 1/6 Andrea Branzi 2/6 Andrea Branzi, Equilibri instabili, Electa. 3/6 Andrea Branzi, Equilibri instabili, acquerello, 2023. 4/6 Andrea Branzi, Equilibri instabili, acquerello, 2023. 5/6 Andrea Branzi, Equilibri instabili, acquerello, 2023. 6/6 Al Qeeboo Loft di Milano il 10 ottobre sono state esposte 4 collezioni inedite, alcune in edizione limitata - tappeti, cuscini, ceramiche ed oggetti in metallo - progettate da Branzi per Qeeboo. PREV NEXT

Gilda Bojardi, Direttore dei Sistema INTERNI. “L’approccio al mondo del progetto, che si rileva in questi scritti, offerti secondo una prosa chiara e comprensibili da ogni lettore, si è sempre basato su un’osservazione profonda legata alla scena antropologico-culturale che ci circonda, perché, come ci ricorda Branzi, la storia del design non è mai stata soltanto una storia di oggetti ma piuttosto una storia fatta anche di pensieri, di religioni, di politica e di uomini”. Per Gilda Bojardi quella con Branzi è stata “un’amicizia speciale, durata nel tempo, che ha contribuito, dagli inizi, alla mia crescita professionale, attraverso consigli discreti, ma indispensabili. Consigli che mi hanno accompagnato in un mondo che non mi apparteneva e dove le indicazioni suggerite costituivano preziose incursioni in territori nuovi e inesplorati. Quindi Andrea un grande grazie per avermi e averci dato, in tutto questo tempo, non scritti ma pillole di sapienza”.

Un appuntamento esclusivo che ha rappresentato un momento significativo per sottolineare il valore e il ruolo del pensiero di Andrea Branzi nel mondo dell'architettura, dell’urbanistica e del design contemporanei, e ha visto la partecipazione fra gli altri di Stefano Giovannoni, designer e fondatore di Qeeboo, di Gilda Bojardi, Direttore del Sistema INTERNI, di Matteo Vercelloni, architetto e curatore del libro Equilibri Instabili, e di Nicoletta Morozzi, docente, curatrice e moglie di Andrea Banzi.

Gli oggetti in mostra, anche quelli in edizione limitata, possono essere acquistati sul sito www.qeeboo.com. Il volume Equilibri Instabili sarà disponibile nelle librerie a partire dal 22 ottobre.