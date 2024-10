“Fashion Forward”: tecnologia e moda si fondono nel nuovo Huawei Watch Gt 5

A ncora più preciso e accurato rispetto alle generazioni precedenti, il nuovo Huawei Watch GT 5 consente di monitorare in tempo reale parametri vitali e attività sportiva. Il tutto senza rinunciare a design, eleganza e funzionalità

Il connubio ideale tra tecnologia e moda, benessere e stile: Huawei fa un altro passo avanti nella ricerca dello smartwatch perfetto e svela i suoi nuovi dispositivi wearable - Huawei Watch GT 5, Huawei Watch D2 e Huawei Watch Ultimate Green - con il nuovissimo Huawei Watch GT 5 come punta di diamante della collezione presentata con un grande evento a Barcellona e già disponibile per la vendita in Italia.

La nuova serie GT 5 esprime alla perfezione la visione di Huawei in ambito wearable, ovvero “Fashion Forward”, una filosofia in cui le tecnologie più innovative nel campo del monitoraggio dello stato di salute e dell’attività fisica sono racchiuse in un dispositivo dal design ricercato, elegante e raffinato. Una dimostrazione che forma e funzionalità non soltanto possono andare d’accordo, ma completarsi e migliorarsi a vicenda.

Huawei Watch GT 5, il perfetto connubio tra design e funzionalità

I modelli Huawei Watch serie GT 5 si distinguono dalle precedenti versioni grazie a sensori di ultima generazione e performance potenziate, tra cui un miglioramento del 40% nella precisione del tracciamento del percorso. I dispositivi sono disponibili in Italia in 12 varianti che si differenziano per dimensione della cassa e colorazioni, con palette che vanno dal nero al titanio al marrone e al bianco.

Caratterizzata dal distintivo design Sharp-Edged e disponibile nelle edizioni Pro e Standard, la serie Huawei Watch GT 5 è guidata dal concetto “Fashion Edge”, in particolare con i modelli Pro realizzati in lega di titanio di grado aerospaziale e ceramica nanocristallina, in grado di offrire elevatissimi livelli di resistenza, anche all'acqua. L’intera serie è compatibile sia con iOS che Android e supporta inoltre app popolari come Strava, Komoot, Runtastic. Oltre all’integrazione con Petal Maps in modalità navigazione, consente anche di visualizzare una mini-mappa durante la corsa e il ciclismo, garantendo una navigazione fluida e precisa.

Con il nuovo software HarmonyOS 5, Huawei Watch GT 5 introduce la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dal polso grazie a una tastiera integrata, supportando le app di messaggistica più diffuse, chiamate, calendario e molto altro. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il dispositivo è dotato della nuova tecnologia TruSense, che monitora parametri vitali come battito cardiaco, temperatura corporea, livelli di stress e molto altro.

I materiali premium della serie Pro sono un’altra nota di eccellenza: vetro zaffiro, rivestimento in nanocristalli di ceramica o lega di titanio aerospaziale TC4, a seconda del modello. Evoluzione definiva della serie GT, il nuovo smartwatch include anche caratteristiche sportive di livello Pro. Per gli amanti del golf e delle immersioni, aggiunge la modalità “Corsi di Golf” che include oltre 15.000 mappe di campi da golf di tutto il mondo, e la modalità Free Diving, offrendo un tracker da polso per le attività sportive più completo. Huawei Watch GT 5 conta inoltre su funzionalità professionali per il Trail Run, come il supporto alla navigazione basata su segmenti e una mappa topografica fino a 10 metri.

Inoltre, assicura un’autonomia di 14 giorni di utilizzo per i modelli GT 5 46mm e GT 5 Pro 46mm, e fino a 7 giorni per i modelli GT 5 41mm e GT 5 Pro 42mm. Tra le altre novità hi-tech, un sensore che utilizza una tecnologia all'avanguardia di oscuramento del vetro che scherma la luce in modo più efficace, ottenendo un isolamento completo ed efficace delle trasmissioni e delle ricezioni del percorso ottico e riducendo notevolmente le interferenze di diafonia. Grazie alla migliore soppressione delle interferenze di diafonia, la qualità del segnale è migliorata di oltre il 20%.

La nuova tecnologia TruSense

La precisione e l’accuratezza degli smartwatch Huawei è dovuta a una nuova tecnologia alla quale la casa cinese ha lavorato per anni, sin dal debutto sul mercato dei dispositivi wearable, 11 anni fa, diventandone leader: TruSense, un nuovo paradigma digitale per la salute e il fitness dotato di un sensore aggiornato e algoritmi migliorati che offrono risultati più rapidi e completi.

Consapevole dell’interesse sempre maggiore delle persone per il proprio stato di salute e di quanto la tecnologia possa aiutarle, l’azienda ha investito in un sistema di rilevazione dei parametri vitali che garantisce un monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e pressione sanguigna. TruSense misura oltre 60 indicatori di salute e fitness, ed è in grado di monitorare sei dei principali sistemi del corpo umano. I sensori monitorano la frequenza cardiaca dell'utente e i dati del sistema nervoso autonomo, dati che vengono poi elaborati da un algoritmo che fornisce una valutazione del benessere e dei livelli di stress.

I sensori assicurano un’accuratezza superiore al 98% per il monitoraggio del battito cardiaco, e meno del 2% di margine di errore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La flessibilità, il sistema open-source e la continua innovazione del sistema TruSense consentono inoltre ai partner di tutto il mondo e di ogni parte dell'ecosistema della salute digitale di partecipare alla definizione del futuro della tecnologia per la salute e il fitness. In questo ambito, Huawei ha collaborato con oltre 150 partner in ricerche pionieristiche in settori che vanno dall'assistenza sanitaria a distanza alla gestione della salute familiare.

Il nuovo Huawei Watch GT 5 è già in vendita in Italia con prezzi che partono da 249 euro a seconda del modello. E c'è una sorpresa per la community di The WOM: con il codice ATHEWOMGT51, fino al 31 ottobre, sarà possibile acquistarlo ricevendo in omaggio Huawei FreeBuds 5i e un secondo cinturino dal valore di 49 euro in omaggio!

Huawei Watch GT 5: l'esperienza della fitness influencer Pamela Reif

All’evento di presentazione della nuova serie GT 5 ha partecipato anche la brand ambassador Pamela Reif: produttrice, imprenditrice e fitness influencer tedesca, conta su oltre 9,2 milioni di follower su Instagram ed è stata inserita tra i 30 under 30 più influenti al mondo da Forbes. Anche lei ha avuto modo di provare il nuovo Huawei Watch GT 5, rimanendo conquistata dal design dell'orologio e dai corsi di fitness dell'app, in particolare l'esperienza “Light Up Your Rings”.

Quali sono le funzionalità che preferisci di Huawei Watch GT 5 e che consigli di usare?

Uso molto il Workout Mode, attraverso cui è possibile monitorare quante calorie vengono bruciate durante un allenamento e come migliora il battito cardiaco grazie a un allenamento regolare. Amo poi il contapassi: rispetto a quello degli smartphone è molto più dettagliato: avendolo sempre al polso... potremmo scoprire di fare più movimento di quel che pensiamo! Inoltre, se svolgiamo un lavoro sedentario, è molto utile sapere quando è necessario alzarsi per fare un po' di movimento. Molto interessante è anche la funzione Sleep Tracking: spesso non capiamo come mai non abbiamo energia durante il giorno, e sapere che il riposo non è stato sufficiente o di buona qualità ci permette di capire dove intervenire per ritrovare il benessere. I dati raccolti da Huawei Watch GT 5 sono molto importanti per raggiungere l'equilibrio. Attenzione però: in generale consiglio sempre di non ossessionarsi nel controllare i propri parametri, altrimenti si genera altro stress. Lo smartwatch deve servire a motivarsi, non a costringersi a fare allenamento. Il rischio è poi di sentirsi poi in colpa se non si fa quello che suggerisce.

Huawei Watch GT 5 come può aiutare a creare workout personalizzati?

L'impatto e i benefici di ogni workout variano da persona a persona, per questo è importante monitorare come reagisce il nostro corpo attraverso strumenti come questo. Analizzare i dati sul battito cardiaco durante una corsa può aiutarci a regolare l'attività fisica, paragonando i dati raccolti nel tempo. Grazie a sensori estremamente precisi, Huawei Watch GT 5 è molto dettagliato nel raccogliere i dati durante un allenamento. Infine, consiglio sempre di ascoltare come ci si sente dopo un allenamento: non dimentichiamoci mai di farlo.

In che modo l'allenamento può avere un impatto positivo sul proprio benessere mentale?

Se muovi il corpo e se trovi un allenamento che ti fa stare bene, questo non può che avere ripercussioni positive anche sul proprio stato mentale. Io mi sento molto energica dopo che faccio un workout, perché quando mi muovo il mio corpo rilascia endorfine, gli ormoni della felicità. Quando mi sento stressata inizio ad allenarmi, e noto che dopo sto sempre meglio. L'allenamento può davvero contribuire al benessere mentale. A volte ci può volere tempo, però: appena si inzia ad allenarsi magari non si prova quella sensazione di benessere, ma se si è pazienti l'allenamento può essere un ottimo strumento per sentirsi bene. Il benessere per me è riuscire a trovare un equilibrio tra la mia vita privata, l'allenamento, il riposo e un'alimentazione sana. Senza dimenticarmi di dedicare tempo a ciò che amo fare!